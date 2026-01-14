Rallye Dakar 2026, 10. etapa: Loprais první v etapě a útočí na výhru
Podruhé za sebou vyhrál Aleš Loprais etapu na Rallye Dakar 2026 a v kategorii kamionů. Tři etapy před koncem je druhý a ztrácí 18:55 minuty za vedoucím jezdcem. V kategoriích motocyklů, automobilů i kamionů došlo ke změně na pozici vedoucího jezdce.
Účastníci absolvovali v Saúdské Arábii druhou část "maratonské" etapy, před kterou spali v provizorním bivaku bez mechaniků. Motocyklisté a automobiloví jezdci navíc absolvovali oddělenou trať.
Unavení jako psi
Desátá etapa byla smolná pro lídra kategorie kamionů Mitchela van den Brinka, který již přibral další čas na 300. kilometru. Do cíle dojel s mankem 1:11:19 minuty a klesl na třetí příčku. Loprais, kromě časového bodu na 91. kilometru, vedl celou etapu, ovšem v patách měl neustále Litevce Vaidatose Žalu, který přijel druhý se ztrátou 1:37 minuty a dostal se na první pozici v kategorii kamionů.
„Jsme vděční, protože máme dvě vyhrané maratonské etapy. Jeli jsme maximum, snažili se udělat krásný výsledek a ten se podařil. Nadřeli jsme se jako koně, jsme unavení jako psi, ale bylo to hezké,“ řekl Loprais, který ocenil bezchybného navigátora Davida Křípala. „Byl to masakr. Těžké duny včera i dnes, ale víc jsme z toho vyždímat nemohli. Dojeli jsme na hranici svých možností,“ přidal samotný Křípal.
Matematicky vzato, nebýt penalizací 26:10 minuty nabraných v dosavadním průběhu, mohl Loprais figurovat na první příčce. Organizátoři sice tvrdí, že zbývající etapy už nebudou tak náročné, ale do cíle je ještě daleko. Hned ve čtvrtek je v itineráři kamenitá cesta s vysokým rizikem defektů. „Uvidíme, co přinesou další dny. Stále věříme v zázrak,“ tvrdí Loprais.
Navigátor si máknul
Mezi automobily zajel Martin Prokop desátý čas a průběžně se posunul na 25. místo. Do vedení se vrátil Katařan Nasser Al-Attiyah, dosavadní lídr Nani Roma ze Španělska dnes ztratil na nejrychlejšího Francouze Mathieua Serradoriho přes dvacet minut a klesl na třetí místo. Prokop se po úterní havárii v dunách, po které nabral téměř čtyřhodinovou ztrátu a vypadl ze hry o přední umístění, opět držel s nejrychlejšími a na Serradoriho ztratil necelých deset minut.
„Viky (navigátor Chytka) dal přes noc auto dohromady, opravdu si máknul a moc se nevyspal. Dneska to byl mazec v dunách a rozbíječka jako blázen. Nám s pochroumanými krky tempo nešlo, docela to bolelo, ale hlavně že je Sid (auto) v bivaku a dostane péči. Hezký výsledek je v trapu, aspoň se budeme snažit dojet do cíle a připravit se na další Dakar," komentoval Prokop situaci na svých sociálních sítích.
Nechci nikoho zklamat
V kategorii motorkářů došlo také ke změně na pozici lídra. Postaral se o to nedobrovolně předchozí lídr Australan Daniel Sanders (KTM), který spadl na 138. kilometru. Zranil si levou klíční kost a nad jeho dalším pokračováním visí otazník. Prvním, kdo u něj zastavil, byl jeden z jeho velkých soupeřů Američan Ricky Brabec. Jejich situaci zachycuje video v tomto článku.
Z českých jezdců figuruje zatím nejlépe Milan Engel na devatenácté příčce průběžné klasifikace. V desáté etapě však mě technické problémy v závěru etapy. „Etapa byla náročná, hodně písčitá. Ze začátku jsem se nemohl dostat do tempa, ale pak jsem se rozjel a dával plyn. Ale po druhé tankovačce jsem řešil technický problém. Ztratil jsem čep, který drží přední brzdové destičky. Takže jsem jel 150 kilometrů bez předních brzd, což bylo hazardování. Nemohl jsem jet rychle,“ popisoval Engel. Problémy navíc narostly. „Pětadvacet kilometrů před cílem mi vypověděl službu motor, ztratil jsem výkon, začalo se z něho kouřit a tekl olej. Musel jsem upravit rychlost, abych to dojel a modlil jsem se.“
Starosti měl před druhou částí maratonské etapy Dušan Drdaj, který v úterý dojel za pomoci soupeře na laně do cíle na ráfku levého zadního kola. Na středu si zajistil náhradní kolo, ovšem za cenu šesti hodin penalizace. „Chci Dakar dojet pro všechny, kteří mi drží palce. Podpora fanoušků je neuvěřitelná a já nechci nikoho zklamat,” uvedl Drdaj, který tak klesl z 24. na 41. místo.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 10. etapa
Motocykly: 1. Van Beveren (Fr./Honda) ´4:15:43; 2. Brabec (USA/Honda) +3:49; 3. L. Benavides (Arg./KTM) +4:51; ... 22. Engel (ČR/Kove) +42:51; 33. Pabiška (ČR/KTM) +59:02; 41. Drdaj (ČR/KTM) +1:08:57.
Automobily: 1. Serradori, Minaudier (Fr./Century) 4:48:27; 2. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) +6:12; 3. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia Sandriders) +9:20; ... 10. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +19:44; 39. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +54:13; 62. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +3:36:20.
Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 5:35:54; 2. Žala (Litva/Iveco) +1:37; 3. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +22:30; 4. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +29:34; ... 6. Valtr (ČR/Iveco) +1:03:18.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) 41:35:13; 2. L. Benavides (Arg./KTM) +56 s; 3. Schareina (Šp./Honda) +15:43; 19. Engel (ČR/Kove) +5:46:45; 36. Pabiška (ČR/KTM) +11:09:27; 41. Drdaj (ČR/KTM) +14:08:57.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) 41:39:50; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +12:00; 3. Roma, Haro (Šp./Ford Raptor T1+) +12:50; ... 25. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +4:20:10; 40. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +10:48:46; 41. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +11:09:11.
Kamiony: 1. Žala (Litva/Iveco) +48:33:11; 2. Loprais (ČR/Iveco) +18:55; 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +34:30; ... 6. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +4:25:46; 7. Valtr (ČR/Iveco) +5:34:49; 19. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +140:33:57.
Classic (po 9 etapě): 1. Raisys, Marques (Lotyš., Port./Land Rover 109 Station Wagon) 520 bodů; 2. Morera, Rubaová (Šp./Porsche 959 Dakar) 694; 3. Unterholzner, Gaioni (It./Mitsubishi Pajero) 772; 4. Klymčiw, Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 804; ... 36. Stopa, Dočkal, Horák (ČR/Tatra T815) 5012; 62. Váňová, Váňa (ČR/Toyota 4Runner) 13 147; 83. Vinš Kopřiva (ČR/Mitsubishi Pajero) 27 440.
Výsledky jsou neoficiální.