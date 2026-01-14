Nový dostupný spalovací kombík Kia má české ceny! Prostor navíc dává levně
V přívalu SUV jsme rádi za každý nový model, který přichází s tradiční karoserií. Nejnovějším přírůstkem je Kia K4 Sportwagon, nahrazující kombi verzi ceedu. Český ceník přišel jen hodiny poté, co se auto poprvé ukázalo.
Jen den po představení nového kombíku Kia K4 Sportwagon české zastoupení zveřejnilo také ceny pro náš trh. Nástupce ceedu už k nám nemíří od sousedů, ale až z dalekého Mexika, a navíc docela narostl. To vše se podepsalo na tom, že základní cenovka začíná o kus výše, než tomu bylo u Ceedu SW.
Základní varianta K4 Sportwagon dostává litrový přeplňovaný tříválec 1.0 T-GDI s výkonem 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. V nejnižší výbavě Comfort startuje na ceně 529.980 Kč s DPH, na všechny verze je ale momentálně sleva 20 000 Kč, novinka se tak dá pořídit za 509.980 Kč. Základní hatchback má jako běžnou vstupní cenovku také 509.980 Kč, se slevou se momentálně nabízí za 489.980 Kč.
Stejný motor lze mít také s mild-hybridem a sedmistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovkou za akční cenu 554.980 Kč. I nejnižší výbavu lze kombinovat se čtyřválcem o objemu 1,6 litru a výkonem 110 kW, auto pak začíná na ceně 594.980 Kč.
Už výbava Comfort je relativně bohatá, zahrnuje třeba LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, manuální klimatizaci, bezklíčový vstup a startování, 12,3" multimediální systém s navigací, parkovací kamerou, bezdrátové zrcadlení chytrého telefonu, 12" digitální přístrojový štít, kožený volant, adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti a parkovací senzory vpředu i vzadu. U verzí s automatickou převodovkou je navíc k dispozici tempomat s rozšířenými funkcemi asistované jízdy a volič jízdních režimů.
Vyšší výbava Spin dává všem motorizacím 16“ lité disky, Comfort totiž u litrových motorů poskytuje jen ocelové. Interiér si polepšil o dvouzónovou klimatizaci s vlastním 5“ displejem a má vyhřívaná přední sedadla i volant. Příplatek proti Comfortu je u všech motorizací 20.000 Kč.
Střední Exclusive přidává zatmavená skla zadních a pátých dveří, větší 12,3" digitální přístrojový štít, látkové čalounění, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko a systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R. Příplatek proti nižšímu stupni je v tomto případě 25.000 Kč pro všechny motorizace.
V Top Line jsou už přední světlomety s technologií LED a automatickým přepínáním dálek, auto dostává navíc přední mlhovky a zadní svítilny LED. V interiéru je standardem bezdrátová dobíječka mobilu, čalounění umělou kůží a elektricky stavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou. Příplatek proti Exclusive je už 60.000 Kč a navíc se zde objevuje i vrcholná motorizace 1.6 T-GDI s výkonem 132 kW za 744.980 Kč.
Nechybí ani sportovně laděné GT-Line, na první pohled odlišné díky jiným předním a zadním nárazníkům. Interiér má sportovní sedačky čalouněné kombinací látky s kůží, černou stropnici, audio soustavu Harman Kardon, pádla pod volantem a hliníkové pedály. Auto navíc dostává elektricky ovládané víko pátých dveří. Základní motorizace zde z nabídky vypadává, zbylé lze mít za příplatek 75.000 Kč proti Top Line.
Příplatková výbava je u Kie omezena na minimum, i u GT-Line se ale stále dá pár desítek tisíc přihodit za některé pakety, takže se cena dá vytáhnout až někam k 900.000 Kč. Proti předchůdci je ceník o kus méně přívětivý, skladovky Ceedu SW pro modelový rok 2025 jsou v akčním ceníku Kie od 459.980 Kč za verzi s litrovým tříválcem a manuálem. Vrcholné GT-Line s motorem 1.5 T-GDI o výkonu 103 kW je za 689.980 Kč. I u K4 Sportwagon zůstává samozřejmostí sedmiletá záruka na celý vůz, omezená nájezdem 150.000 km.
|Základní ceny Kia K4 Sportwagon na českém trhu
|Výbava
|Motorizace
|Ceníková cena
|Akční cena
|Comfort
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k/85 kW
|529 980
|509 980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW
|594 980
|574 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW
|634 980
|614 980
|SPIN
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k/85 kW
|549 980
|529 980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW
|614 980
|594 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW
|654 980
|634 980
|Exclusive
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k/85 kW
|574 980
|554 980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW
|639 980
|619 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW
|679 980
|659 980
|TOP
|1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k/85 kW
|634 980
|614980
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW
|699 980
|679 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW
|739 980
|719 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k/132 kW
|764 980
|744 980
|GT-Line
|1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW
|774 980
|754 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW
|814 980
|794 980
|1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k/132 kW
|839 980
|819 980
Zdroj: Kia, zdroj foto: Kia, zdroj videa: Kia