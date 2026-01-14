Předplatné
Nový dostupný spalovací kombík Kia má české ceny! Prostor navíc dává levně

Michal Dokoupil
V přívalu SUV jsme rádi za každý nový model, který přichází s tradiční karoserií. Nejnovějším přírůstkem je Kia K4 Sportwagon, nahrazující kombi verzi ceedu. Český ceník přišel jen hodiny poté, co se auto poprvé ukázalo.

Jen den po představení nového kombíku Kia K4 Sportwagon české zastoupení zveřejnilo také ceny pro náš trh. Nástupce ceedu už k nám nemíří od sousedů, ale až z dalekého Mexika, a navíc docela narostl. To vše se podepsalo na tom, že základní cenovka začíná o kus výše, než tomu bylo u Ceedu SW.

Základní varianta K4 Sportwagon dostává litrový přeplňovaný tříválec 1.0 T-GDI s výkonem 85 kW a šestistupňovou manuální převodovkou. V nejnižší výbavě Comfort startuje na ceně 529.980 Kč s DPH, na všechny verze je ale momentálně sleva 20 000 Kč, novinka se tak dá pořídit za 509.980 Kč. Základní hatchback má jako běžnou vstupní cenovku také 509.980 Kč, se slevou se momentálně nabízí za 489.980 Kč.

Stejný motor lze mít také s mild-hybridem a sedmistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovkou za akční cenu 554.980 Kč. I nejnižší výbavu lze kombinovat se čtyřválcem o objemu 1,6 litru a výkonem 110 kW, auto pak začíná na ceně 594.980 Kč.

Už výbava Comfort je relativně bohatá, zahrnuje třeba LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, manuální klimatizaci, bezklíčový vstup a startování, 12,3" multimediální systém s navigací, parkovací kamerou, bezdrátové zrcadlení chytrého telefonu, 12" digitální přístrojový štít, kožený volant, adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti a parkovací senzory vpředu i vzadu. U verzí s automatickou převodovkou je navíc k dispozici tempomat s rozšířenými funkcemi asistované jízdy a volič jízdních režimů.

Vyšší výbava Spin dává všem motorizacím 16“ lité disky, Comfort totiž u litrových motorů poskytuje jen ocelové. Interiér si polepšil o dvouzónovou klimatizaci s vlastním 5“ displejem a má vyhřívaná přední sedadla i volant. Příplatek proti Comfortu je u všech motorizací 20.000 Kč.

Střední Exclusive přidává zatmavená skla zadních a pátých dveří, větší 12,3" digitální přístrojový štít, látkové čalounění, elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko a systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R. Příplatek proti nižšímu stupni je v tomto případě 25.000 Kč pro všechny motorizace.

V Top Line jsou už přední světlomety s technologií LED a automatickým přepínáním dálek, auto dostává navíc přední mlhovky a zadní svítilny LED. V interiéru je standardem bezdrátová dobíječka mobilu, čalounění umělou kůží a elektricky stavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou. Příplatek proti Exclusive je už 60.000 Kč a navíc se zde objevuje i vrcholná motorizace 1.6 T-GDI s výkonem 132 kW za 744.980 Kč.

Nechybí ani sportovně laděné GT-Line, na první pohled odlišné díky jiným předním a zadním nárazníkům. Interiér má sportovní sedačky čalouněné kombinací látky s kůží, černou stropnici, audio soustavu Harman Kardon, pádla pod volantem a hliníkové pedály. Auto navíc dostává elektricky ovládané víko pátých dveří. Základní motorizace zde z nabídky vypadává, zbylé lze mít za příplatek 75.000 Kč proti Top Line.

Příplatková výbava je u Kie omezena na minimum, i u GT-Line se ale stále dá pár desítek tisíc přihodit za některé pakety, takže se cena dá vytáhnout až někam k 900.000 Kč. Proti předchůdci je ceník o kus méně přívětivý, skladovky Ceedu SW pro modelový rok 2025 jsou v akčním ceníku Kie od 459.980 Kč za verzi s litrovým tříválcem a manuálem. Vrcholné GT-Line s motorem 1.5 T-GDI o výkonu 103 kW je za 689.980 Kč. I u K4 Sportwagon zůstává samozřejmostí sedmiletá záruka na celý vůz, omezená nájezdem 150.000 km.

Základní ceny Kia K4 Sportwagon na českém trhu
VýbavaMotorizaceCeníková cenaAkční cena
Comfort1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k/85 kW529 980509 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW594 980574 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW634 980614 980
SPIN1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k/85 kW549 980529 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW614 980594 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW654 980634 980
Exclusive1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k/85 kW574 980554 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW639 980619 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW679 980659 980
TOP1.0 T-GDI GPF 6MT, 115 k/85 kW634 980614980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW699 980679 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW739 980719 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k/132 kW764 980744 980
GT-Line1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat, 115 k/85 kW774 980754 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat, 150 k/110 kW814 980794 980
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat,180 k/132 kW839 980819 980

Kia K4 hatchback • Zdroj: Kia

Zdroj: Kia, zdroj foto: Kia, zdroj videa: Kia

