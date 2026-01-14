Nová Toyota Hilux poprvé v Evropě: Diesel s mild-hybridem i čisté elektro
Legenda mezi pick-upy vstupuje do další kapitoly. Nová generace Toyoty Hilux se v Evropě poprvé ukázala na bruselském autosalonu a ukazuje, že i ryze pracovní auto se může přizpůsobit elektrifikované budoucnosti. Prozkoumali jsme ho na bruselském autosalonu.
Na autosalonu v Bruselu se letos v lednu poprvé evropské veřejnosti představil zcela nový, už devátý hilux. Model, který se za více než padesát let existence prodal v přes 27 milionech kusů. Hlavní hodnoty zůstávají stejné, ale pod kapotou přibylo trochu elektřiny.
Novinka stojí na tradiční rámové konstrukci a i nadále cílí na zákazníky, kteří hledají především pracovního parťáka. Současně ale reaguje na tlak regulací i proměňující se potřeby firemních flotil. Právě proto vstupuje do hry elektrifikace.
Naživo stále drsňák
Hilux jsme samozřejmě v Bruselu prozkoumali a potěšilo nás několik jeho prvků. Nápis místo loga na přídi k nim zrovna nepatří, ale ostřikovače světel rozhodně ano. Stejně tak jsou skvělým nápadem nášlapy v rozích zadního nárazníku, kterými se snáze dostanete na korbu.
Ta má v této oranžové verzi Invincible odolnou vložku proti poškrábání plechu a bohužel jen dvě úchytná oka. Dosavadní hilux na tom je podobně, nicméně to neznamená, že to je dostatečné. Konkurenční Ford Ranger nabízí lepší možnosti upevnění nákladu. Jistě se však brzy najdou firmy, které to v hiluxu zlepší v rámci nějakého příslušenství.
Za volant se šplhá snadno díky nášlapu a madle na A-sloupku. Uvnitř je to pořád starý dobrý hilux. Vypadá sice moderněji, ale podívejte se pořádně - klimatizace má vlastní ovládání včetně displeje, nespoléhá tedy na ten velký.
Připojování pohonu předních kol má klasický přepínač, který ovládá přídavnou převodovku elektronicky, stejně jako dosud. Velký knoflík ovládá jízdní režimy, které tu budou dostupné i pro jízdu mimo asfalt, a úplně vpravo vidíme tlačítko pro uzávěrku zadního diferenciálu.
Částečná i úplná elektrifikace
Toyota Hilux místo jediné technické cesty nabízí více řešení vedle sebe. V Evropě budou klíčové dvě verze. Základem nabídky bude naftový čtyřválec 2,8 l doplněný o 48V mild-hybridní systém, který už Toyota v menší míře vyzkoušela u předchozí generace. Přínos není v dramatickém nárůstu výkonu, ale spíš v kultivovanějším projevu: tišší rozjezdy, plynulejší akcelerace a o něco nižší spotřeba i emise. Užitné parametry zůstávají beze změny – jedna tuna na korbě, 3,5 tuny na tažném zařízení a brodivost vodou až 700 mm.
Druhou, a z hlediska značky přelomovou variantou, je čistě elektrický Hilux BEV. Elektrický hilux využívá baterii o kapacitě 59,2 kWh a dvojici elektromotorů, po jednom na každé nápravě, takže pohon všech kol může být na rozdíl od naftové verze trvalý i na pevném podkladu. Papírový dojezd podle WLTP činí až 257 km v kombinovaném režimu, ve městě pak až 380 km.
Užitné schopnosti jsou pochopitelně omezenější než u dieselové verze – nosnost 715 kg a tažná kapacita 1,6 tuny – přesto se Toyota snažila zachovat to, co je pro hilux typické. Světlá výška je 212 mm, brodivost 700 mm a speciálně upravený systém Multi-Terrain Select mají zaručit, že ani elektrická varianta se v težkém terénu neztratí.
Její určení kvůli omezenému dojezdu v každém případě nebude na dlouhé cestování nebo nějaké expedice, ovšem k smíchu tato verze v žádném případě není. Elektrický pohon je pro provoz mimo asfalt vynikající a hilux BEV tak může pracovat na farmách a v lesích, kde se bude hodit vysoký točivý moment a tichý chod nebude rušit zvířata. Baterie bude stačit na celý den práce a přes noc může vůz stát u pomalé nabíječky.
Výhradně čtyři dveře
Všechny verze se v Evropě budou nabízet výhradně jako double cab, tedy se čtyřmi plnohodnotnými dveřmi. Interiér se posunul směrem k osobním vozům – víc komfortu, lepší konektivita a kompletní sada asistenčních systémů Toyota T-Mate.
Evropské uvedení bude dvojího načasování. Elektrický hilux dorazí dříve, už na jaře 2026. Mild-hybridní diesel ho bude následovat v létě. Ceny a přesné specifikace zatím automobilka nezveřejnila.
Jsme zvědaví, zda si i v elektrifikované podobě hilux po letech udrží pověst auta, které vydrží a projede všechno. Na první dojem působí, že ano - je to totiž starý dobrý hilux, jen modernější.
Zdroje a foto: Toyota, Marek Bednář