Škoda zhodnotila rok 2025 v Česku: 7 modelů v top 10! Elroq vyšplhal na vrchol
Trh s novými osobními vozy letos poroste mírným tempem o jednotky procent a celkový počet prodaných aut by se měl dostat nad 250.000 vozů. Škoda Auto si chce letos udržet tržní podíl na úrovni okolo 34 procent a také stabilní prodejní a servisní síť. Na tiskové konferenci to řekl vedoucí Škoda Auto pro český trh Jiří Maláček.
Loni se v Česku prodalo 248.719 osobních aut, což byl meziroční nárůst o 7,4 procenta. Škoda zvýšila odbyt rovněž o 7,4 procenta na 83.890 vozů, což podle Maláčka znamenalo návrat k předcovidovým prodejům.
„Nečekali jsme, že trh loni takto vyroste, nicméně i letos očekáváme další lehký růst o jednotky procent," uvedl Maláček. Podle něj se zároveň bude zvyšovat zájem o elektromobily a plug-in hybridy.
Škoda loni získala tržní podíl 33,7 procenta. Nejprodávanějšími modely byly v roce 2025 Škoda Octavia (18.330), Škoda Kamiq (11.550) a Škoda Karoq (11.454). Následovaly modely Kodiaq, Fabia a Scala. Celkově měla Škoda v top 10 neprodávanějších osobních vozů v Česku sedm modelů, do top 20 se vešly všechny aktuálně prodávané modely.
Automobilka zároveň na domácím trhu prodala 5259 elektromobilů, což byl podíl 38 procent. Model Elroq byl s 2872 prodanými vozy nejprodávanější elektrický vůz na tuzemském trhu.
Letos plánuje Škoda uvést na trh elektrické modely Epiq, což bude městský crossover, a sedmimístné SUV Peaq. Na konci loňského roku firma představila jako novinku sportovně laděnou Fabii 130, která odkazuje i na 130 let existence značky. Letos Škoda oslaví 30 let modelu Octavia a 125 let účasti v motoristickém sportu.
Škoda má v Česku 173 prodejních míst, 221 servisů a 151 prodejních míst ojetých aut Škoda plus s celkem 5000 zaměstnanci.
Zdroj: ČTK, foto: auto.cz