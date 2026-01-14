TEST Volkswagen Amarok PanAmericana V6 TDI – Nová vlajková loď
Touareg se spalovacím motorem pomalu končí a pomyslným vrcholem nabídky značky Volkswagen se tak vlastně stává model Amarok. Ve výbavě PanAmericana a s offroadovou úpravou Seikel působí nekompromisně drsně, dokáže ale nabídnout i dostatek civilizovanosti pro každodenní provoz?
Design, interiér
Amarok je samozřejmě úplně jiným autem než touareg, je to pravý pracovní pick-up. A to i papírově – nenajdete ho mezi osobními, nýbrž mezi užitkovými vozy značky Volkswagen. V technickém průkazu tedy figuruje kategorie N1, která odpovídá jeho konstrukci, zaměření i způsobu využití.
Masivní přední partie a mimořádně vysoká kapota zásadně ovlivňují vnímání vozu zpoza volantu. Přímý výhled do bezprostředního prostoru před vozem je omezený, dítě přímo před autem neuvidíte a nebezpečnější je i případný střet. Ještěže senzory a kamery fungují skvěle.
Pomocí kamery, která snímá vzdálenost od krajnice, jsem na dálnici potrénoval odhad na pravé straně. Až když vidím krajnici v polovině kapoty, tak je u ní auto blízko. Člověk se jinak nemusí bát ani odření kol ani laku karoserie. Výbava Pan Americana je bohatá, ale zachovává matné oplastování a zrcátka. Béžová Bright metalíza je skvělou volbou, skvěle maskuje špínu.
Přes lehký počáteční nezvyk jsem si po pár dnech na rozměry a tvary amaroka zvykl a každodenní život s ním byl zkrátka skvělý. Ve dnech, kdy píšu tento test jezdím, Chevroletem Silverado, který je pickup-em plné americké velikosti, a najednou mi amarok připadá kompaktní a praktický.
Nový Volkswagen Amarok využívá technický základ Fordu Ranger. Společná je platforma, rám i základní proporce kabiny, tedy to, co není na první pohled vidět. Volkswagen si pro amarok navrhl vlastní exteriér a cíleně jej stylizoval robustněji, aby působil svalnatějším a prémiovějším dojmem. Amarok má onu vyšší a plošší příď a výraznější grafiku světel než ranger, který zůstává opticky blíže tradičnímu pracovnímu pick-upu. Shodnou mají pouze střechu, kryty zrcátek a kliky.
Tohle, že je užitkáč?
Nástup do interiéru takto moderního a vybaveného pick-upu by pracovníkem finančního úřadu asi lehce otřásl. Tohle má být pracant kategorie N1? Plasty jsou měkoučké, kůže tlustá, vše je poctivě a hutně zpracované.
Nic nevrže, nic nepůsobí levně, všechno je navržené s důrazem na dlouhodobou odolnost i komfort. Dominuje vysoká a široká palubní deska v americkém stylu. Základní stavba interiéru, infotainment nebo ovládací prvky jsou stejné jako ve Fordu Ranger, ale amarok přidává o něco luxusnější materiály, malinko jemnější prošívání a vlastní volant.
Volkswagen Amarok V6 Pan Americana |
Digitální přístrojová deska i centrální displej jsou velké a přehledné, reakce systému rychlé. Amarok informuje o mnoha provozních údajích. Naučit se se vším pár dní trvá, ale základní funkce jsou ihned po ruce. Sedadla jsou pohodlná i na delší trasy a interiér je při běžné jízdě dobře odhlučněný, pouze vzadu na dálnici to lehce šumí.
Testovaný amarok je uvnitř zkrátka jako velké a honosné SUV. Výbava PanAmericany tenhle dojem jen potvrzuje. Adaptivní tempomat s funkcí stop & go, matrix světlomety, dvouzónová klimatizace, ambientní osvětlení nebo vyhřívaný volant jsou prvky, které z amaroku dělají plnohodnotné cestovní auto. Formálně je to stále pracant kategorie N1, ale z hlediska prostředí pro posádku působí překvapivě dospěle a sebevědomě.
Dokonce ani aerodynamický hluk není nijak nepříjemný. Přední sklo je poměrně výrazně zkosené ke kabině, takže vzduch jen příjemně ševelí. Ani vysoký čumák nehučí, je znát spíše pocitově – na dálnici už musí motor přetlačit značnější vzduchový odpor.
Místa je náramně vpředu i vzadu. Z dvouprostorové karoserie pick-upu ale stále logicky plynou dvě negativní vlastnosti. Pasažéři vzadu musí sedět hodně vzpřímeně, což né každému vyhovuje hlavně při delších cestách. A v autě se plnohodnotně nevyspíte, respektive nesklopíte zadní sedačky. Cestovatelé jsou tak odkázání na střešní stan (případně korbu), statické zatížení střechy amaroku je až až 350 kg.
Motor, jízdní vlastnosti
Nad tachometrových 130 km/h už je motor poměrně v „zápřahu“, plnící tlak jednoho velkého turbodmychadla se přitom ustálí na hodnotách okolo 1,6 baru. To tomuhle naftovému šestiválci vůbec nevadí, právě naopak. Amarok V6 není žádný extra sprinter, ale když se má motor v čele s turbem o co opřít (aerodynamický odpor, prudký kopec či vlek), tak se mu to sakra líbí a pocitově má i víc než papírových 177 kW výkonu, respektive 600 Nm točivého momentu. Čím víc mu naložíte, tím je motor pocitově silnější a sebevědomější.
V testu benzinové Audi A6 V6 TFSI jsem si pobrečel nad absencí výraznějšího zvukového proje. Dieselový amarok mi zvukem naopak udělal radost. Projev je lehce nepříjemně „naftový“ jen při studeném startu a bezprostřední jízdě do kopce, jinak je to ale paráda. Vstřiky jsou tiché, nekoná se žádné dieselové cvakání. Zároveň nechybí chraplavý podtón typický pro V6 a jedno velké turbo fouká a odfukuje jako v kamionu. Dávat tomuhle autu napít je radost. Nesmím zapomenout ani na opravdu působivé brzdy, jsou k neutahání.
U stejné Audi mi také vadila absence označení V6 na autě. Když mám v dnešní době šestiválec, tak ať to sakra všichni vědí, ne? Amarok je však především klidný a rozvážný. I s jeho desetistupňovou převodovkou a plynem na podlaze. Jediným negativem fordího motoru je vyšší spotřeba. Pod 10 litrů se jen tak nedostanete, v průměru si nový amarok vezme zhruba o 2-3 litry víc než starší generace s motorem Volkswagen.
Offroad úprava Seikel
Testovaný vůz byl navíc osazen offroadovou úpravou Seikel, která ze stylové PanAmericany dělá skutečně funkční terénní nástroj. Úprava přináší zvýšení světlé výšky o 5 centimetrů, jiné naladění podvozku a lepší ochranu spodních partií.
Volkswagen Amarok V6 Pan Americana |
Zajímavé je, že úpravy nijak dramaticky neničí silniční použitelnost. Mohutné, červené tlumiče Koni zvládají i ostré nerovnosti a na těch velkých jsou k neutahání. Záď nenaloženého pick-up je přirozeně trochu tužší, ale i tak jde o jeden z nejpohohodlnějších pickupů. A/T pneumatiky jsou lehce zrádnější na mokru, ale jinak jsou skvělým univerzálem a nijak zvlášť nehučí ani v zatáčkách na suchém asfaltu.
Ani zvýšený amarok se nechová nijak nervózně, neplave a vůbec nepůsobí jako nějaký přestavěný offroad, se kterým byste se museli smiřovat s kompromisy. Řízení je poměrně přesné a tak akorát dlouhé. Seikel přidává schopnosti, ale nebere civilizovanost.
Samozřejmě nechybí standardní offroadové vybavení amaroku – přiřaditelný pohon všech kol s různými režimy, uzávěrka zadního diferenciálu či redukční převod. Tohle auto zvládne mnohem víc, než jsem dokázal já osobně vyzkoušet, každopádně hluboký sníh je paradním zážitkem. ESP sice nelze zcela vypnout (byť se zobrazuje jako „OFF“), ale auto i tak na nezpevněných površích doručí pořádnou porci zábavy.
Závěr
Volkswagen Amarok se znáčkem V6 evokuje velmi vysokou cenovku, realita je však poměrně příznivá. Šestiválec jako jediná motorizace v základní výbavě Style startuje už na 1.137.279 Kč včetně DPH, což není vůbec špatná nabídka.
PanAmericana vychází na 1.486.377 Kč, Aventura na zhruba 1.534.003 Kč a vrcholné Dark Label stojí 1.484.602 Kč včetně DPH. Testovaný vůz se díky konkrétní specifikaci a příplatkům (nejdražší je elektrická roleta kufru) dostal na 1.593.343 Kč včetně DPH – tedy částku, která už více odpovídá tomu, jak honosně PanAmericana uvnitř i zvenku působí.
Offroadová přestavba Seikel vyšla na 169.189 Kč včetně montáže. V této částce je zahrnuto zvýšení podvozku o 50 mm na tlumičích KONI za 53.469 Kč, sada ochranných prvků (motor, převodovka, nádrž a kabelový svazek) za 65.228 Kč a ochrana prahů s rockslidery za 50.492 Kč. Finální cena testovaného kousku tak už není zdaleka nízká, ale vzhledem k rozsahu úprav, kvalitě provedení a zachování plné použitelnosti na silnici, je podle mě stále odpovídající.
Volkswagen Amarok V6 Pan Americana |
V kontextu dnešních velkých SUV amarok nabízí něco, co už z nabídky evropských výrobců prakticky mizí: velký šestiválec, bytelný užitkový základ a reálnou schopnost pracovat i tahat, přitom bez pocitu, že byste se museli vzdát komfortu. S tažením 3,5 tun nemá problém. Nedivím se, že si někdo Amaroka zvolí nejen na práci, ale i na každý den. Příjemným bonusem je i prodloužená záruka 2+3 roky / 200 000 km zdarma u akčních modelů.