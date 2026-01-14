Ve Fiatu maximálně 118 km/h? Italové vymýšlí, jak ušetřit
Na plejádu povinných asistentů, které musí mít každé nové auto prodané v Evropě, si převážně stěžujeme. Nejen že zvyšují cenu vozů, ale navíc často fungují špatně a řidiče jen otravují. Fiat teď přišel s řešením, jak v některých vozech tyto asistenty vynechat.
Ceny všech nových aut se spalovacím motorem v Evropě se v posledních letech podstatně zvýšily. Platí to i pro ty nejmenší a nejjednodušší auta, které dnes musí mít celou řadu asistentů, částečně zodpovědných za vyšší náklady. Existují ale plány, jak Evropanům vrátit levnější vozy. Tím hlavním je návrh na zavedení nové kategorie elektromobilů M1E, inspirované japonskou třídou Kei.
Vlastní přístup možná zvolí Fiat, pokud dojde na slova šéfa italské značky Oliviera François. Ten v rozhovoru pro britské novináře řekl, že by rád omezil maximální rychlost menších modelů Fiat 500 a Panda na 118 km/h. Velká část povinných asistentů je totiž podle něj v autech kvůli rychlé jízdě, a pokud auto nebude schopné takové rychlosti, nemusí se tam dávat.
„Myslíme si, že se všemi těmito pravidly je největší problém udržet dostupnou mobilitu ve městech, protože všechna tato auta jsou malá a levná, kupují si je mladší lidé na denní dojíždění do práce. Jezdí se s nimi pomalu, není to stejný druh použití jako u větších vozů,“ řekl k tomu François. „Nechápu, proč musíme do všech aut montovat ten velmi drahý hardware – senzory, kamery, rozpoznávání značek. Vše to je poněkud neadekvátní a šílené a přispělo to ke zvýšení průměrné ceny malých aut o 60 % za posledních pět, šest let.“
Zatímco část asistentů je pro nové vozy prodávané v Evropě homologační povinnost, jiné se do nich montují kvůli hodnocením z nárazových testů Euro NCAP. Pro automobilku není povinnost je do aut zamontovat, musí se ale smířit s menším počtem hvězdiček, protože skóre NCAP na asistenty dle současných pravidel dává velký důraz. Platí to třeba pro hlídání pozornosti řidiče nebo systém hlídající opuštění pruhu.
„Nemyslím si, že městské vozy v letech 2018 nebo 2019 byly nějak zvlášť nebezpečné. Náš návrh tedy je: pojďme se trochu vrátit k minulosti a necpat do auta tolik drahého hardware.“ Z tohoto důvodu podle něj Fiat zvažuje snížení maximální rychlosti na 118 km/h. Proč tak specifické číslo?
„Pokud se podíváte na průměrnou maximální povolenou rychlost v Evropě, je to 118 km/h. Nad tuto rychlost je většinou nelegální jezdit a všechny ty radary, čidla a podobně byla do aut montována proto, že auta jezdila přes rychlostní limity. Rád bych omezil své městské vozy, své menší vozy, na to, co je dnes maximální zákonná rychlost. Už to samo o sobě je omezení. Je na tom něco zvláštního, že musím své vozy naddimenzovat tak, aby dokázaly jet nad zákonný rychlostní limit.“
Současná verze spalovacího Fiatu Panda (Pandina) má maximální rychlost omezenou na 158 km/h, elektrická pětistovka se rozjede na 150 km/h a elektrická Grande Panda na 132 km/h. Omezení na 118 km/h by ale znamenalo, že se v Česku vozy nedostanou ani na zákonný dálniční limit.
Už dříve přišla s omezením maximální rychlosti automobilka Volvo, jejíž modely už dokáží jet nejvíce 180 km/h. Se stejným omezením poté přišel i Renault a Dacia, u elektrických modelů se navíc spokojí jen se 160 km/h. V těchto případech se argumentovalo bezpečností, zásadní roli ale bude hrát cena. Nutnost dimenzovat auta na vysoké rychlosti totiž znamená vyšší náklady na podvozkové díly, chlazení apod. Omezení maximální rychlosti tedy přinese úspory i v tomto ohledu.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: auto.cz, zdroj videa: Auto.cz