Barum Czech Rally Zlín 2023

Kdy: 18. 8. - 20. 8. 2023 Kde: Zlín a okolí

Již 52. ročník legendární rallye se uskuteční v okolí Zlína. Opět zaujme pozici v rámci mistrovství Evropy jezdců, což znamená, že fanoušci mohou očekávat velmi zajímavý startovní seznam. Jan Kopecký na Barum Rally drží sérii vítězství od roku 2014. Program a trasu Barum Rally 2023 najdete na webu isport.cz.

XV. Star Rally Historic

Kdy: 18. 8. - 20. 8. 2023 Kde: Zlín

Soutěž mistrovství České republiky v rallye historických automobilů, volná mezinárodní rallye historických vozidel, demonstrační jízda rallye legend. Star Rally Historic se pojede již po patnácté. Harmonogram soutěže najdete na webu czechrally.com.

Bugatti Grand Prix Zlín

Kdy: 18. 8. 2023 Kde: Zlín

Závody sportovních vozů v rámci Barum Czech Rally Zlín na uzavřené trati městské RZ číslo 1. Vozy účastnící se Bugatti Grand Prix si můžete prohlédnout v pátek 18. 8. od 13:00 u zlínského Zámku. Samotná Grand Prix startuje v 17:15 z ulice Vodní.

Výstava Pocta vozům Škoda

Kdy: 11. 8. - 19. 8. 2023 Kde: Výstaviště Kroměříž

Stále probíhá výstava Pocta vozům Škoda. Představuje přes 30 historických automobilů a motocyklů značky Škoda včetně vzácného závodního speciálu hraběte Kolowrata z roku 1907 a ikonických modelů jako Popular, Tudor, Octavia, Rapid a kabriolet Felicia. Můžete se přijít podívat každý den od 9 do 16 hodin. Základní vstupné je 120 Kč, děti do 150 cm mají vstup zdarma.

Pálavský oldtimer

Kdy: 19. 8. 2023 Kde: náměstí Svobody, Valtice

6. ročník přehlídky historických vozidel do roku výroby 1945. Concours d´Elegance o pohár starosty města Valtice. Začátek od 10:00 na náměstí Svobody ve Valticích, od 15.00 proběhne výstava veteránů v zámeckém parku v Lednici.

Hradecká V8

Kdy: 18. 8. - 20. 8. 2023 Kde: Letiště Hradec Králové

Web: hradeckav8.cz

Legendární sraz amerických vozů, který se koná již po šestnácté. V pátek se areál otevírá ve 13 hodin, sobotní start je naplánován na 9:00. Vstupné stojí pro dospělého 350 Kč, děti do 150 cm a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

Sraz Škoda 1203

Kdy: 18. 8. - 20. 8. 2023 Kde: Autokemp Dolní Kalná, Královéhradecký kraj

Třiadvacátý sraz vozidel Škoda 1203 začíná v pátek v 19:00. V sobotu dopoledne proběhne burza náhradních dílů a ve 12:30 se vyrazí na spanilou jízdu.

Hrotovický koločas

Kdy: 19. 8. 2023 Kde: Hrotovice, Kraj Vysočina

Hrotovický koločas aneb jízda historických vozidel do vrchu. Vítáni jsou majitelé vozidel starších 30 let na jakýkoliv pohon, nejen motorový. Na 10:30 je naplánováno slavností zahájení spojené s výstavou přihlášených vozidel, ve 14:00 odstartuje jízda do vrchu.

