Automobilové klenoty 2023

Kdy: 29.4.2023

Kde: Galerie Golf Hostivař

Web: automobiloveklenoty.cz

Vstupné: 250 Kč dospělí, 150 Kč děti do 15 let, zdarma děti do 5 let

Mezi vystavenými historickými vozidly bude i velmi vzácný vůz Talbot Lago T26GS, který získal několik titulů na světových soutěžích elegance. Odborná porota vybere vítěze přibližně deseti kategorií. Návštěvníci budou moci dát hlas svému favoritovi a vrcholem akce bude slavnostní moderované defilé automobilů na červeném koberci.

Tuning Extreme Show Příbram

Kdy: 28.-30.4.2023

Kde: Polygon Max Cars

Web: facebookové stránky

Vstupné: pátek 450 Kč/osobu (na oba dny), sobota 400 Kč/osobu, děti do 10 let a ZTP zdarma

V pátek volné sprinty ve 2 drahách a večerní párty s nočním tuningem. V sobotu 29.4.2023 se bude konat registrace do soutěží, jako jsou sprinty, dB Drag, Show Shine a Drifty. Po registraci proběhnou měřené sprinty. Vstup se psy není povolen.

Video se připravuje ...

Opening Party v JK CLASSICS (americké vozy), Lužná

Kdy: 29.4.2023

Kde: JK CLASSICS Muzeum

Web: jkclassics.cz

Vstupné: 200/140 Kč

Výstava aut, stánky s jídlem, hudba, country tance, soutěž o nejlepší káru a odpolední výlet do Kolešovic. Akce je otevřená pro majitele veteránů a moderních aut, stejně jako pro širokou veřejnost. Vstupenky lze zakoupit buď na místě nebo v předprodeji na webu GoOUT.

200 km Československem 2023, Autocentrum Půchov

Kdy: 30.4.2023

Kde: Makov

Web: honestveteranroznov.cz

Po čtyřech letech se akce vrací do chráněné přírodní krajiny Kysuce, do Skanzenu Vychylovka. Zde se nachází také Muzeum Kysucké dědiny. Sraz účastníků bude na parkovišti Hotelu Eroplán v Rožnově pod Radhoštěm již od 7:30. Společný start českých a slovenských posádek bude v Makově na česko-slovenské hranici.

Nová Paka MČR Autocross

Kdy: 29.-30.4.2023

Kde: Auto klub Nová Paka

Web: autoklubnp.cz

Motokáry (Karting) MČR + Pohár AČR Třinec

Kdy: 28.-30.4.2023

Kde: Steel Ring Třinec

Web: steelring.cz a Czech Kart Open klub v AČR

Chcete mít i svojí akci v našich dalších víkendových tipech? Napište mi na jan.faltysek@cncenter.cz