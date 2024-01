Titul mistra virtuální rallye získal Jan Hujíček. Škoda eRally Cup se jel již potřetí

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jezdit rallye v opravdových soutěžních speciálech za mnoho milionů korun mohou jen ti nejlepší z nejlepších. Ve virtuálním světě, ve světě tzv. esportu, je však tato disciplína přístupná mnohem širšímu okruhu lidí. Ovšem, to neznamená, že byste pro umístění „na bedně“ nemuseli být opravdu dobří.

Své o tom ví Jan Hujíček, jednadvacetiletý rodák z kraje rallye, z Napajedel na Zlínsku. Ten dominoval pětidílnému seriálu dost na to, aby do finální šotolinové „erallye“ na šotolinovém Novém Zélandu nastupoval s dostatečným bodovým náskokem na to, aby mu nikdo nemohl titul sebrat.

Přesto nechtěl živé finále „prodat“ a od začátku zajížděl velmi konkurenceschopné časy – do cíle přijel s téměř půlminutovým náskokem a potvrdil tak titul celkového vítěze Škoda eRally Cupu hned v první sezoně, kdy se do něj zapojil. Udělal také radost svému týmovému šéfovi Tomáši Engemu, za jehož stáj Enge SIM Racing talentovaný Hujíček startuje od začátku roku 2023.

„Jsem opravdu šťastný, že se všechny ty hodiny přípravy vyplatily. Během sezony mi sedly především šotolinové soutěže v Polsku a na Novém Zélandu sedly. Chtěl bych poděkovat rodině, přátelům a všem, co mi fandili u mě na streamu nebo později při živých finále. Hlavní dík patří týmu, který mi věřil a dal mi zázemí k tomu, abych mohl bojovat o vítězství,“ komentoval svůj výsledek Hujíček.

Pětidílný seriál využívá hru Dirt Rally 2.0, v níž najdeme dvě licencované škodovky – fabii Rally2 a fabii WRC. Škoda eRally Cup je dostupná jak na Xboxu, tak i na PlayStation i PC. Každý z pěti turnajů obsahuje kvalifikační část, kdy proti sobě z domova online soupeří všichni závodníci, a následně finálovou „offline“ událost, kde se proti sobě utká osm nejrychlejších na simulátorech se závodní sedačkou a volantem. Všech osm simulátorů jsou identické kousky Škoda RallySim.

Na takovém simulátoru se virtuálním rallye věnuje i skutečný pilot soutěžní fabie David Tomek. Dalších vybraných turnajů se účastní i jiní piloti reálných rallye, například jezdci dealerských týmů Škodovky Adam Březík nebo Dominik Stříteský.

Do čtvrté sezóny vstoupí šampionát s velkou změnou – přejde na novou herní platformu EA Sports WRC, která je oficiální hrou mistrovství světa automobilových soutěží.