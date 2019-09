Land Rover Defender je jednou z nejvíce očekávaných automobilových novinek letošního roku. Fanoušci na jeho příchod čekají už léta, vždyť jeho slavný předchůdce se přestal vyrábět už v roce 2016 a už tehdy se hovořilo o přípravách nové generace. Ta se nakonec konečně ukáže na nadcházejícím frankfurtském autosalonu.

Jak už to tak ale v dnešní době bývá, automobilka neudržela tajemství své novinky až do oficiální prezentace. Už na konci srpna unikly na veřejnost fotografie odmaskovaného Defendera, který byl zachycen během natáčení nové bondovky No time to die. Nyní se pak na internetu objevily další snímky, z připravovaného čísla jihoafrického časopisu SA4x4 Magazin, díky nimž už známe vzhled připravovaného SUV ze všech stran.

Nový Defender si tak zachová hranatou siluetu předchůdce a některé odkazy na slavný offroad (světlomety, rezervní kolo na víku kufru), jinak ale působí naprosto moderně.

Informace časopisu také potvrzují, že automobil dorazí na trh ve dvou délkových provedeních, tradičně nazvaných Defender 90 a Defender 110. Základ bude mít jen jeden pár dveří, zatímco o 291 mm prodloužené provedení bude mít páry dveří dva.

Co se týče motorů, magazín zmiňuje dva. P400 bude řadový benzinový šestiválec o objemu tří litrů s výkonem 294 kW a točivým momentem 550 N.m, který bude doplněn o dvoulitrový turbodiesel D240, naladěný na 177 kW a 430 N.m. Standardem bude pohon všech kol, který bude možné doplnit o aktivní zadní diferenciál.

Dřívější zprávy pak naznačují, že nabídka se bude postupně rozšiřovat, a to co se týče motorů i karosářských variant. Dorazit má třeba i dlouhé provedení 130, s místem až pro osm osob.

Land Rover Defender se oficiálně představí v úterý 10. září na frankfurtském autosalonu. O výrobu se postará továrna britské automobilky ve slovenské Nitře.