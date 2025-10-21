Ferrari F40 reinkarnováno v jediném kuse. Technikou puristy nepotěší
Ferrari SC40 má za cíl přenést ducha designu F40 do moderní doby, technika je však ryze moderní. Vzniklo v jediném kuse pro váženého klienta.
Model F40 patří z vrcholných ferrari k nejméně vzácným, ale přesto nejlákavějším a nejvíce ceněným. Jde jednak o výrazný design plný rovných linek, masivní křídlo a fakt, že ve své době bylo nejrychlejším silničním autem světa, ale také o motor – nadvakrát přeplňovaný osmiválec, který přes manuální převodovku pohání zadní kola.
O poznání vzácnější bude jeho reinkarnace jménem SC40, protože ji Ferrari vyrobilo v jediném kuse pro váženého klienta. Jeho technickým základem je kupé 296 GTB, ovšem zevnějšek je kompletně přepracovaný právě ve stylu 80. Let minulého století. Může však připomenout i modely 849 Testarossa nebo F80 tím, jak kombinuje ostré linky se zakulacenými plochami.
Na rozdíl od F40 samozřejmě nemá vyklápěcí přední světlomety, lampy však jsou skryté v tmavých pásech na rozích auta. Ani vzadu nejsou tradiční kulatá světla, nýbrž již homologované svítilny z 296 GTB. Hranaté křídlo však je na svém místě včetně reliéfního nápisu SC40 na stranách. Nechybí ani velký nápis Ferrari pod křídlem, který je zajímavý tím, že jeho vytvoření spočívalo v nenalakování jednotlivých písmen, což odhalilo karbonovou karoserii.
Speciální jsou i dvoubarevná kola a samozřejmě lak. Ten se původní rudou karoserií F40 neinspiroval, naopak to je zakázkově vyrobený odstín bílé s názvem Bianco SC40. Cílem laku je „zdůraznit linky auta ve slunečním světle“, uvádí tisková zpráva.
Uvnitř nejen červené sedačky, ale hlavně odhalená kombinaci kevlaru a karbonu silně odkazuje na F40. Z tohoto materiálu je vyroben značný kus zadní části kabiny, středového tunelu, prostorů pro nohy obou členů osádky, palubní desky či volantu.
Kde se naopak automobilka odklonila od historie výrazně, je hnací ústrojí. Místo přeplňovaného osmiválce a manuální převodovky tu pracuje hybridní ústrojí z 296 GTB, což znamená oturbenou V6. Celkový výkon zůstává na 830 koních a točivý moment na 740 Nm, vůz má suchou hmotnost 1.550 kg, zrychlení na stovku 2,9 s a maximálku přes 330 km/h.
Po stránce ceny nejsou dostupné žádné informace, ale vzhledem k tomu, že jde o unikátní kus pro váženého klienta, není to podstatné – žádný další kus SC40 Ferrari nevyrobí. Můžeme se tak jen domnívat, že částka byla ve stamilionech korun.
zdroj info, foto, videa: Ferrari