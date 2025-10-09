Ferrari odhalilo techniku svého elektromobilu. Snaží se o jiný přístup
Světově nejslavnější automobilka se pochlubila technikou chystaného elektromobilu, kterou si vyvinula kompletně sama. Detaily jsou dechberoucí.
Auto, které bude mít na papíře tisíc koní a na stovku zrychlí za tři sekundy, dnes umí postavit leckdo. Od nějakého subdodavatele koupí dostatečně výkonnou baterii a silné elektromotory, smontuje to dohromady a doufá, že naláká co nejvíc těch zákazníků, pro které jsou alfou a omegou čísla na papíře.
Když ale jste Ferrari a chcete se vrhnout do světa elektrických aut, nejenže si nic takového nemůžete dovolit, ani to udělat nechcete. Naopak se snažíte vyvinout a vyrobit všechno sami, aby to bylo co nejzajímavější – samozřejmě v rámci možností, které elektrický pohon dává.
Kompletní odhalení prvního elektrického ferrari, které se bude jmenovat jednoduše Elettrica, přijde až v létě roku 2026, automobilka však už nyní poodhalila jeho techniku. Přesněji, „poodhalila“ je slabé slovo – dozvěděli jsme se o ní opravdu hodně.
Základem je výkon, který bude samozřejmě extrémní – v kombinaci přes 1000 koní, tedy 735 kW. Rozdělení nebude rovnoměrné; přední náprava bude pocházet z hypersportu F80, což znamená 286 koní ze dvou elektromotorů. Zbytek, tedy 843 koní, dodají další dva elektromotory na nově vyvinuté zadní nápravě. Zrychlení na stovku má trvat jen 2,5 sekundy a nejvyšší rychlost má být 310 km/h.
Všechny elektromotory jsou synchronní s permanentními magnety a využívají Halbachovo uspořádání rotorů (Halbach array), které směruje magnetický tok ke statoru a maximalizuje hustotu točivého momentu. Přední motory dosahují vysokých otáček (až 30.000 ot./min) a zadní až 25.500 ot./min, což umožňuje dosáhnout vysokého výkonu při zachování kompaktních rozměrů.
Statory jsou tvořeny křemíkovou ocelí a jeho vinutí je impregnováno speciální pryskyřicí pro lepší odvod tepla. Magnety na rotoru nejsou přilepeny lepidlem, jak je běžné, protože to by nezvládlo extrémní odstředivou sílu při zmíněných otáčkách, a tak je drží na místě karbonová pouzdra. Přední motory se dokážou roztočit na maximální otáčky za méně než jednu sekundu.
Za volantem jako v supersportu
Elettrica bude čtyřdveřový grand tourer, ovšem při návrhu šasi si vývojáři vzali za inspiraci své modely s motorem uprostřed, nikoliv ty s motorem vpředu. Podle toho vypadá řidičská pozice – je posunutá k přední nápravě. Její hrnce tlumičů jsou zároveň součástí deformační struktury vozu, takže hrají roli při pohlcování energie nárazu. Navíc je poloha předních elektromotorů a invertoru navržena tak, aby rozptýlila energii dříve, než se dostane k hlavním uzlům šasi.
Baterie je integrovaná do šasi, takže jí šasi poskytuje ochranu při nárazu. To ušetřilo hmotnost. Baterie však je plně servisovatelná, moduly je možné vyjímat a měnit či opravovat.
Celková kapacita baterie je 122 kWh a je složená z 15 modulů po 14 článcích. Celková energetická hustota je vynikajících 195 Wh/kg, baterie pracuje s napětím 880 V a nabíjení je možné výkonem až 350 kW. Samozřejmostí je aktivní termomanagement, který spoléhá na chladicí desky integrované do skořepiny baterie.
Baterie je zabudovaná, jako u většiny elektromobilů, do podlahy. To snižuje těžiště vozu o 80 mm ve srovnání s obdobným spalovacím vozem. Většina modulů je pod podlahou, pod zadní sedačkou však jsou moduly ve dvou vrstvách. Rozložení hmotnosti vozu tak je blízké ideálu – 47:53 na přední:zadní nápravu.
Vývojáři samozřejmě kladli důraz i na bezpečnost, a tak mezi baterii a práh vozu navrhli deformační zónu. Podobně je řešena také ochrana článků při nárazu zepředu a zezadu. Také zespoda je mezi ochranným štítem a články mezera, která pohltí náraz, což umožnilo použít tenčí a lehčí ochranný štít. Hlavní pojistka baterie ji dokáže odpojit během 3 milisekund v případě zkratu.
Zajímavostí je také elastizovaný zadní pomocný rám, který je první svého druhu u Ferrari. Toto řešení maximalizuje rozestup elastomerových pouzder, čímž zajišťuje stejnou tuhost jako pevné pomocné šasi při bočním zatížení, ale zároveň poskytuje potřebnou poddajnost pro izolaci hluku od pneumatik a vibrací od zadní nápravy. Zadní pomocný rám je největší jednodílný dutý odlitek v historii značky.
Zvuk nebude falešný
Samozřejmě, z elektrického ferrari nebude znít symfonie dvanáctiválce. Automobilka se nesnaží replikovat zvuk spalovacího motoru, ani nějak uměle generovat jiné zvuky. To, jak bude elettrica znít, je „přímým a autentickým vyjádřením jejích komponentů“, stojí v tiskové zprávě. Čidlo na zadní nápravě přijímá frekvence hnacího ústrojí, které následně vůz zesiluje a reprodukuje do vnějšího prostředí. Principem to je podobné elektrické kytaře, kde se o zvuk nestará tělo kytary samotné, nýbrž zesilovač.
„Zatímco u spalovacích motorů se zvuk šíří pomocí vibrací vzduchu, u e-náprav jsou to vibrace kovu. Proto senzor, který používáme, je akcelerometr umístěný na velmi pevném bodě na obalu měniče,“ uvádí automobilka.
Za zmínku stojí také přidání druhého manettina – otočného ovladače na volantu. To původní pořád ovládá jízdní režimy, jimž přibyl režim pro suchý asfalt coby jakýsi „normal“ mezi mód pro mokro a sportovní režim. Tuhost tlumičů, které jsou samozřejmě adaptivní a nastavitelné, se nově ovládá jinde. Druhé manettino však slouží k ovládání hnacího ústrojí – nastavuje, zda bude vůz čtyřkolkou či zadokolkou, či kolik výkonu poskytne v daném jízdním režimu.
A konečně, pneumatiky. Ferrari oslovilo tři dodavatele, kteří vyvinuli pro elettricu celkem pět nových pneumatik. Tři jsou na výběr pro běžnou jízdu po suchém, občas mokrém asfaltu, jedna sada jsou zimní gumy a poslední má technologii runflat.
|Ferrari Elettrica - Známá tech. data
|Nejvyšší kombinovaný výkon
|přes 735 kW (přes 1.000 k)
|Nejvyšší výkon předních elektromotorů
|210 kW (286 k)
|Nejvyšší otáčky předních elektromotorů
|30.000 ot./min
|Nejvyšší točivý moment na předních kolech
|3.500 Nm
|Nejvyšší výkon zadních elektromotorů
|620 kW (843 k)
|Nejvyšší otáčky zadních elektromotorů
|25.500 ot./min
|Nejvyšší točivý moment na zadních kolech
|8.000 Nm
|Dojezd na jedno nabití
|přes 530 km
|Zrychlení na 100 km/h
|2,5 s
|Nejvyšší rychlost
|310 km/h
|Rozvor náprav
|2.960 mm
|Hmotnost
|cca 2.300 kg
|Rozdělení hmotnosti
|47:53
|Celková kapacita baterie
|122 kWh
|Počet modulů/článků v modulu
|15/14
|Celková energetická hustota baterie
|195 Wh/kg
|Energetická hustota článku
|305 Wh/kg
|Nejvyšší napětí
|880 V
|Nejvyšší nabíjecí výkon (DC)
|350 kW
zdroj info, foto, videa: Ferrari