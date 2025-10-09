Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Ferrari odhalilo techniku svého elektromobilu. Snaží se o jiný přístup

Ferrari Elettrica
Ferrari Elettrica
Ferrari Elettrica
Ferrari Elettrica
39 Fotogalerie
Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (2)

Světově nejslavnější automobilka se pochlubila technikou chystaného elektromobilu, kterou si vyvinula kompletně sama. Detaily jsou dechberoucí.

Auto, které bude mít na papíře tisíc koní a na stovku zrychlí za tři sekundy, dnes umí postavit leckdo. Od nějakého subdodavatele koupí dostatečně výkonnou baterii a silné elektromotory, smontuje to dohromady a doufá, že naláká co nejvíc těch zákazníků, pro které jsou alfou a omegou čísla na papíře.

Když ale jste Ferrari a chcete se vrhnout do světa elektrických aut, nejenže si nic takového nemůžete dovolit, ani to udělat nechcete. Naopak se snažíte vyvinout a vyrobit všechno sami, aby to bylo co nejzajímavější – samozřejmě v rámci možností, které elektrický pohon dává.

Kompletní odhalení prvního elektrického ferrari, které se bude jmenovat jednoduše Elettrica, přijde až v létě roku 2026, automobilka však už nyní poodhalila jeho techniku. Přesněji, „poodhalila“ je slabé slovo – dozvěděli jsme se o ní opravdu hodně.

Základem je výkon, který bude samozřejmě extrémní – v kombinaci přes 1000 koní, tedy 735 kW. Rozdělení nebude rovnoměrné; přední náprava bude pocházet z hypersportu F80, což znamená 286 koní ze dvou elektromotorů. Zbytek, tedy 843 koní, dodají další dva elektromotory na nově vyvinuté zadní nápravě. Zrychlení na stovku má trvat jen 2,5 sekundy a nejvyšší rychlost má být 310 km/h.

Všechny elektromotory jsou synchronní s permanentními magnety a využívají Halbachovo uspořádání rotorů (Halbach array), které směruje magnetický tok ke statoru a maximalizuje hustotu točivého momentu. Přední motory dosahují vysokých otáček (až 30.000 ot./min) a zadní až 25.500 ot./min, což umožňuje dosáhnout vysokého výkonu při zachování kompaktních rozměrů.

Statory jsou tvořeny křemíkovou ocelí a jeho vinutí je impregnováno speciální pryskyřicí pro lepší odvod tepla. Magnety na rotoru nejsou přilepeny lepidlem, jak je běžné, protože to by nezvládlo extrémní odstředivou sílu při zmíněných otáčkách, a tak je drží na místě karbonová pouzdra. Přední motory se dokážou roztočit na maximální otáčky za méně než jednu sekundu.

Video placeholder
Technika Ferrari Elettrica • Zdroj: Ferrari

Za volantem jako v supersportu

Elettrica bude čtyřdveřový grand tourer, ovšem při návrhu šasi si vývojáři vzali za inspiraci své modely s motorem uprostřed, nikoliv ty s motorem vpředu. Podle toho vypadá řidičská pozice – je posunutá k přední nápravě. Její hrnce tlumičů jsou zároveň součástí deformační struktury vozu, takže hrají roli při pohlcování energie nárazu. Navíc je poloha předních elektromotorů a invertoru navržena tak, aby rozptýlila energii dříve, než se dostane k hlavním uzlům šasi.

Baterie je integrovaná do šasi, takže jí šasi poskytuje ochranu při nárazu. To ušetřilo hmotnost. Baterie však je plně servisovatelná, moduly je možné vyjímat a měnit či opravovat.

Celková kapacita baterie je 122 kWh a je složená z 15 modulů po 14 článcích. Celková energetická hustota je vynikajících 195 Wh/kg, baterie pracuje s napětím 880 V a nabíjení je možné výkonem až 350 kW. Samozřejmostí je aktivní termomanagement, který spoléhá na chladicí desky integrované do skořepiny baterie.

Baterie je zabudovaná, jako u většiny elektromobilů, do podlahy. To snižuje těžiště vozu o 80 mm ve srovnání s obdobným spalovacím vozem. Většina modulů je pod podlahou, pod zadní sedačkou však jsou moduly ve dvou vrstvách. Rozložení hmotnosti vozu tak je blízké ideálu – 47:53 na přední:zadní nápravu.

Vývojáři samozřejmě kladli důraz i na bezpečnost, a tak mezi baterii a práh vozu navrhli deformační zónu. Podobně je řešena také ochrana článků při nárazu zepředu a zezadu. Také zespoda je mezi ochranným štítem a články mezera, která pohltí náraz, což umožnilo použít tenčí a lehčí ochranný štít.  Hlavní pojistka baterie ji dokáže odpojit během 3 milisekund v případě zkratu.

Zajímavostí je také elastizovaný zadní pomocný rám, který je první svého druhu u Ferrari. Toto řešení maximalizuje rozestup elastomerových pouzder, čímž zajišťuje stejnou tuhost jako pevné pomocné šasi při bočním zatížení, ale zároveň poskytuje potřebnou poddajnost pro izolaci hluku od pneumatik a vibrací od zadní nápravy. Zadní pomocný rám je největší jednodílný dutý odlitek v historii značky.

Zvuk nebude falešný

Samozřejmě, z elektrického ferrari nebude znít symfonie dvanáctiválce. Automobilka se nesnaží replikovat zvuk spalovacího motoru, ani nějak uměle generovat jiné zvuky. To, jak bude elettrica znít, je „přímým a autentickým vyjádřením jejích komponentů“, stojí v tiskové zprávě. Čidlo na zadní nápravě přijímá frekvence hnacího ústrojí, které následně vůz zesiluje a reprodukuje do vnějšího prostředí. Principem to je podobné elektrické kytaře, kde se o zvuk nestará tělo kytary samotné, nýbrž zesilovač.

„Zatímco u spalovacích motorů se zvuk šíří pomocí vibrací vzduchu, u e-náprav jsou to vibrace kovu. Proto senzor, který používáme, je akcelerometr umístěný na velmi pevném bodě na obalu měniče,“ uvádí automobilka.

Video placeholder
Animace techniky Ferrari Elettrica • Zdroj: Ferrari

Za zmínku stojí také přidání druhého manettina – otočného ovladače na volantu. To původní pořád ovládá jízdní režimy, jimž přibyl režim pro suchý asfalt coby jakýsi „normal“ mezi mód pro mokro a sportovní režim. Tuhost tlumičů, které jsou samozřejmě adaptivní a nastavitelné, se nově ovládá jinde. Druhé manettino však slouží k ovládání hnacího ústrojí – nastavuje, zda bude vůz čtyřkolkou či zadokolkou, či kolik výkonu poskytne v daném jízdním režimu.

A konečně, pneumatiky. Ferrari oslovilo tři dodavatele, kteří vyvinuli pro elettricu celkem pět nových pneumatik. Tři jsou na výběr pro běžnou jízdu po suchém, občas mokrém asfaltu, jedna sada jsou zimní gumy a poslední má technologii runflat.

Ferrari Elettrica - Známá tech. data
Nejvyšší kombinovaný výkonpřes 735 kW (přes 1.000 k)
Nejvyšší výkon předních elektromotorů210 kW (286 k)
Nejvyšší otáčky předních elektromotorů30.000 ot./min
Nejvyšší točivý moment na předních kolech3.500 Nm
Nejvyšší výkon zadních elektromotorů620 kW (843 k)
Nejvyšší otáčky zadních elektromotorů25.500 ot./min
Nejvyšší točivý moment na zadních kolech8.000 Nm
Dojezd na jedno nabitípřes 530 km
Zrychlení na 100 km/h2,5 s
Nejvyšší rychlost310 km/h
Rozvor náprav2.960 mm
Hmotnostcca 2.300 kg
Rozdělení hmotnosti47:53
Celková kapacita baterie122 kWh
Počet modulů/článků v modulu15/14
Celková energetická hustota baterie195 Wh/kg
Energetická hustota článku305 Wh/kg
Nejvyšší napětí880 V
Nejvyšší nabíjecí výkon (DC)350 kW

zdroj info, foto, videa: Ferrari

Vstoupit do diskuze (2)

Doporučeno

Články z jiných titulů