Toto je nejstarší litinový most na světě. Funguje už skoro 250 let!

Silniční síť se skládá i z mostů, z nichž jeden pojmenovaný Ironbridge je světovým unikátem zapsaným do seznamu UNESCO. Most se nachází ve střední Anglii, v hrabství Shropshire, něco málo přes padesát kilometrů severozápadně od velkoměsta Birmingham.

Městečko podle mostu

Železný most (Ironbridge) je první most na světě postavený z litinové konstrukce. U mostu se nachází městečko Ironbridge (2500 obyvatel), které bylo podle něj pojmenováno. Most o délce 60 m a výšce 18 m nad vodní hladinou vede přes řeku Severn. Ta je druhým nejdelším tokem v Anglii. Řeka tu protéká údolím Coalbrookdale, kde byla objevena rozsáhlá ložiska uhlí.

Na počátku 18. století založil Abraham Darby I. v blízkosti uhelné těžby železárny, které se proslavily vysokou kvalitou litiny. Realizoval tu řadu vynálezů zlepšujících kvalitu a rychlost výroby litiny v moderních technologických postupech.

Potřeba mostu

Následující dědic průmyslových závodů Abraham Darby III. si vyžádal u krále Jiřího III. povolení na stavbu mostu, od kterého si sliboval ulehčení dopravního spojení mezi železárnami, doly, manufakturami a obytnými sídly. V roce 1776 dostal povolení. O tři roky později byl most uveden do provozu. Autorem projektu mostu byl architekt Thomas Farnolls Pritchard, který při stavbě využil kvalitní litinu z Coalbrookdaleských železáren.

Později také pro auta

Most byl určen pro kočáry, formany, fiakristy. Tažené byly zvířaty (koně, krávy, voly), mohli ho používat chodci a později i automobily. Tomuto účelu sloužil až do roku 1934, kdy byl uzavřen pro vozidla. Nadále sloužil jen chodcům, ale i těm byl na něj přístup zakázán, a to roku 1950. Důvodem bylo stáří mostu a jeho technický stav.

Rekonstrukce

První velká oprava mostu proběhla v 70. letech minulého století. Dno řeky pod mostem bylo zpevněno betonem v letech 1973-74. V roce 1986 byl Ironbridge zařazen do Seznamu UNESCO v kategorii kulturních památek pod číslem 371. Opravy drahocenného mostu pak pokračovaly dále. V třetím tisíciletí prošel další důkladnou rekonstrukcí, aby opět sloužil k původnímu účelu, ale pouze pro chodce.

Návštěvníci mohou obdivovat jeho čtyři oblouky: tři litinové, hlavní přes řeku, dva menší na jižním předmostí a jeden malý kamenný v severní části mostu. V městečku se nachází několik muzeí. Na severním předmostí je centrum obce Ironbridge v podobě malého náměstí a přilehlých ulic s obchody, kavárnami, restauracemi a hotely.

Autor: Jan Dvořák