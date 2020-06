Autem po Česku: Vybrali jsme ta nejhezčí místa na Moravě

Vysočina a Jižní Morava: Víno? Taky lány medvědího česneku v zapomenutém údolí

Jižní Morava je krásná. Města. Vinice. A pak ta méně známá, neprofláklá krása. Nefalšovanou divočinu, říční peřeje, místy prales – to vše jsme zažili v údolí řeky Rokytné. Desítky kilometrů dlouhá trasa, na kterou „nastoupíte“ kdekoliv, vydá i na několik dní. My jsme začali za Jaroměřicemi, krásným městem s nádherným zámkem a ještě krásnější zahradou a přírodním divadlem. Celá trasa údolím Rokytné z Jaroměřic do Moravského Krumlova měří padesát kilometrů – nikde na nich nenajdete hospodu, obchod, takže nám vůbec nevadila nějaká pandemie. Duby, vrby, olše a taky nekonečné lány medvědího česneku. Nic podobného jsme nikdy nikde neviděli. O životě tady hovoří jen zbytky dřívějších staveb. Mlýnů, náhonů. V jednom z nich zastavujeme… Muž jak z mayských příběhů tady se synem chová kravky, řeže dřevo a vyrábí si na řece elektřinu. Nechce nikoho a nic. Ale se Světem motorů si rád popovídá. Uteče hodina, dvě… ne, za den Rokytnou asi nezvládnete. Ale třeba odletíte z reality všedních dní jako my.

Telč

Historické jádro Telče patří k nejcennějším městským rezervacím v Česku. Nádherný renesanční zámek dodnes nabízí původní interiéry. Milovníky motorismu potěší Muzeum techniky i s historickými auty, motorkami a motory.

Třebíč

Pětatřicet kilometrů od Telče leží město s unikátní židovskou čtvrtí - jedinou židovskou památkou mimo území Izraele. Ta je stejně jako Telč zapsaná v seznamu UNESCO.

Severní Morava a Slezsko: Industriální příroda

Severní Morava a Slezsko patří mezi méně navštěvované regiony Česka. O to víc zajímavých míst dokážou nabídnout. Kterých?

Mnohé pozůstatky dřívějšího průmyslu si dnes už zpět přisvojuje příroda. A tak i Ostrava - město známé stereotypy o uhlí v ulicích a černém sněhu - se může pochlubit unikátními kusy zeleně v bezprostředním okolí. Náš záběr návštěv toho však nabízí mnohem víc.

Rázovitá sopka

Halda Ema je typicky ostravskou atrakcí, jejíž existenci se mnozí přespolní zdráhají uvěřit. Kopec hlušiny vyvážené od počátku minulého století z uhelných dolů totiž rychle po založení začal uvnitř hořet - a i přes pokusy horninu uhasit je skrytý požár dodnes aktivní! Hořící zbytky uhlí v hlušině vytváří obrovské teploty, při nichž v jádru kopce vznikají nové vzácné nerosty. Nejlépe je to poznat na samotném vrcholu Emy, kde ze země stoupá po síře zapáchající dým, a ani v zimě se zde nedrží sníh. Se svými 324 metry platí Ema také za druhé nejvyšší místo Ostravy, odkud je skvělý výhled (nejen) na celou moravskoslezskou metropoli. Na vrchol se dá vystoupat jednoduše třeba od místní zoologické zahrady, druhé největší v republice, nebo od nedalekého Slezkoostravského hradu. Zvláštní postindustriální krajinu je možné obdivovat i na dalších okolních haldách, unikátním kuse přírody téměř v centru největšího města severní Moravy.

Víte, že…

...šikmý kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné je dalším zvláštním pozůstatkem industriální historie? O 6,8 stupně na jih vychýlená stavba je šikmější než slavná věž v Pise.

Weisshuhnův kanál

V krásném údolí řeky Moravice v nízkém Jeseníku se nachází další památka na počátky industrializace. Weisshuhnův kanál vznikl koncem 19. století a sloužil jako náhon pro nedalekou papírnu v Žimrovicích, ale také zdroj vody a pro plavení dřeva. Vybudovat 3,5 kilometru dlouhý kanál ale nebylo snadné, vede totiž ve svazích skalnatých kopců a během své pouti voda mimo jiné proteče třemi vodními tunely vytesanými do skály a také po dvou akvaduktech. Turistická stezka křižující kanál a místy vedoucí po jeho okraji nabízí poklidnou procházku přírodou, kterou můžete zahájit v nedalekém zámeckém komplexu v Hradci nad Moravicí. Původně gotický hrad později přestavěný na bílý barokní zámek je součástí většího komplexu spolu s neogotickým Červeným zámkem a rozsáhlým parkem. Hlavně zmíněný Červený zámek nás zaujal architekturou, jakou bychom očekávali spíše v Anglii než u nás ve Slezsku.

Víte, že…

… továrník Carl Weisshuhn, který kanál nechal postavit stejně jako přilehlou papírnu, byl blízkým přítelem Thomase Edisona a v údolí Moravice plánoval postavit i vodní elektrárnu?

Krajina břidlice

Průzračně čistá voda zatopeného břidlicového lomu Šífr u Svobodných Heřmanic ve Slezsku je sice chladná, nikdy však netrpí horší kvalitou vody jako jiná přirozená koupaliště v Česku. Téměř 500 metrů dlouhý a až 36 metrů hluboký lom s modrou vodou je ohraničený vysokými břidlicovými útesy, z nichž se dá skákat, ukrývají se zde ale i menší pláže. Lokalita je kromě plavců populární i mezi potápěči, kteří ve vodě najdou mimo jiné ponořený keson Permon, v němž probíhaly pokusy s dlouhodobým pobytem člověka pod vodou. Další pozůstatky povrchové těžby, lomů, štol a starých hald naštípaného materiálu, které si zpět zabírá příroda, jsou součástí břidlicové stezky, začínající v Muzeu břidlice v nedalekém Budišově nad Budišovkou.

Hrad Sovinec

Na skalnatém ostrohu stojící hrad už od 13. století dominuje krajině na jižním okraji Jeseníku. V období husitských válek byl důležitou husitskou pevností a po několika přestavbách se z něj stal raně barokní hrad. Druhou světovou válku přečkal jako vězení pod správou SS, krátce po osvobození však vyhořel. Dnes částečně rekonstruovaný hrad doplňuje také významný empírový kostel svatého Augustina v jeho těsném sousedství. Nedaleko se nacházejí také Rešovské vodopády, které v kaňonovitém údolí tvoří říčka Huntava či arboretum Makču Pikču.

Poodří

Oblast meandrujícího toku řeky Odry se slepými rameny a tůněmi, obklopená luky a lužními lesy, je pro Česko ojedinělá zachováním vodního režimu a každoročním zaplavováním rozsáhlých oblastí údolí. Hned na jižním okraji Ostravy začínající území CHKO Poodří představuje oblíbený cíl městských výletníků a každá jeho část je snadno dostupná autem. Zajímavá je v této oblasti také soustava rybníků, v nichž se vyskytují i vzácné vodní rostliny jako masožravá bublinatka nebo kotvice plovoucí. A líbí se zde také ptactvu, pro které je Poodří jedním z nejvýznamnějších hnízdišť v republice.

Víte, že…

… vodní rostlina kotvice plovoucí (trapa natans) dala jméno automobilce Mitsubishi? Její japonské pojmenování je součástí názvu, který tedy v překladu znamená „tři kotvice“.