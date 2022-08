Toyota bZ3 unikla na veřejnost, půjde o elektrickou Corollu budoucnosti?

Toyota měla k elektromobilům dlouhodobě spíš zdrženlivější přístup, koncem loňského roku však ohlásila, že pracuje rovnou na 15 elektrických modelech. Během prezentace navíc automobilka prezentovala také celou řadu prototypů, které nám nabídly první ochutnávku elektrické budoucnosti podle Toyoty.

Prvním čistě elektrickým modelem Toyota z nové modelové řady bZ se stal čistě elektrický crossover bZ4X. Kromě toho však automobilka pracuje také na elektrickém sedanu, hatchbacku a dalších karosářských provedeních v různých velikostech.

Jednou z nejočekávanějších novinek je přitom čistě elektrický sedan, který by mohl konkurovat například i Tesle Model 3. Vůz měl mít označení Toyota bZ5 a na jeho vývoji se údajně měla podílet čínská značka BYD.

To alespoň zmiňují spekulace, které se objevily na fóru CocheSpias.net. Podle tamních diskutérů by měl vůz měřit na délku cca 4,73 metru, na šířku 1,84 metru a na výšku 1,48 metru. Rozvor měl mít hodnotu 2,88 metru. Zdrojem těchto informací přitom měla být čínská média. Ostatně objevily se také informace, že vůz do Evropy nezamíří.

Video se připravuje ...

Nyní se však na fóru CocheSpias objevily snímky elektrického sedanu bez jakéhokoliv maskování, které víceméně odpovídají vozu, který dosud všichni na zamaskovaných špionážních fotkách považovali za Toyotu bZ5. Na zádi vozu je nicméně označení bZ3.

Příď vozu svým designovým pojetím navazuje na crossover bZ4X. Sedan má jednoduše pojatou příď s uzavřenou maskou, výraznými aerodynamickými prvky v nárazníku a nevšedními světlomety. Ty jsou vybaveny několika LED segmenty, především jim ale dominuje linka denního svícení, která jde napříč celou přídí.

Z profilu je vůz pojat vcelku jednoduše, v podbězích ale vidíme aerodynamicky tvarované 18“ lité disky a kliky dveří jsou zapuštěné. Čelní sklo je protáhlé, stejně jako zadní klesající linka střechy. Vůz je bohatě prosklený a zřejmě nabídne slušný výhled. Pod zrcátky i v rámečcích značek ale vidíme i kamery pro panoramatický systém.

Záď je pojata spíše jednoduše. Dominantním prvkem jsou opět světla, propojená linkou napříč víkem kufru. Vedle označení bZ 3 a specifického čínského označení ale zřejmě není příliš co dodat. Za zmínku pak stojí snad ještě dostupnost dvoubarevného lakování s černou střechou.

Je pravděpodobné, že základem elektrického sedanu bude platforma e-TNGA. Vůz by podle spekulací měl být dostupný v konfiguraci jak s jedním, tak s dvěma elektromotory. Nejvýkonnější verze by pak mohla nabídnout výkon až 200 koní. Baterie by mohla mít kapacitu cca 71,4 kWh a dojezd by se mohl pohybovat až okolo 500 km.

Zatím se však jedná pouze o neověřitelné spekulace, vycházející z různých zdrojů. Existuje také šance, že nyní uniklé snímky Toyoty bZ3 mohou ukazovat vůz pouze pro čínský trh, zatímco Evropa může pod stejným názvem dostat odlišný model. Ostatně původně se odhadovalo, že Toyota bZ3 bude hatchback, který se stane čistě elektrickou Corollou budoucnosti.