Toyota chce znormálnit i plug-in hybrid. Lidé si mají vybrat, co jim vyhovuje

Toyota výrazně zvýhodnila své plug-in hybridy. Tvrdí, že ten v modelu C-HR je dokonce nejvýhodnější na trhu. Po všech zvýhodněních včetně toho za výkup stávajícího vozu nově vyjde tento vůz ve verzi Comfort Plus na 799.900 korun.

Při srovnatelné výbavě je rozdíl mezi normálním hybridem a tím do zásuvky u modelu C-HR už jen 20 tisíc korun. U modelu RAV4 jde už jen o 80 tisíc korun. Toyota říká, ať se lidé rozhodují podle svých potřeb a ne podle ceny.

Nová Toyota Celica je zase o krok blíž. Značka registruje ochranné známky Lukáš Volšický Novinky

„Když jsme začali hybridy v Česku prodávat, bylo to úplné UFO. Trvalo nám deset let, než se z toho stala běžná záležitost, jako je to dnes,“ říká šéf české Toyoty Martin Peleška.

Nějaký čas si vyžádalo jen to, než o smyslu hybridu přesvědčili prodejní síť. To, že hybridy měly nahrazovat naftové motory, bylo pro některé nepochopitelné. Až když si to vzali za své, mohla začít orientace na zákazníka. Aby si to vyzkoušeli a zjistili, zda jim to vyhovuje. Dnes už má Toyota řadu modelů jen s hybridním pohonem.

Ceny Toyoty C-HR v výbavě Style Motorizace Standardní cena Akční cena Akční cena včetně výkupu stávajícího vozu 1.8 Hybrid (140 koní) 959.000 799.900 749.900 2.0 Hybrid (198 koní) 989.900 859.900 809.900 2.0 Hybrid 4x4 (198 koní) 1.049.900 919.900 869.900 2.0 Plug-in Hybrid (223 koní) 1.059.900 879.900 829.900

„Nemyslím, že bychom prodávali víc aut, kdybychom nabízeli naftové motory,“ dodává Peleška s tím, že se to rozhodně nestalo přes noc. Teď mají další práci s postupným rozšiřováním dalšího stupně elektrifikace. Tedy hybridů do zásuvky i čistých elektromobilů. V záloze pak mají i vodíkový pohon.

Plug-in hybridní pohon se teď u Toyoty cenově přibližuje k tradičnímu hybridu. Výhodu přináší těm, kteří mají vůz kde nabíjet, pak mohou až 100 kilometrů ujet čistě na elektřinu. Když se baterie vybije, vůz dál funguje jako hybrid se všemi jeho výhodami.

Videotest Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 • auto.cz

Nová akční nabídka se týká i modelu Prius, který Toyota v Evropě nabízí jen s plug-in hybridním pohonem. Ten po všech zvýhodněních, včetně toho za výkup stávajícího vozu, vyjde v základu na 929 tisíc korun.

Automobilky jsou letos mimořádně motivované k tomu, aby snižovaly průměrné emise prodávaných aut. Vyšší prodej aut do zásuvky jim totiž pomůže limity, které pro letošní rok zpřísnily o 19 %.