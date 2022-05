Toyota Corolla Cross dorazila do Prahy. Kladivo na Karoq odhalilo i první ceny

České zastoupení automobilky Toyota dnes v Praze představilo nové kompaktní SUV Corolla Cross, které by mělo mít nejen na českém trhu velké ambice. Díky velikosti, vnitřní prostornosti, hospodárným i výkonným pohonným jednotkám a bohaté technologické výbavě chce totiž s modelem Corolla Cross zaútočit na populární segment S-CUV, kterému dnes jasně vládne Škoda Karoq. V rukávu má přitom celkem silné karty.

Design bez kudrlinek

Začněme od exteriéru, jehož příď může lehce připomínat modernizované Suzuki S-Cross. Ostatně stačí se podívat na mřížku chladiče, nasávací otvor v předním nárazníku nebo standardně dodávané LED světlomety se specifickým denním svícením v horní části. LED světlomety jsou přitom dostupné v provedení Základní/Pokročilé s dynamickými směrovkami, Matrix funkci a stínování okolního provozu však neumí.

Při pohledu z profilu není příliš co popisovat. Corolla Cross sází na jednoduché a praktické tvary bez zbytečných kudrlinek, tedy snad jen s výjimkou spoileru prodlužujícího střechu. Jako správný crossover samozřejmě sází také na lehké oplastování, v podbězích pak mohou být 17palcová nebo 18“ litá kola. Design zádi je opět poměrně jednoduchý a ani zde nechybí LED svítilny nebo oplastování nárazníku.

Důraz na prostor

Zajímavější je však pohled na rozměry. Corolla Cross měří na délku 4600 mm, takže je o 14 cm kratší než RAV4 a o 6,5 cm delší než stylovější C-HR. Rozvor 2640 mm je shodný s C-HR, na RAV4 však ztrácí 5 cm. Kufr pak nabízí standardní objem 425 litrů – tedy o 155 litrů méně než RAV4 a 67 litrů více než C-HR.

Jednoduchá stavba karoserie přitom ve srovnání se svažitou střechou modelu C-HR nabídne více vnitřního prostoru. U prezentovaného modelu nebyl nejmenší problém nastavit si přední sedadlo na pohodlnou pozici za volantem a následně si s výškou 183 cm sednout sám za sebe. Před koleny i nad hlavou mi přitom stále zbývala rezerva, ačkoliv místo nad hlavou u vystavovaného vrcholného modelu Premiere Edition ukusovala prosklená střecha.

Video se připravuje ...

Využitelnost prostoru na zadních sedadlech se designéři snažili podtrhnout také velkým úhlem otevření zadních dveří, které nabízejí nejen snadné nastupování a vystupování, ale také například snazší manipulaci s dětmi v autosedačkách. Opěradla přitom nabízejí dvě možnosti sklonu a pod lavicí je uložena Lithium-ion baterie, která nijak nezasahuje do zavazadelníku.

Ten nabízí standardní objem 425 litrů (bavíme se o dostupném prostoru, nikoliv o započtení různých kapes, atd.) a potěší opravdu jednoduchými tvary, které usnadní jeho plné využití. Jen škoda, že po sklopení sedadel dělených v poměru 60:40 vzniká drobný schod, který automobilka kompenzuje alespoň praktickým koberečkem. Po obou stranách zavazadelníku jsou háčky na tašky a pod podlahou je prostor na příplatkovou rezervu. Verze s pohonem všech kol AWD-i (tedy s elektromotorem vzadu) však dostanou pouze sadu na opravu defektu. Ve vyšších výbavách navíc potěší elektrické otvírání pátých dveří.

Moderně vybavená

Prostor na zadních sedačkách je sice pro Toyotu Corolla Cross důležitý, opomenut ale nezůstal ani prostor vpředu, který je technologicky na vysoké úrovni. Již od základní výbavy (Comfort) je totiž vůz vybaven 12,3“ digitálním přístrojovým štítem a 10,5“ displejem multimediálního systému MM21. Ten nabízí on-line cloudovou navigaci, informuje o událostech na trase, umožňuje dálkové ovládání a nechybí ani on-line aktualizace. Od vozů Lexus si pak Toyota Corolla Cross vypůjčila i podporu hlasového ovládání, které nabídne například snadnou změnu teplot, atd.

Obě obrazovky přitom během prvního seznámení ukazovaly slušnou rychlost a především jemnou a moderní grafiku, která vozům značky Toyota dlouho chyběla. Pozice za volantem se zdála být příjemná, snad jen sedák by mohl být delší, a za zmínku stojí také poměrně dobrý výhled z kabiny. Toyota Corolla Cross navíc potěší sofistikovanějším bezpečnostním systémem Toyota Safety Sense 3, který nabízí i chytřejší asistenční funkce, nebo předním centrálním airbagem.

Pod kapotou

Toyota Corolla Cross bude dostupná s dvěma hybridními motorizacemi. Jako první však dorazí na trh silnější 2,0litrový hybrid, který během příštího roku doplní slabší hybridní osmnáctistovka. Technická data však máme dostupná pouze k výkonnějšímu motoru, který je vůbec první aplikací hybridního systému Toyota 5. generace.

Základem hybridního systému je 2,0litrový zážehový čtyřválec Dynamic Force, jehož naladění se liší v závislosti na pohonu předních nebo všech kol (AWD-i). U předokolky je spalovací motor naladěn na nejvyšší výkon 126 kW při 6600 min-1 a maximální točivý moment 203 Nm při 4800 min-1. Čtyřkolka má spalovací motor naladěný na 112 kW při 6000 min-1 a maximální točivý moment 190 Nm je dostupný v rozmezí 4400 až 5200 min-1.

Parametry hybridního systému jsou však vždy stejné. Jeho základem je Lithium-ion baterie o kapacitě 4,08 Ah, jejíž hmotnost oproti minulé generaci klesla o 40 procent, zatímco výstupní výkon vzrostl o 14 procent. Umístěná je přitom pod zadní lavicí a nijak neomezuje kufr.

U předokolky baterie napájí pouze přední elektromotor o výkonu 83 kW s maximálním točivým momentem 206 Nm. U čtyřkolky baterie pohání ještě elektromotor u zadní nápravy, který nabízí dalších 30 kW a 84 Nm točivého momentu. Systémový výkon hybridní soustavy je však v obou případech shodných 146 kW (197 k) a akceleraci z 0 na 100 km/h by měly obě verze modelu zvládnout za 8,1 sekundy.

Informace o spotřebě zatím automobilka nezveřejnila, podle prezentovaného grafu by však měla Toyota Corolla Cross vykazovat nejlepší kombinaci výkonu a emisí CO2 ve svém segmentu. Lze tedy předpokládat, že i navzdory výkonu téměř 200 koní nabídne vůz i snesitelnou spotřebu. Na bližší informace, včetně parametrů slabší motorizace, si však budeme muset ještě chvíli počkat.

Kdy a za kolik?

Výroba modelu Toyota Corolla Cross s motorizací 2.0 HEV bude zahájena během července, české zastoupení automobilky však již prvního června spustí on-line rezervace, prvního července začne objednávat rezervované vozy a od 11.7.2022 začne přijímat objednávky bez rezervace. Pro český trh však bude nejprve dostupných zhruba jen 200 vozů, takže se předpokládá, že se po první várce jen zapráší. Doručení vozů prvním zákazníkům by se však mělo stihnout zhruba v období září/říjen tohoto roku.

Začátkem druhého čtvrtletí příštího roku pak automobilka zahájí výrobu slabší motorizace 1.8 HEV, která by se k zákazníkům mohla dostat zhruba v polovině roku 2023. V příštím roce by se navíc měl zvednout objem výroby a teprve pro příští rok očekává automobilka ještě vyšší zájem, který by tou dobou měla umocnit i silnější kampaň na podporu modelu.

Ceny přitom nejsou vyloženě lidové, automobilka je však ospravedlňuje skutečně pestrou standardní výbavou. Ostatně již základní výbava Comfort s motorizací 2.0 HEV může nabídnout 17“ litá kola, základní LED přední i zadní světla, přední mlhovky, 10,5“ infotainment MM21, 12,3“ digitální štít, dešťový senzor, zpětnou kameru, sklápěcí zrcátka nebo stmívací zpětné zrcátko. Cena za tuto výbavu nicméně startuje od 869.900 Kč a pohon všech kol je dostupný (pro všechny výbavy) za 50.000 Kč.

Nabídka, jak je u Toyoty zvykem, přitom obsahuje pro každou výbavu i speciální příplatkový paket v ceně několika desítek tisíc. Pro základní výbavu Comfort je to paket Business (+40.000 Kč), který přidává bezdrátovou nabíječku, kožený vyhřívaný volant, vyhřívaná přední sedadla, rezervní kolo (4x2)/opravnou sadu (4x4), parkovací senzory ICS, hlídání mrtvého úhlu BSM nebo asistenční systém SAE.

Vyšší výbava Style (od 919.900 Kč) již obsahuje 18“ litá kola, pokročilé LED světla, zatmavená okna, Smart Entry, Ambientní osvětlení, podélné střešní nosiče, vyhřívaný volant, vyhřívaná sedadla nebo bezdrátovou nabíječku. Příplatkový paket Tech (+30.000 Kč) pak přidává elektrické otvírání zavazadelníku, parkovací senzory ICS a opět systém BSM a SAE.

Druhý nejvyšší výbavový stupeň Executive (od 1.039.900 Kč) vychází z kombinace výbavy Style a paketu Tech. K tomu ale přidává kožené čalounění sedadel, elektrické ovládání sedadla řidiče, inteligentní parkovací asistent a kamerový panoramatický monitor, který lze využít také například při jízdě v terénu. Paket Skyview (+20.000 Kč) pak už jen přidává neotvíratelnou prosklenou střechu.

Na vrcholu nabídky stojí výbava Premiere Edition (od 1.099.900 Kč), která vychází z kombinace výbavy Executive a paketu Skyview. Přidává ovšem vestavěnou navigaci T2 a audio-systém JBL s 9 reproduktory a v kufru zabudovaným subwooferem (jak jsme se přesvědčili u prezentovaného vozu).

Corolla Cross s výkonnějším dvoulitrem se tedy cenami nepodbízí, nabízí však poměrně bohatou výbavu, která by měla automobilce pomoci oslovit nové zákazníky. Zajímavé však bude především sledovat, jak si Corolla Cross povede ve srovnání s hlavní konkurencí, kterou je podle automobilky Škoda Karoq, Nissan Qashqai a Peugeot 3008.

Corolla Cross přitom všechny konkurenty překonává svou délkou (Karoq -7,8 cm, Qashqai -6,6 cm, 3008 -1,3 cm) a je tak největším vozem v C SUV segmentu. S rozvorem 2640 mm překonává Karoq (2638 mm), zatímco Qashqai nabízí 2650 mm a Peugeot 3008 až 2675 mm. Po stránce kvality zpracování i technologické výbavy je však Corolla Cross všem zavedeným hráčům velmi důstojným soupeřem. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se prosadí.