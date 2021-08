Toyota Hilux se dočkala verze GR Sport, nabízí i sníženou zadokolku

Emblém divize Gazoo Racing už se objevil na celé řadě modelů značky Toyota, v případě celosvětově populárního pick-upu Hilux jde však o nezvyklou kombinaci. Přesto se neobjevuje poprvé. Je však potřeba zapátrat v minulosti a hlavně na docela jiném trhu.

Poprvé se totiž Hilux s označením GR Sport objevil na trhu v roce 2018, jednalo se však o model určený pouze pro brazilský trh. Nyní však byla na thajském trhu uvedena nová Toyota Hilux Revo GR Sport, která nabízí výkonnější 2,8litrový diesel o výkonu 150 kW a hlavně dvě zajímavé verze.

Tou první je klasický terénní pick-up s pohonem všech kol a uzavíratelným mezinápravovým diferenciálem, který se může pochlubit zesíleným podvozkem SuperFlex Suspension pro zvládání náročnějšího terénu.

Vůz má lehce upravený bodykit s výraznou černou maskou chladiče, nápisem TOYOTA a logem GR Sport. Nový je také přední nárazník, do kterého jsou elegantně integrovány mlhovky. Z boku si můžeme všimnout 18“ kol, nástupního schůdku pod prahy, zástěrek, stylového rámu nad korbou a decentních polepů v klasické kombinaci barev GR Sport

Zajímavější je ale druhá verze pick-upu Hilux Revo GR Sport, která má o 23 mm sníženou světlou výšku, jednodušší podvozek a pohon pouze zadních kol. Mimochodem oba modely mají vpředu kotoučové brzdy s rudými třmeny a bubny vzadu.

Snížená verze dostala aerodynamičtější sportovní bodykit, který obsahuje nový nárazník, méně důraznou masku chladiče s klasickým logem automobilky, falešné leskle černé otvory sání v přídi, nové nástavce prahů, zástěrky a naznačený difusor pod zadním nárazníkem.

Vůz stojí na pouze 17“ litých kolech obutých do silničních pneumatik, což je kombinace, která na Hiluxu vypadá zoufale nepatřičně. Chtělo by to větší kola, nebo minimálně podložky, aby se tolik neztrácela ve svalnatých blatnících. Vůz je dostupný pouze v bílé, černé nebo červené barvě a opět nechybí ani tradiční nálepky divize GR Sport.

Interiér obou modelů by měl nabídnout sportovně tvarovaná sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou, prošívaná červenou nití, která by měla nabídnout lepší oporu. Kombinace černé a červené se pak objevuje také na volantu, výplni dveří nebo budících. Palubní desku i tlačítko start-stop zdobí logo GR Sport a nechybí ani stylové hliníkové pedály a pádla řazení pod volantem.

Cena Toyoty Hilux Revo GR Sport startuje na thajském trhu v přepočtu od 589.000 Kč za sníženou zadokolku, zatímco klasická čtyřkolka přijde minimálně na 860.000 Kč. O rozšíření nabídky těchto variantu Hiluxu GR Sport mimo thajský trh zatím nic nevíme, zatím nás to ale nemusí nijak mrzet.

Mnohem zajímavější jsou totiž spekulace o vývoji plnotučné Toyota GR Hilux, která by podle některých zvěstí mohla dostat vidlicový šestiválcový turbodiesel o výkonu cca 270 koní. Zatím se sice jedná pouze o spekulace a trochu pochybujeme, zda by se GR Hilux mohl dostat do Evropy, rozhodně by se však mohlo jednat o zajímavého konkurenta Fordu Ranger Raptor.