Toyota majitelům GR Yarisu nabídne vyšší točivý moment a personalizaci odezvy auta

Toyota GR Yaris je, jak jsme ostatně sami zjistili v rámci redakčního testu, neuvěřitelně schopným autem, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. To na druhou stranu neznamená, že by na něm nebylo co vylepšovat. Vzpomeňme například dvousedadlovou verzi GRMN, kterou japonská automobilka postavila v limitovaném počtu pro vlastní trh. Nyní majitelům GR Yarisu Toyota nabízí zvýšení maximální hodnoty točivého momentu motoru a přizpůsobení odezvy auta.

Základní provedení splašeného Yarise bylo nově přidáno do programu Kinto Factory, což majitelům otevírá cestu k řadě továrních úprav a vylepšení, ke kterým dosud oficiálně neměli přístup. O úpravu vozu mohou požádat ti majitelé, kteří svůj GR Yaris koupili přímo od prodejce Toyota. Ovšem stejně jako limitovaná edice GRMN, také zařazení do programu Kinto Factory je vyhrazeno japonským zákazníkům.

O co tedy přicházíme? V první řadě jde o nový software řídicí jednotky motoru nazvaný jednoduše GR Yaris Performance Software 2.0. Ve své výchozí podobě poskytuje přeplňovaný 1,6litrový tříválec maximálně 360 Nm při 4.000 ot/min. Alespoň podle dat českého zastoupení Toyoty. Na jednom z grafů v galerii je však původní točivý moment motoru uváděn hodnotou 370 Nm a tuto hodnotu dle namátkové kontroly uvádí také řada prodejců v jiných zemích.

Ať je ale původní hodnota 360 nebo 370 Nm, GR Yaris Performance Software 2.0 přináší navýšení na 390 Nm. Pohonná jednotka toto nové maximum bude produkovat mezi 3.200 a 4.000 ot/min. Nejde o nějaký dramatický nárůst, ale Toyota zrychlení vozu popisuje jako relaxované a bez námahy. My si to vykládáme tak, že auto bude při zrychlování zkrátka působit o něco sebevědoměji.

Kromě toho mohou zájemci v rámci programu Kinto Factory sáhnout po personalizaci softwarových nastavení. Budou si tak moci nechat přizpůsobit například odezvu plynového pedálu, způsobu rozdělování točivého momentu systémem pohonu všech kol nebo účinek posilovače řízení – ten dokonce nabízí 27 různých nastavení.

A na kolik tahle sranda přijde? Majitelé speciální edice Morizo Selection mají nový software řídicí jednotky motoru k dispozici zadarmo. Vlastníci základního provedení si budou muset připravit 141.400 jenů, tedy lehce přes 25 tisíc korun. Za personalizaci si už musí zaplatit obě skupinky majitelů. Pokud si vystačí s konzultací v servise, vyjde je na 8.800 jenů (cca 1.560 korun).

Bude-li ovšem majitel chtít úpravu provést na základě jízdních dat, může si objednat takzvaný Personalize Event. Samotnou personalizaci nastavení pak bude samozřejmě nutné provést v servise. Za „Event“ si Toyota naúčtuje 15.000 jenů (cca 2.660 korun), ovšem není zřejmé, zda je v ceně zahrnuta i následná návštěva servisu, nebo zda se hradí zvlášť. Ať tak či tak, částky to rozhodně nejsou závratné. Škoda, že u nás Toyota nic podobného nenabízí.