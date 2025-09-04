Předplatné
Škoda poprvé odhalila novou octavii! A přidala i video, jak vznikala

Tomáš Dusil
Tomáš Dusil
Jak bude vypadat nový koncept škodovky pojmenovaný Vision O, ukazují první skici. Na další detaily si však musíme počkat do pondělí příštího týdne.

Světová premiéra nejnovějšího konceptu Škoda Vision O se uskuteční v pondělí 8. září v půl šesté odpoledne středoevropského času. Stane se tak na letošním autosalonu IAA v Mnichově. Následující den bude koncept k vidění v budově ISARPOSTE v ulici Sonnenstrasse 26. Na IAA budeme mít hned několik našich zástupců. Pokud do Mnichova jen nemůžete nebo nechcete, ale přesto se chcete světové premiéry nejnovějšího produktu naší automobilky „zúčastnit“, máte možnost celou akci sledovat živě na kanálu YouTube.

Koncept Vision O má přinášet revoluci do segmentu kombi. Tím nejdůležitějším je, že definuje budoucí designový jazyk škodovek pojmenovaný Modern Solid. Čili jinak řečeno, tak jak bude vypadat koncept Vision O, budou ztvárněny také budoucí sériové modely značky z Mladé Boleslavi. To také znamená, že Vision O není jen tak nějaký obyčejný koncept, ale že jeho poslání je mnohem širší nebo spíš hlubší.

Video placeholder
Škoda Vision O • Zdroj: Škoda

Škoda v tuhle chvíli odhalila základní linie karoserie a interiéru. Už z toho je patrné, že smyslem bylo dále vylepšit aerodynamiku, jelikož ta zásadním způsobem ovlivňuje účinnost celého vozidla a tedy i prodlužuje dojezd. Zejména u elektromobilu jde o věc velmi důležitou.

