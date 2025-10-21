Toyota oživila jméno FJ na zmenšeném Land Cruiseru se spalovacím motorem
Land Cruiser je jeden z ikonických modelů Toyoty a dnes se nabízí ve třech separátních sériích. To se však mění, protože byla představena série čtvrtá, která se stane vstupem do světa schopného rámového off-roadu.
Mezi roky 2006 a 2014 Toyota vyráběla netradičně tvarovaný rámový off-road FJ Cruiser, který designem i jménem odkazoval na původní Land Cruiser s kódovým označením FJ40. Vůz se zadními dveřmi otvíranými proti směru jízdy a čtyřlitrovým šestiválcem se prodával v podstatě po celém světě, včetně Evropy.
Poslední roky se často spekulovalo o návratu jména FJ a také o příchodu menšího Land Cruiseru. To ostatně v podstatě potvrdila i samotná Toyota, která ukázala koncept Compact Cruiser EV s elektrickým pohonem. A právě ten zjevně stál vzorem sériovému modelu, který se právě představil s názvem Toyota Land Cruiser FJ.
Design si ponechal téměř totožný, s vysokou karoserií jasně odkazující na rámové off-roady. Přes 4,5 metru dlouhá novinka ostatně také stojí na rámu sdíleném se současnou generací pick-upu Hilux. Auto s vysokou kapotou na pohled působí kratší, než reálně je, čemuž pomáhá chybějící okno ve sloupku C. Ten je velmi masivní a auto působí až nahrbeně, proporce zadní části nejsou zrovna pohledné. V interiéru je to běžná moderní Toyota se záplavou tlačítek a klasickým rozložením s decentním displejem uprostřed.
Vzhledem k velikosti se novinka stane nejmenší sérií řady Land Cruiser. Ty byly dosud tři a jedna z nich se dnes prodává i v Evropě. Takzvaná Light Duty Series je totiž tím vozem, který známe pod kódovým označením J250. Neoficiálně se u nás dá koupit i větší Heavy Duty Series, do které spadá od roku 1984 vyráběný Land Cruiser J70. Největší je Station Wagon Series, kam spadá luxusní J300, oblíbený zejména na Blízkém východě.
Pro ty, co se báli čistě elektrického pohonu zmenšeného Land Cruiseru, máme dobrou zprávu. Vůz využívá atmosférický čtyřválec o objemu 2,7 litru, o výkonu 120 kW a maximálním točivém momentu 246 Nm. Poháněna je standardně zadní náprava s připojitelnou přední nápravou, převodovka je šestirychlostní automat.
Jedním ze záměrů byly samozřejmě schopnosti v terénu a podle Toyoty bude mít i menší vůz „skvělé off-roadové schopnosti hodné jména Land Cruiser“. Také proto má auto krátké převisy pro zlepšení nájezdových úhlů. Na představených kouscích se ukázalo také příslušenství, včetně šnorchlu pro přívod vzduchu nebo lepšího střešního nosníku.
Pokud vás nový Land Cruiser zaujal, máte smůlu. Toyota už potvrdila, že tuto verzi nebude v Evropě prodávat. Na představení to řekl hlavní konstruktér Masaya Uchiyama, podle kterého jsou zamýšlenými trhy země globálního jihu — třeba ty, kde se už prodává jednoduchý pick-up Hilux Champ. Od příštího roku se ale bude prodávat také v domovském Japonsku. V Evropě si tedy musíme počkat na slíbenou elektrickou variantu, na kterou původní koncept odkazoval.
Zdroj: Toyota, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Auto.cz