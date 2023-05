Toyota pracuje na manuálním řazení pro sportovní hybridy

Nástup elektrifikace automobilů, včetně těch sportovních, je jen jedním z mnoha hřebíčků do rakve, které manuální převodovky v poslední době dostaly. Toyota nicméně věří, že dokáže nabídnout pocit z tradičního manuálního řazení i v moderním hybridu.

To ostatně ukazuje patentová žádost nového systému, který by umožnil právě zástavbu manuální převodovky do hybridního vozidla. Speciální systém by měl zajistit správnou souhru mezi spalovacím motorem, elektromotorem a jejich požadavky na převodovku.

Video se připravuje ...

Patentová žádost měla být podána již v srpnu 2021, zveřejněna však byla teprve během poloviny letošního února. Větší pozornosti se ale dočkala teprve nyní, kdy na ni upozornili kolegové z The Drive. Návrh se přitom věnuje především managementu spojky.

Poměrně složitá převodovka nespoléhá na koncept clutch-by-wire, který odpojuje spojkový pedál mechanicky od hydraulického systému spojky. Místo toho pracuje s unikátním systémem na bázi kyvadlového ventilu se třemi spojkovými válci. Zjednodušeně řečeno by měl systém propojit spojkový pedál a řídicí jednotku, čímž umožní vytvořit podmínky blížící se klasickému řazení.

Řídicí jednotka by měla být schopna například zcela plynule přecházet z pohonu spalovacím motorem na pohon elektromotorem. Jednotka by navíc měla být schopna také zcela vyšlápnout pedál, například když vůz dojíždí a zastavuje.

Uspořádání systému by mělo řidiči umožnit prakticky kdykoliv manuálně vyšlápnout spojku – bez ohledu na to, co chce řídicí jednotka. Patent navíc počítá s jízdním režimem, kdy by měly být požadavky řídící jednotky ignorované a převodovka bude spojena přímo se spojkovým pedálem.

Video se připravuje ...

Celé ústrojí vypadá poměrně komplikovaně, je to však pozitivní zpráva pro nadšence, kterým dává naději, že i budoucí sportovní modely s hybridním pohonným ústrojím budou schopné nabídnout manuální převodovku a tři pedály.

Toyota se navíc v minulosti pochlubila i vývojem manuální převodovky pro čistě elektrické sportovní modely. Zatím sice není jisté, zda a kdy se tyto systémy objeví na trhu, už jen samotné patenty jsou ale skvělým znamením, že zábavným autům (v tom starém pojetí) ještě nemusí být definitivní konec.