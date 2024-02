Toyota představila nový luxusní kabriolet. Je to naprostý unikát

Toyota nepatří mezi automobilky, které by nabízely kabriolety. Nyní však jeden takový koncept představila.

Toyota Crown si během své téměř sedmdesátileté prošla mnoha změnami. Ta poslední, v pořadí již šestnáctá generace přišla s poněkud kontroverzní změnou. V rámci modelu Crown vznikly hned čtyři karoserie včetně crossoveru, na jehož základě nyní Toyota představila další zajímavý kousek.

Jmenuje se Toyota Crown Convertible, tedy Crown bez střechy. S podobným konceptem přišla Toyota již před několika dny v podobě SUV Century, které vzniklo jako reprezentační vozidlo pro šampiony sumo.

Jelikož nebyly dodány žádné informace k technice, počítáme s tím, že je tento Crown párován s 2,4litrovým hybridním benzinovým čtyřválcem v kombinaci se šestistupňovou automatickou spojkou. Kombinovaný výkon činí 257 kW (350 k).

Jak jsme již zmínili, Toyota Crown Convertible je postavena na základech crossoveru. Rozměry zůstávají stejné, kvůli absenci střechy má tento one-off model bezrámové dveře. Vzhledem k tomu, že Crown Convertible nebude využíván v běžném provozu a jde o ojedinělý kus, si inženýři nelámali hlavu s implementováním stahovací střechy.

Na přestavbě se podíleli inženýři Toyoty. To, že na kvalitě sestavení tohoto modelu Toyotě záleželo, potvrdily slova šéfa designu Simona Humphreyse, který řekl, že je důležité, aby kabriolety vypadaly „sofistikovaně a krásně”.

Video se připravuje ...

Viceprezident Toyoty Hiroki Nakajima připouští, že výroba kabrioletů je extrémně náročná. Bere na vědomí, že zejména v USA jsou kabriolety populární, ale nepočítá se s tím, že by Toyota investovala do vývoje sériových modelů bez střechy.

V případě Toyoty Crown se spíše v posledních týdnech spekuluje o vývoji sportovní varianty GR, která se možná představí už v polovině tohoto roku. To by zároveň znamenalo, že sportovní divize GR by nabízela první hybrid ve svém portfoliu.