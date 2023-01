Toyota Prius jako nazlobený sportovec? Japonci prý chystají ostrou verzi

„Jel jste pouliční závod? V Priusu?!“ „Moc nevyhrávám.“ Kultovní hláška z dvanáct let staré komedie Šéfové na zabití možná platila pro předchozí generace modelu, dnes je ale všechno jinak. Nedávno představený pátý pokračovatel Priusu je (při vší úctě k předchůdcům) nejen výrazně hezčí, ale také výkonnější.

Ve světě existuje i jako klasický hybrid, do Evropy však přijíždí výhradně s plug-in hybridním pohonem. Ten si ale oproti dřívějšku výrazně polepšil. Zatímco předchůdce uměl maximální systémový výkon 90 kW, aktuální generace dodává až 164 kW. Maximální rychlost je sice omezena na 177 km/h, zrychlení z klidu na stovku však trvá sympatických 6,8 sekundy. To je mimochodem jen o půl sekundy pomalejší než současná Toyota GR86.

Z japonského zákulisí nyní prosakují informace, že u takovéto porce síly a parametrů by nemuselo zůstat. Toyota totiž údajně pracuje na Priusu GRMN, který by se měl kromě úprav na podvozku a řízení dočkat také zvýšeného výkonu. Nešlo by tedy o plnotučné GR, přesto by hrstka takových modifikací mohla přinést kus zajímavého auta. Najednou to pouliční závodění nezní tak směšně, co?

Zatím přesně nevíme, co všechno Toyota chystá. Nabízela by se modifikace současného plug-in hybridu, kde dvoulitrový atmosférický čtyřválec na benzin dodává 112 kW a synchronní elektromotor až 120 kW. Odvážnější spekulace hovoří o nasazení plug-in hybridu RAV4, což by znamenalo kombinaci 2,5litrového čtyřválce s elektromotory, pohon všech kol a výkon 225 kW, tedy více než 300 koňských sil. Premiéra? Pokud vše klapne, tak prý na přelomu let 2023 a 2024. Nechme se překvapit!