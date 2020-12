Toyota proměnila půlku auta ve vybavený kempinkový přívěs

Americké zastoupení Toyoty má pro letošní SEMA Show, převedenou kvůli pandemické situaci do on-line formátu, připravené rovnou dvě novinky. Tou první je Toyoty Supra Sport Top, tedy dlouho očekávané karosářské provedení Targa, tou druhou pak stylový i praktický přívěs pro dobrodruhy TRD Sport Trailer.

Základem vleku je korba pick-upu Toyota Tacoma, včetně původních světel, víčka nádrže i označení TRD, v přední části však úpravci umístili i několik uzavíratelných úložných prostor. V podbězích jsou obuty terénní pneumatiky General Grabber, podvozek má odolné odpružení a v zadní části nechybí speciální odklápěcí konstrukce s rezervním kolem a kanystrem.

Nejdůležitějším prvkem výbavy je pak čtyřmístný stan Yakima, umístěný na speciální zvedací konstrukci. Po obvodu této konstrukce je navíc umístěna dvojice markýz s osvětlením, které kolem vleku vytvářejí zastřešený prostor.

Ve spodní části vleku najdeme generátor, nádrž na 61 litrů čerstvé vody, nádrž na 56 litrů užitkové vody, lednici, ohřívač vody, varnou desku a kuchyňskou desku s dřezem. Ve výbavě pak nechybí ani kempinkový stůl, přenosné ohniště a zajímavostí je speciální sprcha a zakázkově vyrobená toaleta – uživatelé těchto zařízení se přitom mohou schovat za závěs pověšený na speciální konstrukci.

Ve složeném stavu by měl mít přívěs nízké těžiště a na silnici by se měl chovat přívětivě – a to i navzdory terénnímu obutí a zvolněnému podvozku. Po rozložení by pak měl uživatelům nabídnout prakticky vše, co si může člověk při kempování mimo civilizaci přát. Minimálně podle tvrzení výrobců.

„Overlanding už nějakou dobu nabírá na síle, ale rok 2020 ho vystřelil hodně vysoko,“ uvádí Ed Laukes, viceprezident marketingu Toyoty. „Vzhledem k solidnímu offroadovému povědomí a pověsti společnosti Toyota jsme si mysleli, že by mohlo být opravdu skvělé, pokud bychom vytvořili ultimativní overlandingový doplněk pro nabídku našich pick-upů a SUV.“

Toyota TRD Sport Trailer tak vypadá jako hodně povedený doplněk pro všechny milovníky dobrodružství, ze současných vyjádření automobilky se ale zdá, že zřejmě zůstane jen u konceptu. První reakce veřejnosti však naznačují, že by se mezi lidmi našla řada potenciálních zájemců.