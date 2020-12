Toyota GR Supra Targa oficiálně představena, moc se ale neradujme

Toyota konečně odhalila speciální koncept GR Supra Sport Top, který nechala vyrobit pro letošní čistě digitální SEMA Show. Inspirací pro působivou přestavbu se přitom stala Supra A80 Targa, tedy všem známá čtvrtá generace, od kterého si ale koncept na platformě GR Supry A90 vypůjčil i ikonické křídlo.

Největší pozornost ale po právu patří střeše, s jejíž přestavbou si automobilka užila své. Ještě před jejím odstraněním bylo nutné vyztužit podélné nosníky v podlaze, aby se vůz nezlomil. Samotné řezání do karoserie se pak opět ukázalo být náročnější, než se původně očekávalo. Po výměně nástrojů ale střecha povolila.

Původním plánem přitom bylo použít odstraněnou část střechy pro vytvoření dvojice střešních panelů, jenže tohle řešení se nakonec ukázalo být neproveditelným. Místo toho nechala Toyota vyrobit střešní panely na 3D tiskárně a poté je vybavila mechanismy pro uchycení.

Při výrobě panelů i úchytů se přitom nehlídala pouze funkce, ale také estetika. Střešní panely Supry Sport Top tak při nasazení vyvolávají pocit, že se člověk dívá na klasické kupé. Vnitřní úchyty pro uzavření střechy pak musely vypadat dostatečně elegantně, aby ladily se zbytky moderního interiéru.

Stavba GR Supry Sport Top ale nebyla pouze o výztuhách a uříznutí střechy. Unikátní koncept dostal také speciální výfukový systém, podstatně větší zadní difuzor, nový podvozek, silnější brzdy, lehká kola, již zmíněné křídlo, agresivnější černý body-kit nebo červeně lakovaná zrcátka, která navazují na styl interiéru.

A i když má část veřejnosti se vzhledem nové Supry stále problém, samotné provedení úprav u verze Sport Top vypadá fantasticky. Dokonce by se chtělo říct, že koncept GR Supra Sport Top nemá daleko k výrobě – jenže to je asi jen přání některých z nás. Supra Targa by totiž mohla poškodit prodeje sesterského roadsteru BMW Z4, což by mohlo vést k rozbrojům mezi automobilkami.