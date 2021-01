Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD Executive – Hodně dobrý univerzál

Když si prohlédnete aktuální českou nabídku Toyoty, rychle zjistíte, že “naftu” najdete jen v užitkové sekci, tedy u Hiluxu, Land Cruiseru a všech verzí dodávek Proace, které mají kořeny v koncernu PSA.

U vlastních osobních aut jde Toyota svou cestou, která kromě klasických zážehových motorů zahrnuje zejména elektrifikaci. Kromě nejmenšího Ayga tak všechny modely nabízí v hybridním provedení.

Jiný pohled

Platí to i pro RAV4, tohle kompaktní SUV můžete mít s atmosféricky plněným dvoulitrovým čtyřválcem, dále jako klasický hybrid s 2,5litrovým čtyřválcem a nedávno na tuzemský trh dorazil také externě nabíjitelný plug-in hybrid.

Právě kvůli absenci vznětových motorizací, které jsou v kompaktních SUV pořád poměrně oblíbenou volbou, pak může být zajímavý pohled na registrace nových ravek v České republice a srovnání s konkurencí. Tak se mrkněme.

Podle Svazu dovozců automobilů bylo v roce 2020 registrováno 1.498 kusů Toyoty RAV4, což z ní dělá sedmé nejprodávanější vozidlo segmentu za Škodami Karoq (8.043), Kamiq (7.438), Kodiaq (6.508), Hyundaiem Tucson (4.454), Dacií Duster (3.539) a Volkswagenem Tiguan (2.616). Zajímavé je také srovnání s Hondou CR-V, která razí podobnou “beznaftovou” strategii jako RAV4. U CR-V najdeme číslo 557.

Současná generace Toyoty RAV4 samozřejmě není úplným nováčkem, je s námi asi dva roky. A i v testech jsme ji samozřejmě už měli. Pro mě ale současná ravka novinkou je, dosud se mi totiž úspěšně vyhýbala.

Shodou okolností jsem přitom k prvnímu setkání “vyfasoval” hybridní provedení s pohonem všech kol v nejvyšší výbavě Executive - tedy prakticky stejné auto, jaké teď máme v redakci na dlouhodobý test. Takže tenhle můj text berte jako jakousi upoutávku na věci příští, jako stručný soupis mých dojmů nebo jako druhý pohled. A to nejen v tom významu, že se budu věnovat mně dosud neznámému vozu, který vám v blízké budoucnosti ještě Machi a spol. popíšou do nejmenšího detailu, ale třeba i v tom povrchním smyslu, že si ravku můžete prohlédnout v dalším dostupném barevném provedení.

A řekl bych, že docela interesantním. Moje RAV4 totiž dorazila se zvláštním lakem Zelená Urban. Mně se líbí, co vám?

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD Executive

Prostorný, praktický, přívětivý

Jestli vás ravka zajímá, pak už jste si určitě dávno někde přečetli, že má prostorný interiér a praktický kufr. S obojím souhlasím, místa je v Toyotě ve všech směrech dost i na zadních sedadlech (pro dva dospělé cestující rozhodně), potěší také komfortní přístup k nim a zavazadelník s objemem 580 litrů je také fajn. Ale upřímně řečeno, byl bych překvapený, kdyby tomu bylo vzhledem k rozměrům vozu jinak.

Větší radost mi nakonec udělalo provedení kabiny, které kombinuje moderní technologie s osvědčenými přístupy, výborným výběrem materiálů a hlavně perfektním zpracováním. Kdybych měl svoje dojmy z kabiny jednoduše shrnout, napsal bych, že vnitřek navrhl někdo, kdo ví, jaké to je, strávit s jedním jediným autem, třeba i v rámci rodiny, spoustu času. A někdo, kdo řídí hodně a rád.

Jen se podívejte na to množství ovladačů a tlačítek. Jejich rozmístění přitom nepůsobí chaoticky, naopak, rychle si zvyknete, kde co je a čím co ovládáte. Kruhové ovladače jsou navíc pogumované a mají takový ten uspokojivý chod, jestli víte, co myslím. A vyloženě parádní jsou i pogumovaná madla ve výplních dveří, které tak v ruce nekloužou. Proč to nemají všechna auta?

Zpracování je tak dobré, že už dlouho jsem neměl v “obyčejném” SUV srovnatelný pocit robustnosti a solidnosti.

Trochu horší to je s infotainmentem, který sice obstojí po funkční stránce, z pohledu grafiky a prostředí by však asi zasloužil lehkou modernizaci. Na druhou to není takový ten typ systému, který při ovládání nebo i samotné jízdě vyžaduje větší pozornost. Je to spíš užitečný doplněk, na který se nemusíte obracet kvůli každé prkotině.

A ještě tři poznámky jsem si v souvislosti s interiérem zaznamenal - z ravky je moc dobrý výhled, potěší množstvím odkládacích prostor a ve výbavě Exclusive má skvělá sedadla. Vytknout bych mohl nemožnost sklápět zadní opěradla přímo z kufru.

Jak jezdí?

Pro připomenutí - hybrid ve verzi s pohonem všech kol pohání pohonná soustava, jejímž základem je 2,5litrový zážehový čtyřválec (s přímým i nepřímým vstřikováním, proměnným časováním ventilů a pracující v Atkinsonově cyklu), o výkonu 130 kW, který doplňují dva elektromotory. Jeden má výkon 88 kW, druhý, starající se o roztáčení zadních kol, pak 40 kW. Maximální výkon hybridního ústrojí činí 163 kW, tedy o tři více než v případě předokolky.

Soustavu doplňuje nikl metal-hybridová baterie s kapacitou 1,6 kWh, díky níž ravka umí za určitých okolností jezdit čistě na elektřinu. Elektrické cestování si můžete vynutit sami stisknutím tlačítka EV Mode, ale ne vždy se to třeba kvůli vysoké aktuální rychlosti nebo stavu nabití akumulátoru podaří. A když už, pak stačí trochu víc přišlápnout plynový pedál a auto samo okamžitě zapojí spalovací motor.

Ke klasickému hybridu prostě (a to už určitě dávno víte) nelze přistupovat jako k plug-in hybridu nebo snad dokonce elektromobilu. Myslím, že nejlepší je nechat tok energií přímo na samotném autě, které se samo od sebe snaží co nejčastěji odpojovat čtyřválec. Pak zjistíte, že ravka si bez spalovacího motoru vystačí poměrně často. A třeba v poskakující koloně zvládne jen na elektřinu urazit až dva kilometry.

A jak se s ní jezdí? Stručně řečeno - dost dobře. Systémový výkon 163 kW je podle mě více než dostatečný. Dynamikou hybridní ravka sice neohromí, ale současně mi během testu nedala jediný důvod, proč bych si na ni měl stěžovat. Vážně nejede špatně.

To samé platí o projevu pohonné soustavy. Toyotě se povedlo hybridní ústrojí zase o něco víc “ztišit” a “zkultivovat”, takže známý vysavačový efekt se nedostavuje tak často. Jestli nemáte s hybridy od Toyoty (a nejen od ní) zkušenosti, tak připomínám, že jako vysavačový efekt označujeme situace, kdy potřebujete akcelerovat a zatlačíte na plyn. Převodovka v ten okamžik spalovací motor pošle do vysokých otáček, v nichž ho po dobu akcelerace drží. Zrychlení tak doplňuje monotónní a často až nepříjemný hluk vytočeného motoru. V RAV4 je naštěstí vysavač slušně potlačen, čtyřválec se výrazně ozve až s plynem na podlaze. Jinak je ravka sympaticky klidná.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD Executive

Převážně potěšující je i spotřeba. Líbit by se vám měla ta městská i meziměstská, jen na dálnici má hybrid jistý handicap, tam si totiž nemůže tak často vypomoci odpojením spalovacího motoru. Jestli vás zajímají čísla, pak vězte, že po Praze jsem jezdil za 7,3 l/100 km a na dálnici za 8,6 l/100 km. Delší trasy ve “skorokombinovaném” režimu mimo dálnice Toyota jezdila spolehlivě mezi 6 až 7 l/100 km.

Největším překvapením pro mě ale byly jízdní vlastnosti. Ravka se totiž trefila do mých představ o projevu kompaktního SUV s ambicemi plnit roli rodinného auta. Řízení je sice poněkud odtažité, ale zrovna to bych takovému vozu moc nevyčítal.

Důležitější je podle mě úroveň komfortu. A nejde jen o schopný podvozek, ale třeba i o příkladně tuhou karoserii nebo rozložení hmotnosti v poměru 51:49 mezi nápravy. Výsledkem je každopádně auto, které hezky tlumí nerovnosti, které působí pohodlně, ale přitom se zbytečně nehoupe, ani nenaklání. A které v zatáčkách působí velice jistě a suverénně, hezky drží stopu a nepůsobí nedotáčivě. Prostě moc příjemné “univerzální” naladění.

Jen pro sichr upozorňuji, že moje auto jezdilo na 18palcových kolech a pneumatikách s 60procentním profilem, aktuálně však k provedení Exclusive patří výhradně devatenáctky a obutí s rozměrem 225/55.

I když jsem se snažil RAV4 poznat co nejlépe, jeden rest mi zůstal. Nevyšel mi test schopností hybridního pohonu všech kol. Takže doufám, že chlapci využijí současné sněhové nadílky a na dlouhodobé ravce vyzkoušejí, co řešení od Toyoty dovede.

Jinak už asi nemám co dodat. Ravka ve mně jednoduše zanechala pozitivní dojem, je to auto, kterému nemůžu nic vyloženě zásadního vytknout.

A cena? Toyota RAV4 má aktuálně dva ceníky - standardní a akční, který platí do odvolání. V tradiční tabulce pod článkem uvedu normální ceny, ale jestli si na hybridní SUV myslíte a chcete ušetřit, pak vězte, že RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD v akční nabídce najdete už za 969.900 Kč v provedení Comfort s paketem Style. Standardní cena činí 1.044.900 Kč.

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 163 kW e-CVT AWD Executive

Testované a velice štědře vybavené provedení Exclusive bez příplatků (kterých ani není moc k dispozici) vyjde na 1.089.900 Kč, v klasickém ceníku na 1.164.900 Kč.

Nejlevnější verze modelu 774.900 Kč (2.0 Valvematic/129 kW 6MT Active Style) Základ s testovaným motorem 969.900 Kč (2.5 Hybrid/163 kW e-CVT AWD Active) Testovaný vůz bez příplatků 1.164.900 Kč (2.5 Hybrid/163 kW e-CVT AWD Executive) Testovaný vůz s výbavou 1.239.900 Kč (2.5 Hybrid/163 kW e-CVT AWD Executive s pakety JBL a Skyview)

Plusy:

Relativně kultivovaný hybridní systém

Prostorný, praktický a kvalitní interiér

Příjemné ovládání

Dobré jízdná vlastnosti

Minusy