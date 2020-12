Toyota RAV4 PHEV zná české ceny. Stojí to samé jako dvojče Suzuki Across

Toyota rozšiřuje nabídku SUV RAV4 o dopředu avizovaný plug-in hybrid, kombinující 2,5litrový benzinový čtyřválec se dvěma elektromotory. Jeho ceny začínají na částce 1,4 milionu korun.

To znamená, že stojí prakticky to samé co technicky spřízněné Suzuki Across, které odhalilo český ceník jen před pár dny. V jeho případě je k dispozici zatím jen jediný stupeň výbavy, a to za cenovku 1.399.900 korun.

Across je vlastně přeznačkovanou variantou RAV4 PHEV se svébytnou přídí. Technika v útrobách je ale pro oba vozy samozřejmě shodná. To znamená kombinovaný výkon 226 kW, který poskytuje 2,5litrový benzinový čtyřválec (136 kW) a dva elektromotory. Ten přední má 134 kW, zatímco ten zadní 40 kW - jako výpomoc pro pohon všech kol.

Samotná výbava obou modelů se však liší a v tomto případě se jeví jako výhodnější Suzuki. V jeho případě totiž dostanete takové prvky jako čalounění kombinující syntetickou kůži s textilem, 19palcová kola, sledování mrtvého úhlu nebo vyhřívání volantu a prostoru pod předními stěrači, které Toyota v základním stupni Comfort postrádá. Zase má však navigaci.

Toyota RAV4 Plug-in hybrid – srovnání výbavy se Suzuki Across Vůz Toyota RAV4 PHEV Suzuki Across Motor 2.5 PHEV 2.5 PHEV Výbava Comfort Elegance Základní cena [Kč] 1.400.000 1.399.900 Airbagy 7 7 Bezdotykové otevírání kufru S S Bezklíčový vstup S S Čalounění sedadel látka syntetická kůže/látka Dešťový/světelný senzor S/S S/S Klimatizace automatická dvouzónová automatická dvouzónová Kola 18" litá 19" litá Mlhovky vpředu S S Multimediální systém 9" 9" Navigace S - Parkovací čidla vpředu/vzadu S/S S/S Parkovací kamera S S Rezervní kolo S S Sledování mrtvého úhlu - S Světlomety diodové diodové Tempomat adaptivní, s funkcí stop & go adaptivní, s funkcí stop & go Vyhřívané sedačky vpředu/vzadu S/S S/S Vyhřívaný volant - S Vyhřívání prostoru pod stírači - S

V případě RAV4 si však můžete připlatit za druhý stupeň Selection, jehož cena je stanovena na rovných 1,5 milionu korun. Výbavu v tomto případě rozšiřuje automatický brzdový asistent, panoramatické sledování okolí vozu, digitální vnitřní zpětné zrcátko, přepínač jízdních režimů, vyhřívání čelního okna pod stěrači, 19palcová kola, vyhřívaný volant, sledování mrtvého úhlu nebo čalounění kombinující syntetickou kůži s textilem.

Připlatit si navíc můžete za paket VIP. Za rovných 100.000 korun dostanete panoramatickou střechu, hudební systém JBL s devíti reproduktory, kožené čalounění, ventilovaná přední sedadla, elektricky nastavitelná přední sedadla (u řidiče s pamětí) nebo head-up displej.

Suzuki Across je součástí rozsáhlé spolupráce dvou japonských automobilek. Vzniklo pro evropský trh, hlavně kvůli snížení flotilových emisí značky. Na rozdíl od RAV4 tak byl uveden výhradně jako plug-in hybrid. Třeba na indickém trhu ale technika putuje opačným směrem, kdy Toyoty Glanza a Urban Cruiser jsou upravené modely Suzuki.