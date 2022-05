Toyota se v Goodwoodu pochlubí modely GR. Přiveze i vítězný speciál z Dakaru!

Letošní Goodwood Festival of Speed se koná od 23. do 26. června. Pro automobilky, které se angažují ve světě motorsportu, to obvykle bývá skvělá příležitost pro prezentaci svých sportovních nebo závodních strojů. Jednou z nejaktivnějších značek na poli motorsportu je v posledních letech japonská Toyota, která si do Británie veze pořádnou flotilu.

Velmi zajímavým a zejména úspěšným kouskem bude Toyota GR DKR Hilux T1 +. Společně s pilotem Nasserem al-Attíjou se jedná o vítěznou kombinaci Rallye Dakar 2022. Al-Attíja společně se svým spolujezdcem Mathieu Baumelem znovu usedne do vítězného Hiluxu a v Goodwoodu se zúčastní speciálek Forest Stage a Hillclimb.

Video se připravuje ...

Premiéru si na Goodwoodu odbude silniční Toyota GR Supra s manuální převodovkou. K silničním speciálům se ještě přidá model GR 86 a také GR Yaris. Toyota mimo silničního GR Yarise přiveze ještě jeden kousek od tohoto modelu, a to upravený rallye speciál soutěžící v šampionátu Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, který se odehrává na šotolinových a asfaltových rychlostních zkouškách Španělska a Portugalska. Trochu nás překvapilo, že si do Goodwoodu Toyota podle dostupných zpráv nepřiveze také svůj třetí Yaris a to GR Yaris Rally1, speciál soutěžící v šampionátu WRC.

Japonská automobilka si něco přichystala i pro nadšence elektromobility (otázkou je, kolik jich v Goodwoodu bude). K prohlédnutí zde bude první elektromobil značky Toyota bZ4X. Je samozřejmě jasné, že Toyota využije jakékoliv větší akce pro odprezentování vlastní budoucnosti. I na půdě motorsportu, kde se elektromobilita stále příliš nenosí…