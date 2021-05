Toyota si nedávno přihlásila patenty pro novou twin-turbo V8!

Na diskusním fóru GR86 se nedávno objevil zajímavý příspěvek, který upozorňuje na nový patent automobilky Toyota. Ten se vztahuje k novému PCV separátoru, jehož úkolem je oddělit výfukové plyny od motorového oleje. Zajímavé na tom ale je, na jakém motoru by se měl separátor nacházet.

K patentu jsou totiž přiložené tři snímky, přičemž ten první působí možná až absurdně. Je na něm totiž jen nákres auta s umístěním motoru – který představuje jen obdélník s nápisem „Internal combustion engine“. Na dalších snímcích ale můžeme vidět něco podstatně zajímavějšího.

Na dalších nákresech je totiž jasně vidět osmiválcový motor, na jehož vrcholu jsou umístěna rovnou dvě turbodmychadla. Jde přitom o nejpraktičtější řešení, které snižuje turbolag a zlepšuje odezvu motoru na plyn.

Zajímavé jsou pak i příspěvky na fóru, které se pouští do spekulací, pro jaký vůz je nový motor určen. Často se spekuluje například o nové generaci modelů Toyota Tundra a možná i Sequoia, jenže podle dřívějších informací se pro tyto modely očekává spíše 3,5litrový motor V6.

Mnohem pravděpodobnější jsou ale spekulace, podle kterých by nový motor mohl být určen pro vrcholné modely Lexus F. Konkrétně Lexus IS F a Lexus LC F. Ostatně ve prospěch teorie o modelu IS F hovoří i nedávno představený Lexus IS s motorem V8, který nakonec dostal označení pouze „Sport Performance“. Pozice plnohodnotného F modelu je tak stále volná.

Ještě zajímavější jsou však spekulace, podle kterých by mohl motor skončit pod kapotou úchvatného gétéčka Lexus LC. O jeho vrcholné verzi LC F s dvakrát přeplňovanou V8 se hovořilo již v minulosti, mezitím však přišly informace o zrušení a údajně opětovném oživení projektu. Patent k novému motoru by pak mohl být pouze dalším náznakem, že projekt znovu žije.

Nad spalovacími motory se sice stahují mračna všude po světě, dokonce i v Japonsku, Toyota by však mohla s novým motorem a několika vrcholnými modely Lexus F udělat za érou úchvatných osmiválců přinejmenším důstojnou a hodně zajímavou tečku. Nyní ale nezbývá než doufat, že se motoru skutečně dočkáme i v produkčních vozech.