Toyota udělala z hráčů závodních her gaunery. Naštěstí si svůj omyl rychle uvědomila

Zvídavý hráč se na sociální síti zeptal Toyoty, proč její vozy nejsou v nejnovějším herním titulu Need for Speed Heat. Odpověď zaskočila všechny včetně vývojářů.

Závodní hra Need for Speed Heat je nejnovějším dílem společnosti Electronc Arts, a jak už název napovídá, hlavním předmětem jsou auta. Rychlá auta. K velkému překvapení tu ale chybí jakýkoliv model japonské Toyoty, novou Supru nevyjímaje. Je to zvláštní, vždyť právě tento navrátilec na sportovní automobilovou scénu je letos snad největším ostrým lákadlem.

Jednomu z hráčů to nedalo a na sociální síti Twitter se britského zastoupení Toyoty zeptal, proč v novém NFS chybí. A odpověď byla vskutku překvapivá. „Můžete nás najít ve hře Gran Turismo, která nepodporuje ilegální pouliční závody,“ stojí v příspěvku. Respektive stálo, protože Toyota jej o pár hodin později smazala.

Pod trochu zvláštní odpovědí, která dělá z každého hráče Need for Speed pouličního závodníka po vzoru Rychle a zběsile, se okamžitě rozjela výživná diskuze. Chladnými to nenechalo ani vývojáře NFS, kteří se ozvali a zástupce japonské automobilky označili za „nerdy“.

Ono to ale celé bude trochu jinak. Nasvědčuje tomu i fakt, že v dřívějších letech jsme vozy Toyoty našli v nejrůznějších herních titulech včetně Need for Speed. Spíše to ale vypadá, že Toyota má se společností Polyphony Digital (tvůrci Gran Turisma) tichou dohodu o tom, že se vozy této značky budou objevovat výhradně v jejich hře.

Toyota naštěstí rychle pochopila, že tímhle tvrzením šlápla vedle (respektive člověk, který je zodpovědný za komunikaci) a přispěchala s vysvětlením na několik řádků. Stojí v něm, že všichni v Toyotě mají rádi závodní hry a jejich prvotní vyjádření nebylo správné. A pokud se v nejbližší době mají auta Toyoty v nových hrách objevit, budou to fandové na Twitteru vědět jako první.

Video: Trailer na Need for Speed Heat