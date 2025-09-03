Toyota bude v Kolíně vyrábět nový elektromobil! Miliardovou investici podpoří i česká vláda
Český automobilový průmysl získává významnou posilu. Toyota v Kolíně rozšíří areál o nové haly a zahájí výrobu čistě elektrického modelu.
Český automobilový průmysl tvoří přibližně 10 % celkového HDP. Naše země má v tomto průmyslu klíčové postavení díky mladoboleslavské Škodě, továrně Hyundai v Nošovicích a kolínském závodu Toyoty (Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, TMMCZ). Právě ten projde v následujících letech výrazným rozšířením. Na tiskové konferenci v Úřadu vlády České republiky to potvrdili premiér Petr Fiala, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a prezident Toyota Motor Europe Jošihir Nakata.
Aktuálně se zde vyrábí modely Aygo X a Yaris Hybrid s kapacitou přibližně 220.000 aut ročně. Po rozšíření areálu z původních 152.032 m² na 173.202 m² zde vznikne nová lakovna, svařovna, montážní linky a oddělení zaměřené na produkci baterií. Areál bude sloužit k produkci nového elektrického modelu s klíčovým postavením na českém i evropském trhu a prvním svého druhu vyráběným Toyotou v Evropě.
Situování výroby nového elektromobilu do Kolína nebylo samozřejmostí. Česká republika bojovala i s dalšími konkurenty. Celková investice je odhadnuta na 17 miliard korun, přičemž česká vláda se zavázala projekt podpořit částkou 1,6 miliardy korun.
Už nyní je TMMCZ v Kolíně klíčovým podnikem ve Středočeském kraji zaměstnávajícím přibližně 3200 lidí. Po rozšíření nabídne dalších 245 nových pozic. Díky 65% podílu domácích součástek představuje významný pilíř českého průmyslu.
Rozšíření zároveň pomůže zlepšit bilanci závodu. V první polovině tohoto roku zde Toyota vyrobila 116 417 automobilů, meziročně tedy o 6,7 % méně. Z toho šlo 99,12 % (115 389 vozů) na export a jen 0,88 % produkce (1 028) zůstalo na našem trhu, s nadpolovičním podílem vede hybridní Yaris.
Zdroj: AutoSAP, Toyota I Video: Toyota