Toyota už testuje vodíkový hilux na silnicích, ukáže ho i na olympijských hrách

Celkem deset prototypů vodíkové Toyoty Hilux jezdí po silnicích v rámci zkoušek a najde uplatnění i při olympijských hrách v Paříži. Toyota na palivových článcích pracuje už přes 30 let.

Proslulý pick-up Toyota Hilux dosud nebyl k mání ani s plug-in hybridním či elektrickým pohonným ústrojím. Automobilka místo toho skočila rovnou k vodíkovým palivovým článkům – vůz odhalila v loňském roce coby prototyp. Nyní svět zpravuje o startu testování na silnicích.

„Pět vozidel v současnosti absolvuje přísné provozní zkoušky na bezpečnost, jízdní schopnosti, funkčnost a odolnost včetně shromažďování údajů z testovacích jízd za reálných provozních podmínek. Pět dalších vozidel bylo nasazeno do poloprovozu se zapojením zákazníků a zástupců médií včetně uplatnění během nadcházejících olympijských a paralympijských her v Paříži 2024,“ rozvádí v tiskové zprávě, co dělá desítka prototypů, postavená v závodě Toyoty v anglickém hrabství Derbyshire.

Vodíkové hiluxy mají „jednoapůlkabinu“ Extra Cab a kromě polepů jsou zvenčí v podstatě nerozeznatelné od klasických kousků s naftovým pohonem. Ústrojí zde však pochází z Toyoty Mirai, což znamená elektromotor o nejvyšším výkonu 134 kW (182 k) a 300 Nm, k tomu 1,24kWh vyrovnávací baterii a 128kW palivové články, umístěné vpředu pod kapotou. Ty vůz krmí vodíkem ze tří 2,6kg nádrží, zabudovaných do žebřinového rámu vozu. takže celkem je tu 7,8 kg vodíku. Na to má vůz ujet až 600 kilometrů.

Projekt vodíkového hiluxu je ryze evropský – od začátku roku 2022 na něm pracují divize Toyota Motor United Kingdom a Toyota Motor Europe. V Británii na něj automobilka získala vládní dotaci prostřednictvím Centra pro pokročilé pohony, neziskové organizace podporující vývoj čistších technologií a nových koncepcí v oblasti mobility.

Do prosince 2023 vzniklo celkem deset prototypů „a následovala důkladná fáze vyhodnocování včetně zkušební stolice a testování na testovací trati“, uvádí Toyota. Vozy „nyní absolvují provozní zkoušky se spoluúčastí zákazníků; testováním hiluxu s palivovými články bude poslední fáze výzkumného a poloprovozního projektu uzavřena“, uzavírá automobilka.

Toyota pracuje na vodíkových palivových článcích už od roku 1992 a nevyvíjí je jen pro osobní auta, nýbrž i pro náklaďáky své vlastní logistiky, autobusy či třeba i v námořní dopravě nebo statickém generování elektřiny: „Jedná se například o modulární palivové články, na nichž jsou postaveny generátory GEH2 partnerského výrobce EODev. V květnu 2021 byly tyto generátory použity k osvětlení Eiffelovy věže v Paříži zeleným udržitelným světlem,“ píše automobilka.

„Moduly palivových článků se montují přímo v Evropě v prostorách belgického výzkumného a vývojového centra TME, kde se nachází montážní linka disponující moderními technologiemi k zajištění vysoké kvality montáže. V podniku Hydrogen Factory Europe se postupně budou vyrábět další systémy palivových článků,“ uzavírá Toyota.