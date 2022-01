Toyota Yaris Cross 1.5 Dynamic Force – Prima crossover i bez hybridu

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Zatímco konkurenční automobilky sypou na trh malé městské crossovery už nějaký ten pátek, Toyota se rozhodla model posazený pod RAV4 a C-HR uvést teprve nedávno. Je jím Yaris Cross, a jak název napovídá, technický základ propůjčuje poslední generace Yarisu. Nejde však jen o zvýšeného městského prcka s trochou plastů navíc, designem i výbavou je nová verze svébytným automobilem, který chce zákazníky kromě vyhlášeného hybridního pohonu zaujmout třeba i čtyřkolkou. To v daném segmentu rozhodně není obvyklé. My dnes ale na nabídku koukneme z opačného spektra, do rukou se nám dostává provedení se základním atmosférickým tříválcem 1.5 Dynamic Force. A rozhodně nejde jen o motorizaci „aby se neřeklo“.

Hrany a styl

Byť si jméno dárce zachovává Yaris Cross v názvu, od konvenčního yarisu jej rozeznáte na první pohled. Při prvním setkání zaujme například výrazné oplastování blatníků hranatých tvarů, čímž novinka nechává vzpomenout na větší „ravku“. Příď nemá s malou toyotou prakticky nic společného, to už se s vystouplým čumákem více podobá vodíkovému sedanu Mirai. Nehybridní verze sice mají pouze pohon předních kol, při chalupářských toulkách ale světlá výška 170 mm kombinovaná s vykrojenými nárazníky a krátkými převisy jistě přijde vhod.

K testu sice dorazila „jen“ druhá výbava Comfort, přesto auto vypadá k světu. Pomáhají mu totiž dva příplatkové balíčky. Paket Style za 35.000 Kč dodá plně diodovou světelnou techniku včetně Bi-LED světlometů vpředu, dále 17“ kola z lehkých slitin, zatmavená zadní okna, černé čalounění stropu či ambientní osvětlení interiéru. Abyste ale mohli tento balík při konfiguraci zaškrtnout, musíte stejnou částku utratit ještě za paket Tech. Ten umí přední a zadní parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla, větší infotainment s devítipalcovou obrazovkou či elektricky sklopná zrcátka. Za 70 tisíc korun tak dostanete pořádnou nálož výbavy.

Toyota Yaris Cross 1.5 Dynamic Force

Odlišná je rovněž kabina. Vrchní část přístrojové desky dostává měkčené plasty, v jejím středu se vyjímá devítipalcová, pro vůz největší dostupná obrazovka multimediálního systému. Prostředí infotainmentu je zcela nové, graficky výrazně modernější než u Corolly a spol. v minulých letech. Výtku bych měl snad jen k odezvě na dotyk, obrazovka někdy stisknutí nerozpoznala a bylo potřeba jej zopakovat. Naopak chválím, že se Toyota konečně naučila podporu Apple CarPlay a Android Auto bezdrátově. Telefon položíte na pogumovanou podložku pod displejem a nikde vám netrčí žádné kabely. Indukční nabíjení smartphonu je dostupné také, ale až ve vyšších výbavách.

Tolik technologické okénko, ale co Yaris Cross jako auto? Proti hatchbacku se tu sedí nepatrně výše, sedačky sice nemají kdovíjaké boční vedení, přesto jsou i na dlouhých cestách pohodlné. S výškou 178 cm nejsem žádný čahoun, přesto mám pravé koleno často opřené o masivní středový tunel. To by zas tolik nevadilo, kdyby nebyl z tvrdého plastu. Vzadu mám sám za sebou ještě pár centimetrů před koleny i nad hlavou. Kolegové s výškou přes 185 cm už mají k prostornosti vzadu připomínky. Z části by je zvládla uspokojit posuvná zadní lavice, jíž umí někteří konkurenti, Toyota ji však nenabízí. Pochvalu si vzadu zaslouží slušné podepření stehen, stejně jako větší prosklené plochy, díky nimž si člověk vzadu nepřijde stísněný jako třeba v C-HR.

Zavazadlový prostor nabízí objem 397 až 1097 litrů a velký otvor v pátých dveřích, po prvním otevření je ale znát, že se tady šetřilo. V kufru chybí dvojitá podlaha a překvapivě i háčky (až pro vyšší verze), zadní sedadla jsou dělena jen na dvě části a klasické plato nahrazuje jen tenká látková clona. Tvary kufru přitom nejsou zrovna pravidelné, pokud ale není překážkou schod, jenž vzniká po sklopení druhé řady, lze uvnitř převážet až 135 cm dlouhé předměty.

Toyota Yaris Cross 1.5 Dynamic Force