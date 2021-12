Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid (85 kW) AWD-i – Do náročného souboje s unikátní koncepcí

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

O oblibě malých SUV píšeme už několik let. Segment takzvaných A-SUV se za poslední léta natolik rozšířil, že už ho dnes v Evropě nabízí takřka každá mainstreamová značka, některé mají dokonce různé modely pro odlišnou klientelu (Opel, Volkswagen), jiní už dokonce nabízejí druhou generaci takového auta (Peugeot, Renault). Přesto tu dlouho byla jedna klíčová značka, která v tak důležitém segmentu chyběla. Jde o Toyotu, která tuto mezeru v nabídce letos konečně vyplnila, a to modelem Yaris Cross.

Hned na úvod však musíme zdůraznit, že toto jméno může být poněkud matoucí. Yaris Cross sice používá shodný technický základ v podobě platformy TNGA ve verzi GA-B pro malé vozy jako hatchback Yaris, jinak se ale tato dvojice zásadně liší. Yaris Cross tudíž není jen zvýšený Yaris, ale opravdu svébytný model, který navíc zahájil trend takto značených modelů Toyota. V příštím roce do Evropy dorazí také Corolla Cross, crossover na bázi kompaktní Corolly.

Prvky Yarisu i Miraie

Zásadních rozdílů mezi Yarisem a Yarisem Cross si přitom všimnete již na první pohled. Oba vozy totiž využívají zcela odlišného stylu. Zatímco malý hatchback vsadil na výraznou, agresivně se tvářící příď lehce ve stylu Supry, malé SUV se spíše inspirovalo u Miraie s vysoko umístěnou maskou a takřka plochou kapotou. Ostře řezaný tvar C-Sloupků pak připomíná další SUV Toyoty, třeba RAV4, zatímco záď vůz přece jen sjednocuje s Yarisem. I zde najdeme motiv propojených koncových světel, byť trochu ostřeji řezaný.

S Yarisem se mimochodem shoduje i rozvor 2.560 mm, což ve výsledku znamená, že Yaris Cross už dnes s délkou 4.180 mm patří spíše mezi ty menší zástupce segmentu. Mnohá malá SUV totiž přerostla délku 4,2 metru (Škoda Kamiq, Renault Captur, Peugeot 2008), zatímco Toyota Yaris Cross zůstává opravdu "malým" SUV. Podobně Yaris zůstává malým hatchbackem s délkou 3.940 mm, zatímco většina konkurence přerostla hranici čtyř metrů.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Malý, ale přehledný

Toyota zkrátka razí trend typického auta do města, což v praxi sice usnadňuje parkování v městských ulicích díky kompaktním rozměrům, zároveň to ale znamená přece jen průměrný vnitřní prostor. To si uvědomíte okamžitě po nastoupení. Na zadních sedadlech má dospělý jedinec zkrátka málo místa, já osobně s výškou 185 cm se už koleny dotýkám předních sedadel. Mnohá jiná konkurenční SUV jsou zkrátka prostornější, a tak je Yaris Cross opravdu potřeba chápat jako auto pro dva, nebo dva a malé děti vzadu. Takový ale segment B zkrátka kdysi býval a my si jen na to odvykli kvůli růstu aut...

Naopak zavazadelník s udávaným objemem 397 litrů v rámci kategorie ujde. Jenže pozor, tato hodnota se týká jen verze s pohonem jedné nápravy, u testované čtyřkolky se zmenšuje na 320 litrů. A to už najednou moc není... Na druhou stranu pravidelné tvary zlepšují jeho využitelnost, a tak jsem si na jeho velikost ve výsledku stěžovat nemohl. Pod podlahu se navíc pořád vejde pár drobností (počítejte ale v tomto případě s prostorem s odhalenými plechy). Výhodou jsou také u vyšších specifikací zadní sedačky sklopné v poměru 40:20:40. Prostřední část zároveň tvoří loketní opěrku, při jejím sklopení však musíte počítat s "dírou" do kufru. Vadit leckomu může i měkké krycí plato kufru.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Za volantem si pak budete hovět. Pěkně se drží a díky širokému nastavení si každý najde tu optimální pozici. Přístrojový štít s analogovými prvky a displejem palubního počítače je přehledný, stejně jako ovládání celého auta. Vrcholná 9" obrazovka infotainmentu sice sází na dotykové ovládání, pořád je tu ale oddělený panel pro ovládání klimatizace s klasickými tlačítky. Menší 8" obrazovka si navíc uchovává také klasická tlačítka po stranách pro vstup do jednotlivých položek menu. Počítejte ale s tím, že ty vpravo už nejsou moc po ruce a řidič se po nich musí natahovat. Právě na osmipalcovou obrazovku se váže ještě starší multimediální systém Toyota Touch 2, který už v dnešní době působí trochu zastarale, a to hlavně grafikou. Větší displej má už nový infotainment Toyota Smart Connect, který využívá navigaci trvale připojenou k internetu s podklady na cloudu, což může být problém v místech s horším internetovým pokrytím.

Výhrady nemám ani ke zpracování. Vybrané plasty jsou sice tvrdé, působí ale bytelně a kvalitně. Jen bych možná ocenil větší odkládací prostory, do kapes předních dveří sice strčíte 1,5litrovou lahev, jinak jsou ale celkem malé. Líbí se mi ale praktická polička pod displejem infotainmentu, třeba na mobilní telefon.