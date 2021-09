Poprvé za volantem Toyoty Yaris Cross: Kompaktní parťák do města i přírody

Malý-velký společník

Toyota Yaris patří dlouhodobě mezi nejprodávanější modely na evropském trhu, za což vděčí především své pověsti malého, prostorného, nenáročného a spolehlivého vozu. V posledních letech se ovšem modelová řada Yaris rozrostla o dva velmi zajímavé modely.

Tím prvním byl nečekaně úchvatný hot-hatch GR Yaris, který svými výkony překonal všechna očekávání. Tím druhým se pak stalo již vloni představené malé SUV Toyota Yaris Cross, které slibovalo spojení bohatých zkušeností automobilky se stavbou malých vozů i SUV, jejichž segment japonská automobilka pomáhala nastartovat.

Vůz byl vyvíjen přímo pro Evropu a s ohledem na požadavky evropských zákazníků, kterým by měl opět nabídnout velký vůz v malém balení, který navíc potěší vysokými bezpečnostními standardy, hybridním pohonem a zábavným jízdním charakterem. V nabídce automobilky půjde o základní a nejmenší SUV, které doplňuje kompaktní C-HR, střední RAV4 a sedmimístný Highlander.

Poctivý základ

Základem vozu je opět platforma TNGA, respektive její verze pro malé vozy GA – B. Yaris Cross sdílí s klasickým Yarisem rozvor 2.560 mm, celkově je ale v každém ohledu větší. Délka narostla o 240 mm na výsledných 4.180 mm, přičemž 60 mm přibylo vpředu a 180 vzadu. Do šířky vůz narostl o 20 mm (1.765 mm), do výšky o 95 mm (1.595 mm) a světlá výška se zlepšila o 25 mm na výsledných 170 mm.

Základ v podobě platformy TNGA GA-B přitom slibuje vysokou tuhost, nízkou hmotnost, vyváženost mezi nápravami a nízko položené těžiště, což je kombinace, která sama o sobě zaručuje velmi solidní jízdní vlastnosti. Ty navíc pomáhá dotvářet speciální naladění podvozku.

Vpředu vůz využívá novou konstrukci zavěšení se vzpěrami McPherson, vzadu je pak u verze s pohonem předních kol použita podobně jako u klasického Yarisu torzní příčka – ovšem zhruba o třetinu tužší. Specialitou Yarisu Cross v segmentu je ale pohon všech kol, který znamená zadní dvojité lichoběžníkové zavěšení.

Při ladění systému odpružení se pak konstruktéři soustředili na obratnost a spolehlivé držení stopy ve městě i na otevřených silnicích. Podvozek je navíc zakrytovaný, což by mělo přispívat k lepší stabilitě, a vylepšením měl projít i systém odstínění hluků a vibrací. Na závěr se pak sluší zmínit i velmi solidní poloměr otáčení 5,3 metru, který podtrhuje slova o městské agilitě.

Hybrid i spalovák

Nový Yaris Cross je vždy osazen 1,5litrovým tříválcovým motorem Dynamic Force, pracujícím s technologiemi proměnného časování sacích i výfukových ventilů, který navíc může být doplněn o hybridní technologii čtvrté generace. Samotný spalovací motor může být kombinován s šestistupňovou manuální nebo CVT převodovkou, hybrid je pak dostupný výhradně s e-CVT převodovkou.

V čistě spalovací verzi je motor naladěn na nejvyšší výkon 92 kW při 6600 otáčkách a nejvyšší točivý moment 153 kW v rozmezí 4800 až 5000 otáček, zatímco u hybridu je nejvyšší výkon omezen na 68 kW při 5500 otáčkách a nejvyšší točivý moment na 120 Nm při 3600 až 4800 otáčkách.

Hybridu ovšem pomáhá v převodovce zabudovaný synchronní 580 V elektromotor s permanentními magnety, který slibuje nejvyšší výkon 59 kW a nejvyšší točivý moment 141 Nm. Napájení elektromotoru zajišťuje kompaktní lithum-iontová baterie s napětím 177,6 V, které je následně zvýšeno jednotkou řízení energie až na 580 V, se kterými pracuje elektromotor.

Přechod z NiMH baterií na Lihtium-iontové pak přispívá k vyšší účinnosti. Hybridní systém, který nově váží jen 27 kilogramů, totiž dokáže rekuperovat dvojnásobné množství energie a při akceleraci dodává až o 50 % vyšší výkon. Systém se navíc aktivuje výrazně častěji než dříve, takže řidič stráví bezemisní jízdou déle času. S nulovými emisemi je navíc nově možné jet až do rychlosti 130 km/h.

Hybridu hraje do karet nižší spotřeba, která by se měla s CVT převodovkou a pohonem předních kol pohybovat okolo 4,4 až 5,0 litru na 100 km. Čistě spalovací motor s CVT převodovkou přitom slibuje kombinovaný průměr v rozmezí 6,0 až 6,4 l/100 km. Elektrifikovaná předokolka je také nepatrně rychlejší ve srovnání s CVT spalovákem, na manuál už ale ztrácí. Maximální rychlost hybridu je pak vždy pouze 170 km/h, zatímco spalován slibuje až 180 km/h.

Za volantem

První příležitost usednout za volant Toyoty Yaris Cross jsme dostali poblíž belgického města La Hulpe, kde jsme měli k dispozici hned dvě verze: hybridní předokolku ve zlaté barvě s černou střechou a hybridní čtyřkolku v bílé barvě s černou střechou. Specifikace vozů se může trh od trhu lišit, výbava bílého vozu však odpovídala zhruba českému výbavovému stupni Adventure, zatímco zlatý vůz odpovídal edici Premier.

Oba vozy jsme mohli vyzkoušet na dálnicích, okreskách i v centru několika menších měst, která byla lemována zpomalovacími retardéry i podivnými parkovacími plochami v jízdním pruhu. Předokolka i čtyřkolka přitom ukazovaly skvělou stabilitu při změnách směru a příjemně rychlé řízení. Karoserie vozu se sice příliš nenaklání, celkově mi však naladění podvozku přišlo možná až příliš tvrdé, což se ukazovalo zejména na zpomalovacích příčných prazích. Vozy však stály na 18“ kolech, která se na jízdním komfortu také jistě podepsala.

Hybridní pohonné ústrojí předvádělo jako obvykle naprosto plynulé přechody mezi spalovacím motorem a elektromotorem, jeho výkon ale není zrovna oslnivý. Ostatně to je patrné již z akcelerace z 0 na 100 km/h za 11,2 sekundy, respektive 11,8 sekundy s pohonem všech kol. Za pochvalu ovšem stojí odhlučnění, které po většinu cesty zaručovalo příjemný klid na palubě. Výjimkou byla jen jízda po obzvláště hrubém asfaltu, kdy už odhlučnění podvozku nestíhalo, a samozřejmě prudká akcelerace, kdy otáčky malého hybridu klasicky prudce vyletí vzhůru.

Odpich z křižovatek a semaforů je přitom velice příjemný, zejména díky přispění elektromotorů, ve vyšších rychlostech už je ale pružné zrychlení spíše jen „dostačující“. Rozhodně se ale nemusíte bát, že byste na dálnicích byli brzdou provozu.

Snad největším překvapením se pro mě ale nakonec stala spotřeba – hybridní předokolka mi po klidné jízdě ukazovala průměr okolo 4,1 l/100 km, při nasazení ostřejšího tempa se pak průměr zvedl na stále velmi solidních 4,5 k/100 km. Se čtyřkolkou jsem pak po zhruba 50 kilometrové projížďce, během které jsem se loudal i zkoušel prudkou akceleraci, dostal na průměr 4,5 l/100 kilometrů. Za mě velmi slušné parametry.

Elektrická čtyřkolka

Další ohromnou výhodou hybridu je navíc možnost volby inteligentního pohonu všech kol AWD-i, který zajišťuje elektromotor u zadní nápravy. Hnané nápravy tak nejsou nijak spojené a o připojení zadních kol rozhoduje vždy elektronika, což by mělo být příslibem maximální efektivity a co nejnižších ztrát. Ostatně spotřeba oproti předokolce papírově vzrůstá jen o 0,5 litru.

Elektromotor u zadní nápravy má přitom na první pohled vcelku směšné parametry – nejvyšší výkon 3,9 kW a nejvyšší točivý moment 52 Nm. Díky zpřevodování 10,487:1 je ale řídící jednotka schopná zajistit rozdělení točivého momentu až 40:60 ve prospěch zadní nápravy.

Standardně se přitom zadní motor dává do pohybu při každém rozjezdu, což je možné sledovat i na palubním počítači. Zhruba při 10 km/h se však motor za standardních okolností odpojuje a vůz pohání pouze přední náprava. K připojení zadních kol pak dochází na základně rozhodnutí řídící jednotky, tedy například při prokluzu předních kol. Zadní elektromotor je však schopen se přidat nanejvýš při rychlosti 70 km/h.

Systém pohonu všech kol ovšem nabízí i dva speciální režimy: Snow a Trail. V režimu snow dochází k omezení citlivosti plynového pedálu, takže se snižuje riziko, že dojde k protočení kol. Navíc bude systém zřejmě aktivnější v připojování zadní nápravy. V režimu Trail, který slouží například pro vyproštění vozu zapadlého ve sněhu, pak řídící jednotka dokáže sledovat prokluz jednotlivých kol a přibrzďovat je, čímž dochází k přesměrování výkonu na kola s trakcí. Na městské SUV překvapivě komplexní funkce.

Během prvních jízd jsme bohužel neměli v programu žádnou jízdu terénem, ukazatel směřování energie však potvrzoval, že se zadní kola roztáčejí s každým rozjezdem, krátce poté se odpojila a vše táhla pouze přední náprava. Vzhledem k suchému asfaltu pak není divu, že se zadní náprava nepřipojila ani během divočejšího zrychlení. S testem chytré čtyřkolky v odpovídajících podmínkách ale budeme muset počkat ideálně na podzim nebo do zimy.

Designové změny uvnitř i navenek

S růstem karoserie došlo k řadě designových změn. Nový Yaris Cross působí robustněji, má nově tvarované nárazníky, ostře řezané podběhy, dostal vyšší kapotu a samozřejmě nechybí bohaté oplastování. Nová jsou také Full-LED světla s dynamickými směrovkami vzadu, litá kola o rozměru 16 až 18 palců a karoserii může zdobit až 10 různých barev, včetně dvoubarevných kombinací.

Interiér Yarisu Cross sdílí s klasickým hatchbackem mnoho společných rysů, přesto se i tady upravovalo ve velkém. Nejdůležitější změnou je zvýšená pozice za volantem, která nabízí pohodlné nastupování a solidní výhled. Automobilka také upravila tvary palubní desky, středového tunelu a došlo také ke změnám některých materiálů a povrchů.

V kabině nechybí měkčené plasty, tvrdé plasty jsou kvalitně zpracované a totéž platí i pro čalounění. Ve výraznější kapličce je umístěn přístrojový štít s novým uspořádáním, které však odpovídá Toyoťáckému standardu. Řada ovládacích prvků je společných s klasickým Yarisem, což potěší například u voliče ventilace s klasickými otočnými voliči. A osobně mě potěšil také dobře čitelný Head-up display, u kterého ovšem zamrzí absence zobrazení pokynů z navigace. K novinkám ale patří také zcela nový systém chytrého infotainmentu Toyota Smart Connect s cloudovou navigací, nebo zmiňovaný volič pohonu všech kol.

Prostorný? Tak akorát

Celkově vzato působí kabina příjemně a prostorně, čemuž napomáhá i hodně vpředu umístěné čelní sklo. Výhled z vozu je slušný, překvapí přitom pohled částečně přes přední kapotu, která je oproti klasickému Yarisu zvýšená. Díky podélně i výškově nastavitelnému volantu a bohatým možnostem nastavení sedačky řidiče nebude mít většina řidičů problém s hledáním ideální pozice za volantem. Vpředu je navíc dostatek prostoru nejen pro posádku, ale také pro pití a různé drobnosti.

Vzadu už to sice s prostorem zas tak slavné není, je však potřeba si uvědomit, že se bavíme o automobilu mířícího do segmentu malých SUV. Při svých 183 centimetrech jsem si tak sice dokázal sednout sám za sebe, před koleny už jsem ale měl jen minimální rezervu. Nad hlavou to bylo s prostorem nepatrně lepší, do šířky pak není co řešit. S cestováním v pěti bych ale příliš nepočítal.

Zajímavý je ovšem zavazadelník, který se může pochlubit volitelným elektrickým otvíráním s bezdrátovým „kopacím“ senzorem pod nárazníkem, objemem v rozpětí 320 až 1.097 litrů a zajímavou variabilitou. Vždy však záleží na zvoleném pohonu, přičemž čtyřkolka jako obvykle tahá za kratší konec.

S předokolkou, čistě spalovací i hybridní, totiž Yaris Cross nabízí základní objem zavazadelníku 397 litrů, respektive 1.097 při sklopení zadních opěradel. Ta jsou standardně dělena v poměru 60:40, ve vyšších výbavách však Toyota nabízí i dělení 40:20:40. Vůz má standardně dvojité dno zavazadelníku, přičemž jeho horní deska je nově rozdělena v poměru 40:60, což by mělo zajistit větší variabilitu při převozu různého typu nákladu. Ten je navíc možné zajistit pomocí nového popruhu Flex Belt.

Verze s pohonem všech kol pak nabízí objem 320 litrů, respektive 1.038 po sklopení zadních opěradel. Na variabilní dvojité dno zavazadelníku zapomeňte, přesto i zde zůstává možnost uložit pár drobností pod podlahu, kde je polystyrenový kryt invertoru s opravnou sadou pneumatiky.

Toyota označuje rozdělenou dvojitou podlahu jako „Toyota Smart Cargo“ systém a na první pohled se jedná o zajímavou a praktickou myšlenku, při prvním setkání jsem z toho ale zas tak nadšený nebyl. Rozdělená podlaha drží na místě pomocí suchého zipu, manipulace s ní je trochu krkolomnější a nezmiňuji koberec samotné podlahy, který na místě nedrží vůbec a po zvednutí odhalí plechy a kabeláž pod zadními sedadly. Zajímavou drobností je pak zcela nové plato, tvořené drátem a tenkou látkou, které bylo navrženo pro snadné složení a uložení. Manipulace s ním mi však opět přišla snad až zbytečně kostrbatá.

Bohatá výbava a nové technologie

Život s novým Yarisem Cross by pak měla usnadňovat bohatá technologická výbava. Yaris má například již ve standardu nejnovější generaci bezpečnostního paketu Toyota Safety Sense, který obsahuje předkolizní bezpečnostní systém, adaptivní tempomat, systém upozornění na opuštění jízdního pruhu a systém pro udržení v jízdním pruhu, systém rozpoznávání dopravních značek nebo automatické přepínání dálkových světlometů.

V závislosti na výbavách pak může být nový Yaris vybaven celou řadou zajímavých prvků. K těm nejzajímavějším pak jistě patří nový parkovací asistent, který automobilka označuje za jeden z nejschopnějších a nejrychlejších na trhu. Systém zvládne podélné i příčné parkování, včetně následného vyjetí z místa.

Systém se dokáže bezpečně orientovat podle parkovacích čar – a to dokonce i v noci. Jeho specialitou je pak schopnost zapamatovat si až tři konkrétní parkovací plochy, které dokáže rozeznat a automaticky na nich zaparkuje bez ohledu na to, z jakého směru k nim řidič přijel. Přesto se k tomuto novému prvku výbavy váže jedna zajímavá kontroverze.

Dostupný je totiž pouze se staršími infotainmentem Toyota Touch 2 se 7“ a 8“ obrazovkou, jednou z dalších zásadních novinek modelu Toyoty Yaris Cross je ale nový infotainment systém Toyota Smart Connect s 9“ obrazovkou, který má nové uživatelské rozhraní, je neustále připojen k síti a má i navigaci fungující přes cloud, která dokáže zjistit zdržení na trasy obsazenost parkovišť nebo ceny paliv. Samozřejmě v závislosti na trhu. K novému vozu dostane zákazník předplacená data na 4 roky, další prodloužení dat je pak možné zajistit přes mobilní aplikaci MyT.

Právě nový systém jsme přitom měli instalovaný v obou testovaných vozech, takže jsme si parkovací asistent nevyzkoušeli. Infotainment Smart Connect ovšem potěšil konečně moderní grafikou, svižnými reakcemi, ponecháním alespoň hrstky klasických tlačítek a bezdrátovou konektivitou Apple Car Play. Po nastartování automobilu však chvíli trvá, než systém najede. Jeho zcela nová cloudová navigace pak působila trochu „zvláštně“. Po vyjetí z parkovacích garáží ji trvalo poměrně dlouhou, než byla schopna upřesnit polohu vozu na silnici. Zobrazení aktuální polohy pak působilo lehce nepřesně, mohlo ale jít jen o nezvyk. Každopádně tento nešvar může vyřešit již zmiňovaná mobilní konektivita.

Výroba a dostupnost

Toyota Yaris Cross se vyrábí pouze ve francouzském závodu Toyota Valenciennes, ovšem i na ten dopadla krize způsobená nedostatkem čipů. První hybridní kusy by se však do Česka mohly dostat ještě před koncem roku, začátkem příštího roku se pak očekává i příchod čistě spalovacích tříválců.

Nový vůz si přitom podle vyjádření českého zastoupení objednalo okolo 400 zákazníků – žádný z nich ovšem s autem pořádně nejel, neboť jsme dosud měli v Česku k dispozici pouze předprodukční kus. Vysoký zájem ovšem automobilka očekává i do budoucna – v plánu je totiž prodávat okolo 100 Yarisů Cross měsíčně, přičemž plán pro klasický Yaris je 130 kusů.

Automobilka tak má od nového modelu v B-SUV segmentu velká očekávání, která evidentně mají reálný základ. Výhodou Toyoty je přitom fakt, že téměř žádný jiný konkurent v tomto segmentu pohon všech kol nenabízí. Ověřený hybridní systém, nízká spotřeba, jisté jízdní vlastnosti a vysoká variabilita prostoru jsou pak dalšími velmi silnými argumenty právě pro Yaris Cross.