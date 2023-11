Toyota bZ4X a Lexus RZ by měly nabídnout systém steer-by-wire, tedy řízení bez mechanického spojení volantu s koly, do konce roku 2024. Práce na vývoji tohoto systému stále probíhají.

Už když přicházely Toyota bZ4X a Lexus RZ na trh, automobilky slibovaly, že je nabídnou i s řízením tzv. po drátě – bez fyzického spojení volantu s předními koly, tzv. drive by wire. Dosud v nabídce nejsou, ovšem do konce příštího roku by se to mělo změnit.

Systém se jmenuje „One Motion Grip“ podle toho, že není nutné na volantu přehmatávat mezi dorazy. Můžete ho stále držet v pozici „tři čtvrtě na tři“ – kvůli jeho designu v podobě kniplu to ani moc jinak nejde – a přitom s autem pohodlně manévrovat.

Tedy, teoreticky. Toyota, jíž je Lexus luxusní odnoží, systém nadále vyvíjí a provádí na něm i docela zásadní změny. Předně to je zvětšení otáčecího úhlu volantu ze 150° na 200°, díky čemuž je podle automobilky dojem z řízení člověku, zvyklému na klasické řízení s několika otáčkami volantu mezi dorazy, známější.

Evropská pravidla dříve vyžadovala fyzické spojení mezi volantem a koly z bezpečnostních důvodů; proto, když se systémem řízení po drátě přišlo před lety Infiniti, takto vybavené vozy měly jako nouzovku klasickou tyč řízení. Dnes už však jsou pravidla aktualizována a takovýto požadavek v nich není. Zakazují ale aktualizace systému steer-by-wire na dálku, třebaže technologicky taková možnost existuje.

A proč by se někdo snažil takový systém vyvíjet? Otevírá to nové možnosti v designu interiéru. „Chceme, aby byl interiér tak otevřený, jak je to jen možné,“ nechal se slyšet Simon Humphries, šéfdesignér Lexusu. „Použijte řízení po drátě a máte méně mechanických částí, které je třeba schovat. Dává to více svobody,“ dodal.

Podle britského magazínu Autocar je použití tohoto systému plánováno také do příští generace elektromobilů Toyoty a Lexusu, které mají začít přicházet na trh po roce 2026. Modely LF-ZL a LF-ZC na Japonské show mobility jsou jejich předzvěstí.

Toyota má také vyvíjet další stupeň v systémech steer-by-wire, který by přidal na volant také náhradu plynového a brzdového pedálu. Zde je automobilka zatím v prvotních fázích vývoje a neexistuje odhad, kdy by se něco takového mohlo dostat do sériové výroby. Cílem ovšem je nabídnout „mobilitu pro všechny“ – usnadnit řízení lidem, kteří nemohou používat klasické pedály.