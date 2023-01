Triumph připravil stylovou limitku Scrambler Bond Edition, vznikne jen 250 kusů

Britský výrobce motocyklů se po vzoru automobilek rozhodl svézt na slávě filmů s agentem jejího veličenstva. Speciální edice motocyklu Scrambler 1200 odkazuje na poslední díl No Time to Die.

Motocykly značky Triumph mají mezi fanoušky jízdy v jedné stopě mnoho příznivců. Slavné jsou však i na filmových plátnech. Za jejich řidítky se v průběhu let objevily ikony jako Steve McQueen (Velký útěk), Clint Eastwood (Cooganův trik) i Tom Cruise (Mission Impossible 2). Svou roli však motocykly Triumph sehrály i v poslední bondovce No Time to Die.

Právě na motocykly používané při natáčení se rozhodl výrobce navázat speciální edicí modelu Scrambler 1200 Bond Edition, která vznikne v omezené sérii. Základem je Scrambler 1200 XE, oproti verzi XC zamířený spíše na jízdu v terénu. Speciální bondovská edice však přináší řadu úprav.

Začít můžeme černým lakováním stroje v kombinaci s černým čalouněním. Zajímavý kontrast vytváří několik eloxovaných komponent v kombinaci se zlatými dekory a značením 007. Na přístrojovém TFT displeji se navíc zobrazuje speciální uvítací obrazovka s bondovským tématem.

Stejně jako standardní Scrambler vypadá limitovaná edice jednoduše skvěle. Kombinuje ikonickou siluetu Boneville s odpružením s dlouhým zdvihem a masivními brzdami, které musí zastavit hmotnost cca 240 kilogramů. Motocykl však slibuje i pohodlnou pozici za řidítky, díky které zvládne i delší trasy. Motorka slibuje také šest jízdních režimů a konektivitu s mobilním telefonem.

Srdcem motocyklu je pro fanoušky značky dobře známý kapalinou chlazený paralelní dvouválec o objemu 1200 cm3, který produkuje nejvyšší výkon 90 koní a 110 Nm točivého momentu. Poměr váhy a výkonu by tak měl být naprosto dostatečný na svižnou jízdu po silnici i dovádění mimo zpevněné cesty. To vše navíc za fantastického zvuku motoru.

Jak už bylo zmíněno, Triumph Scrambler 1200 Bond Edition bude limitovanou záležitostí. Dohromady by mělo vzniknout 250 kusů, ohledně ceny a jejich dostupnosti se však výrobce odkazuje na dealery. Podle některých spekulací už je ale limitovaná edice vyprodaná, čemuž bychom se vlastně ani moc nedivili. Kaskadérská motorka využitá při natáčení se totiž vydražila za částku 138.600 liber – tedy v přepočtu cca 3,76 milionu korun. Tato částka pak mířila na charitu.

Triumph Scrambler 1200 Bond Edition tak navazuje na speciály, jako byl Land Rover Defender Bond Edition (který se v Česku pro dal za více než 4,5 milionu korun) nebo Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation. V druhém případě se jedná o klasický vůz, doplněný o hračky ve stylu bondovek. Celkem vznikne jen 25 kusů, přičemž cena jednoho byla 3,3 milionu liber – tedy cca 89,6 milionu korun.