Motonovinky pro příští rok: Co nás čeká v jedné stopě?

CFMOTO

Čínský výrobce CFMoto se loni stal druhou nejprodávanější značkou na českém trhu. Těží z kvalitních čtyřkolek a stále více se prosazuje i v oblasti tradičních motocyklů. Na osmistovkový naháč, který vzejde z konceptu NK-22, asi letos nedojde, ale určitě protáhneme kapotovanou „zalehávačku“ 450SR. Vypadá parádně a při jejím navrhování využilo CFMoto i zkušeností ze závodů Moto3, kde nasazuje vlastní tým. Aerodynamiku tak zlepšují i boční křidélka. Jako pohonná jednotka zde slouží nový řadový dvouválec o objemu 450 cm3 s výkonem 37 kW při 9500 min-1 a točivým momentem 39 Nm při 7600 min-1. To jsou na stroj se suchou hmotností 168 kg slušné hodnoty. Motor je zabudován do příhradového rámu, vpředu najdete obrácenou 37mm vidlici a vzadu kyvné rameno s centrálním tlumičem. O zpomalování se vpředu stará radiální monoblokový čtyřpístkový třmen Brembo zakusující se do 320mm kotouče. Obutí má klasické sportovní rozměry 110/70 R17 a 150/60 R17. Za 149 990 Kč je to hodně povedený stroj. Dále se můžeme těšit na dobrodružně laděné 700CL-X Adventure nebo 300CL-X, čerpající inspiraci ve větší sedmistovce.