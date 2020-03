TVR Griffith 200 chtěl kdysi soupeřit s legendární AC Cobra. Teď je na prodej jeho prototyp

Konkurent pro AC Cobra kombinuje základ od TVR s 4,7litrovým osmiválcem Ford. Byla to bestie podobně jako další díla TVR.

AC Cobra, nebo Shelby Cobra, chcete-li, je legendární sporťák, který díky myšlence Carrolla Shelbyho spojil lehkou karoserii britského roadsteru se supersilným americkým vidlicovým osmiválcem. Idea zaujala i jiné konstruktéry, kteří se „kobře“ rozhodli konkurovat. Jedním z nich byl jistý Jack Griffith, který spojil své síly s britským TVR. A tak v první polovině šedesátých let vzniklo TVR Griffith 200, prodávané v USA jako Griffith Series 200.

Právě jeden z prototypů tohoto automobilu bude v květnu na prodej, a to na aukci společnosti RM Sotheby’s v americkém městě Elkhart ve státě Indiana. Červeně lakované kupé s číslem šasi 200/5/002 je třetí tovární vývojové vozidlo, které bylo užíváno jako testovací platforma importérem vozů TVR Dickem Monnichem.

Konkrétní exemplář je zajímavý nejen svým původem, ale také motorem v útrobách. Jedná se o jediný Griffith 200 s motorem Ford 260 V8, pozdější vozy totiž vsadily na větší Ford 289 V8, tedy 4,7litrový osmiválec, který v produkci Fordu nahradil právě předchozí agregát.

Griffith 200 tak během své produkce používal stejný motor jako AC Cobra, které chtěl konkurovat. Jeho základem však bylo TVR Grantura, první sériové auto této značky. To používalo karoserii ze skelných vláken pro co nejnižší hmotnost, proto bylo původně vyvinuto pouze pro zástavbu lehkým čtyřválcových motorů. Jack Griffith však TVR přemluvil, aby mu dodali Granturu bez motoru a převodovky, přičemž se mu do motorového prostoru osmiválec přece jen povedlo aplikovat. Neobešlo se však bez úprav podvozku.

Vzniknuvší dílo však byla opravdová bestie. Lehké kupé díky silnému motoru o výkonu 202 kW zvládlo zrychlit z 0-96 km/h za 4,9 sekundy, což byla v první polovině šedesátých let skvělá hodnota. Jenže zároveň to znamenalo, že auto nebylo zrovna jednoduché na řízení. Možná i proto vzniklo jen 200 exemplářů Griffithu 200. Později však následoval vylepšený Griffith 400 a Griffith 600, než firma zanikla. U TVR však auto stále mělo úctyhodnou pověst, a tak na začátku devadesátých let britský výrobce užil jméno Griffith pro svůj roadster jako hold této anglicko-americké bestii. Stejné označení ostatně nese i dnes chystané kupé oživeného TVR.

Zpět ale k prodávanému exempláři. Ten se po své službě prototypu vrátil do Griffith Motors, kde byl nahrazen jeho motor za jiný kousek 4,7litrové V8. Poté dvakrát změnilo majitele, když se v roce 1968 dostalo do Kalifornie, kde u jednoho vlastníka zůstalo následujících 50 let. Během té doby bylo auto pečlivě garážováno, zároveň ale bylo udržováno v dobré kondici pro ježdění.

Také bylo během let lehce upraveno, zadní okno bylo zatmaveno, nechybí ani zámky kapoty. Sedačky byly před dvěma lety přečalouněny, dřevěný volant ale zůstává dodnes originální. Motor se navíc dočkal vylepšených ventilátorů v chladiči nebo hliníkovými kryty ventilů. Vedle toho byl namontován lepší diferenciál od Jaguaru nebo hliníková palivová nádrž. Možná i proto je vůz dnes prodáván včetně několika krabic s náhradními díly.