Tvrdá rána pro Fiat. Na domácím trhu byl prosinci až pátý

Fiat v prosinci nedosáhl na italském trhu ani na bramborovou medaili. Skončil až pátý za Volkswagenem, Toyotou, Renaultem a Dacií. Až do loňského roku bylo přitom velkou události, když byl až druhý. Za celý rok si ještě první pozici uhájil, jeho podíl ale klesl z 11 na 9 procent a Volkswagen i Toyota jsou už velmi blízko.

Italský trh podle značek (prosinec 2024) Pořadí Značka Prodej (vozů) Podíl na trhu 1. Volkswagen 10.269 9,7 % 2. Toyota 9.289 8,8 % 3. Renault 6.544 6,2 % 4. Dacia 6.482 6,1 % 5. Fiat 6.196 5,9 % 6. Mercedes 5.174 4,9 % 7. Peugeot 4.947 4,7 % 8. BMW 4.724 4,5 % 9. Ford 4.205 4,0 % 10. Jeep 4.039 3,8 %

Není to ale tak dávno, kdy Fiat dokázal udělat desetinu italského trhu s jediným modelem a jako značka měl kolem dvaceti procent. Čím dále do minulosti, tím vyšší podíl Fiatu byl. V dubnu 2020 byla dokonce v italských médiích velkou zprávou informace, že poprvé v historii neměl Fiat v měsíci dvouciferný podíl, šlo tehdy o 9,9 procenta. V prosinci 2023 došlo k dalšímu milníku. Poprvé od roku 1928 nebyl Fiat na trhu jedničkou. Loni pak docházelo k dalšímu pádu a skončilo to prosincem s pátou pozicí a podílem 5,9 procenta.

Není to ale tím, že by se Italové odvrátili od domácí značky. Fiat prostě nemá co nabídnout. Panda tvořila loni závratných 70 procent prodejů značky v Itálii. Z části za to může sázka na elektřinu a konec některých spalovacích verzí, což na italském trhu, který je vůči elektřině spíše nedůvěřivý, nefunguje.

Italský trh podle značek (rok 2024) Pořadí Značka Prodej (vozů) Podíl na trhu 1. Fiat 143.867 9,2 % 2. Toyota 122.946 7,9 % 3. Volkswagen 121.288 7,8 % 4. Dacia 97.263 6,2 % 5. Renault 87.159 5,6 %

Na italských webových stránkách Fiatu to sice vypadá, že k mání je široká paleta modelů a motorů a vše si lze i konfigurovat, realita je ale trochu komplikovanější. Řada verzí už se prostě nevyrábí, například 500 se spalovacím motorem, a některé novinky, například nová Grande Pande, se ještě zákazníkům nedodávají.

Nejprodávanější vozy v Itálii (2024) Pořadí Model Prodeje 1. Fiat Panda 99 105 2. Dacia Sandero 59 998 3. Jeep Avenger 41 146 4. Citroën C3 36 913 5. Toyota Yaris Cross 36 355 6. Renault Clio 33 841 7. Peugeot 208 32 432 8. Lancia Ypsilon 32 169 9. Toyota Yaris 31 565 10. Renault Captur 31 068

V top desítce nejprodávanějších modelů měl Fiat loni jediný model, a to právě letitou Pandu na prvním místě, která láká na velmi atraktivní cenovku. Na místě je proto obava, zda ukončení výroby a příchod nového modernějšího a výrazně dražšího modelu nepoškodí i tento zbývající držák Fiatu na domácím trhu.

Ještě katastrofálnější jsou čísla Lancie. Model Y, jediný vůz v nabídce, se sice za celý rok udržel v top 10, v prosinci už se ale jen doprodávaly skladovky a Lancie tak prakticky zmizela z žebříčků. Alfa Romeo meziročně ztratila 14 procent a prodává zhruba polovinu toho, co Škoda, která má v Itálii spíše menší podíl.

Na příležitost čekají Dacia se Sanderem, Toyota s Yarisem i Yarisem Cross nebo i MG se svým menším SUV ZS, jehož prodeje poslední měsíce prudce rostou. Ukazuje se, že Italové chtějí hlavně menší a obyčejnější vozy. Když jim je nenabídne Fiat, koupí si je jinde.

Tamní asociace automobilového průmyslu tvrdí, že italský trh byl loni zhruba 300 tisíc vozů pod svým normálem. Upozorňují taky na prohlubující se rozdíl mezi domácí výrobou a domácími prodeji. Stellantis loni v Itálii vyrobil zhruba 275 tisíc osobních aut, o polovinu méně než v roce 2023. To je nejslabší výroba od roku 1956. V Itálii se přitom prodalo 1,6 milionu osobních aut. Je to tak zcela opačná situace proti Česku, kde je domácí trh zlomkem roční produkce.