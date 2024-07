TEST Fiat 600e La Prima – Stylovka, která vás svléká

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

To je však znát jen z těch pedálů; jinak co do prostornosti nestrádám a s výškou 184 cm se vejdu i “za sebe”. Nemám tu místa nazbyt a hlavovou opěrku bych potřeboval výš, ale vejdu se a hlavou nenarážím do stropu. Také zavazadelník je na svou třídu obstojný a s trochou snahy se do něj vejde i složený kočárek.

Je to neskutečně otravné a nastupování to činí nepříjemným a zdlouhavým, když si musím pokaždé oděv upravit. A jako bonus se v tom docela dost potím, protože sedačkám chybí ventilace – tak luxusní tohle auto přeci jen není – i když venku není zas takové vedro a klimatizace, sama o sobě velmi výkonná, standardně běží.

Jak je to možné, ptáte se? Jednoduše – potahy sedaček verze La Prima, s níž mám tu čest, jsou podle katalogu tvořeny “techno kůží”. Ať je to cokoliv, působí to jako normální guma, kterou jste ve škole nosili v pouzdře. Navíc to má zhruba podobný koeficient tření při větším tlaku a dokud své pozadí ze sedáku zcela nezvednu, drží to kalhoty na místě bez ohledu na to, jak se pohybuje tělo.

Otvírám dveře a vítá mě krémové čalounění sedaček s ostře modrým prošíváním a paspulkou Tato kombinace barev se objevuje i na dalších místech a po designové stránce se mi docela líbí, zejména na sedadlech. Jenže pak si do nich sednu a chci se vytočit, abych měl nohy dopředu, na pedály – a to auto mi prostě stáhne kalhoty.

K těm se navíc váže klam, který si seicento přichystalo na řidiče. Když jezdím s ovladačem světlometů na Auto, tedy s denním svícením, vůz ukazuje na přístrojovém štítu rozsvícenou kontrolku obrysovek. Měl jsem tedy zprvu za to, že stejně jako peugeoty svítí i vzadu. Jenže když jsem to šel ověřit, zjistil jsem, že vzadu je tma.

Dále, všimněte si italské trikolory na zadním nárazníku. Fiat a Alfa Romeo s italskými symboly na autech, která se nevyrábějí v Itálii, mají v posledních měsících docela problémy, tak co to tu dělá, když se seicento vyrábí v polských Tychách? Buď to je všude kromě Itálie jedno a pro tamní trh nárazník trikoloru nemá, anebo si toho zatím nikdo nevšiml. Nakonec, 600e se představila v červenci 2023, kdy ještě spory mezi italskou vládou a Stellantisem nebyly tak vyostřené.

Ono by se nebylo za co stydět, zejména když se avenger stal Evropským autem roku 2023 , ale design seicenta – budu mu tak říkat, protože to znamená prostě “šest set”, i když Fiat Seicento byl jiný model – nedává mnoho jiných možností ke své interpretaci. Ovšem, tím nemyslím, že by s ním bylo něco špatně, nakonec mi přijde docela přitažlivý.

Přebral jsem klíč od oranžového elektrického fiatu a on mě vítá pohledem poněkud zastrašujícím. Přimhouřené oči, nos nahoru, jako by chtěl říct, že mezi ostatní auta nepatří, že je něco víc, než “jen” překapotovaný Jeep Avenger či Peugeot e-2008 .

Motor, jízdní vlastnosti

Nové seicento je k mání jako hybrid či elektromobil, který je označený písmenkem e v názvu. Svou techniku sdílí např. s již zmíněným Jeepem Avenger, což znamená baterii o 54 kWh celkové kapacity a 156k/260 Nm elektromotor, pohánějící přední kola.

Katalogová hodnota zrychlení na stovku 9 sekund nevypadá nijak oslnivě, ale rovnou můžu říci – zapomeňte na ni. 600e totiž jezdí a dynamicky působí podle toho, jaký nastavíte jízdní režim. V módech Eco a Normal vůz působí vcelku slabý, snad až letargický, a na plynový pedál se musí šlapat opravdu výrazně. Fajn pro toho, kdo nemá rád ostré reakce.

A naopak, přepněte auto do režimu Sport a mapování plynu se změní tak moc, jako byste sedli do jiného auta. Vůz reaguje bryskně a vyráží ostře, jako by měl na stovku zrychlovat sekund jen šest. Výborně se to pojí s naladěním podvozku, u nějž kvituji, že se od avengeru moc neliší. To znamená skvělou odolnost bočním náklonům, vyváženost a působivou stabilitu v zatáčkách i na pneumatikách Goodyear EfficientGrip, vyvinutých spíš pro co nejnižší spotřebu.

Bohužel, v kontrastu s tím je velmi vlažný nástup brzdného účinku, který se s jízními režimy nemění. Vůz samozřejmě nejprve brzdí rekuperací, ale to nezvládá moc silně a v moment, kdy se do hry přidají třecí brzdy, najednou zpomalujete o dost silněji, než čemu by odpovídal pohyb nohy na brzdovém pedálu. Také se s módy nemění – to je ale u mě plus – odpor volantu, který zůstává stále příjemně nízký.

Konkurenti Peugeot e-2008 MG 4 Výbava Allure 54 kWh Elegance Edice 100 Motor asynchronní elektromotor synchronní elektromotor Pohon předních kol zadních kol Největší výkon [kW/min] 115 kW (156 k)/- 150 kW (204 k)/- Točivý moment [N.m/min] 260/- 250 Max. rychlost [km/h] 150 160 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,1 7,7 Dojezd [km] 406 450 Komb. spotřeba [kWh/100 km] 15,4 16 Baterie 54 kWh, 400 V, NMC 64 kWh Objem zavazadlového prostoru [l] 434/1.467 363/- Pohotovostní/celková hmotnost [kg] 1.623/2.030 1.641-1.825/- Brzděný/nebrzděný přívěs [kg] - - Nabíjení [DC/AC, kW] 100/11 140/11 Rozměry d x š x v [mm] 4.304 × 1.775 × 1.523 4.287 × 1.836 × 1.504 Rozvor [mm] 2.605 2.705 Cena od [Kč] 940.000 854.900

Elektronika bez výhrad

Stejně jako u řady jiných “stellantisů” se i zde musí dost dlouho držet ovládací prvky, jako např. startovací tlačítko či volič převodovky, aby auto změnu zaregistrovalo. Bohužel, docela dlouho trvá také rozběhnutí couvací kamery.

Zbytek infotainmentu, známého z ostatních moderních evropských aut italsko-francouzsko-amerického koncernu, je už bez výhrad. Má jednoduchý design a poté, co si na jeho ovládání trochu zvyknete, je i příjemně ergonomický. Líbí se mi tlačítko pro návrat na domovskou obrazovku i pro přístup k jízdním asistentům pod displejem, stejně jako klasický tlačítkový ovládací panel klimatizace.

Vestavěná navigace má slušnou databázi stacionárních a úsekových radarů a zvládá i data o dopravě, stejně jako vyhledání nabíjecích míst po trase; infotainment je trvale připojený k internetu. A samozřejmostí je bezdrátový Android Auto či Apple CarPlay, kdyby vám vestavěná navigace nevyhovovala.

Malý, avšak přehledný přístrojový štít, schovaný do kulaté kapličky nikoliv nepodobné té v menším Fiatu 500e, řekne všechno potřebné. Nečekejte věci jako teplotu baterie, ale zvládá najednou ukázat kromě rychlosti také aktuální zátěž, výstup adaptivního tempomatu a palubní počítač.

Když už jsem zmínil adaptivní tempomat, vězte, že funguje obstojně – bez extrémů na jednu či druhou stranu. Se sledováním čar na silnici, resp. vedením ve středu jízdního pruhu je třeba se občas trochu prát, a tak jsem rád, že se dá poměrně snadno vypnout. Kontroverzní systém ISA, tedy “eurohlásítko” překročení rychlostního limitu, ve výbavě není.

Konečně – spotřeba. Fiat slibuje v katalogu lehce nad 15 kWh/100 km, já se dostal na průměr 16 kWh/100 km svou relativně dynamickou jízdou. Čtyřsetkilometrový dojezd na jedno nabití, který slibuje katalog v kombinovaném režimu, je však čistá utopie. Na polovinu baterie jsem zvládl 157 km a dojezd při 50 % byl dalších 160, takže tři stovky by s trochou snahy měly jít ujet.