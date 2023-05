U našich sousedů vzniká hybrid s výdrží 50 let. Má jít o nejšetrnější SUV na světě

Hybridní novinka by měla být environmentálně nejšetrnějším SUV na světě. Na trh ale zamíří až za pár let.

Německá společnost e.Volution GmbH, sídlící v Cáchách, se pochlubila vizí SUV modelu s označením Space, který by mohl přinést další revoluci do automobilového průmyslu. Vozidlo vyráběné optimalizovanými procesy, z udržitelných komponent a možností průběžného vylepšování by totiž mělo nabídnout životnost okolo 50 let.

Jak uvádí německý magazín Stern, který na novinku upozornil, bavíme se zhruba o pětinásobku životnosti průměrného osobního automobilu v Německu. Model Space, který je křížencem offroadu a dodávky, však kromě dlouhé životnosti slibuje i velký důraz na ekologičnost výroby, provozu i dalšího využití komponent.

Samotný vůz pracuje s relativně malou lithium-iontovou baterií o kapacitě 40 kWh, která je uložena v podlaze. Ta by přitom po pěti letech měla být z vozu vyjmuta a bez dalších změn umístěna do solárního systému, kde bude pracovat dalších cca 20 let, čímž se řeší často diskutované zpracování baterií z vyřazených elektromobilů.

S ohledem na velikost baterie nepřekvapí, že dojezd se odhaduje pouze okolo 150 kilometrů. Baterii bude možné nabíjet jak z domácího wall-boxu, tak z rychlonabíječek. Konkrétní parametry výkonu a času nabíjení zatím neznáme.

Kromě toho však bude možné baterii nabíjet také prostřednictvím spalovacího motoru, který má roli prodlužovače dojezdu. Motor bude spalovat LPG, čímž se výrazně omezí emise CO 2 a nevznikají emise dusíku. Dojezd se tím prodlouží o dalších 600 kilometrů. S plnou nádrží i baterií se tak bavíme o dojezdu cca 750 km.

Jako v případě jiných vozů spalujících LPG přitom ani zde nebude chybět malá nádrž na benzín, který bude vůz využívat ke startování a pravděpodobně i zahřátí motoru. Reálný dojezd tak může být ještě vyšší. Volitelným příslušenstvím by navíc měla být i solární střecha, která zajistí dalších pár kilometrů dojezdu.

Pohon by měl být řešen dvojicí identických elektromotorů, každý na jedné nápravě, přičemž kombinovaný výkon by mohl dosahovat asi 190 koní, jak uvádí němečtí kolegové. Maximální rychlost je omezena na 160 km/h.

SUV Space bude dostupné ve dvou konfiguracích – s délkou 4092 mm nebo 4920 mm. Šířka bude 1920 mm a výška 1940 mm, díky čemuž se vůz dostane snadno i do podzemních garáží. Manévrování by pak měla výrazně usnadnit natáčecí zadní náprava.

Interiér zaujme futuristickou moderní výbavou, jednoduchostí a samozřejmě nechybí důraz na ekologičnost. Palubní deska je tvořena velkým panelem, který slouží jako přístrojový štít i zábavní centrum pro spolujezdce. Kabina může v závislosti na konfiguraci nabídnout až 8 míst k sezení v uspořádání 2 + 3 + 3. Vůz také uveze náklad o hmotnosti až 650 kilogramů a utáhne až 3,5 tuny.

Sedadla byla navržena robustně, s ohledem na dlouhou životnost, přesto by měla nabízet náležitý komfort. Čalounění by mělo být vyrobeno z recyklovatelných přírodních vláken, společnost nicméně počítá také s možností čalounění jednoduše vyměnit, namísto nutnosti měnit celá sedadla. Do budoucna se navíc počítá i s možností dalších vylepšení kokpitu a ovládacích rozhraní.

Společnost e.Volution zatím předvedla SUV Space ve formě prototypu, zhruba již v polovině roku by však měla být možnost si vůz rezervovat, přičemž start omezené sériové výroby se očekává začátkem roku 2025. Hybridní vůz nejprve nebude možné koupit, nabízen bude pouze k pronájmu, přičemž cena by se měla pohybovat okolo 1000 eur (cca 24.000 Kč) ročně, včetně údržby, zimních pneumatik a pojištění. Minimálně v prvních letech se tak vyloženě nabízí využití především v oblasti sdílené mobility, rozvozových služeb, atd.