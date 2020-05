Úlovek jak z filmu: Policie náhodou objevila sbírku ukradených legend

Příslušníci španělského policejního sboru Ertzaintza, který hlídá bezpečnost v autonomní baskické oblasti, se mohou pochlubit příběhem, který připomíná spíše rozpracovaný filmový scénář. Vyšetřování sice ještě nebylo ukončeno, hlavní zápletka už je ale jasná.

Policisté původně vyšetřovali krádež třítunového průmyslového generátoru, který byl odcizen ze stavby. Vyšetřování je nakonec dovedlo až na zalesněnou usedlost v Getarii, kde pod plachtou nalezli odcizený generátor a opodál stál zaparkovaný i nákladní vůz, který byl k jeho krádeži použit.

Policisté na místě také zadrželi podezřelého, kterým je nejmenovaný dvaačtyřicetiletý muž. Během prohlídky pak u něj navíc policisté objevili dvě ilegálně držené střelné zbraně, paralyzér a velké množství peněz „podezřelého původu“. Konkrétně mělo jít o částku zhruba 10.000 eur.

Policisté tedy pojali podezření, že by toho mohl dotyčný ukrývat více. A to se nakonec potvrdilo. Po obdržení povolení k prohlídce přilehlých prostor totiž policisté uvnitř jedné z budov objevili působivou sbírku sportovních automobilů z osmdesátých a devadesátých let, mezi nimiž nechyběly ani skutečné ikony.

Z celkem 26 nalezených vozů tvořily většinu různé homologační vozy rallye a cestovních speciálů, našlo se mezi nimi ovšem i několik klasických hot-hatchů. Řada z nich přitom měla falešná čísla karoserie či falešné doklady, přesto se podařilo zjistit, že jde o vozy ukradené v různých koutech Evropy, uvádí web The Drive s odkazem na španělské El Diario Vasco.

Na snímcích, které měl zveřejnit přímo policejní sbor Ertzaintza, přitom můžeme vidět vozy jako BMW M3 generací E30 i E36, Ford Escort RS Cosworth, Ford Sierra RS500 Cosworth (vyrobeno celkem 500 kusů), Lancii Delta HF Integrale, Mercedes-Benz 190E Cosworth Evolution II (jeden z 502 kusů), několik generací Mitsubishi Lancer Evolution (IV, VI, VI Tommi Mäkinen Edition, atd.), Renault 5 Turbo nebo Peugeot 205 GTI.

Policisté v současnosti vyšetřují, jak se vozy do Španělska dostaly a jaký osud je měl čekat. Jasné ovšem není ani to, co bude s odcizenými automobily dále. Pokud se podaří dohledat jejich původní vlastníky, dalo by se očekávat, že se vrátí do jejich rukou. Zbytek by ovšem mohl putovat do dražby. Nechme se tedy překvapit, jak se bude případ dál vyvíjet.