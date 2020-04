Cyklopruhy rostou přes odpor policie: Zvykejte si!

V ulicích měst rostou cyklopruhy na místech, kde se to nelíbí ani policejním inženýrům. Místo aby taková opatření kolaře chránila, posílají je přímo do husté dopravy.

Pokud jste po letech pauzy zavítali do pražských ulic, nejspíš je ani nepoznáváte. Rozšířilo se omezování provozu, betonové nebo plastové pilíře, barevné čáry na vozovce a mezi nimi i vyhrazené cyklopruhy. V principu jsou bez nadsázky chvályhodné, protože vyženou aspoň část obyvatel z MHD a osobních aut za řídítka.

Potíž je ovšem ve faktu, že pruhy vznikají i na místech, kde nedávají smysl – typicky když vedle komunikace vede široký chodník, kam by se lehce vešly dva oddělené pásy pro chodce i cyklisty. Místo toho bují trend posílat slabší účastníky provozu mezi motorovou dopravu a tu uměle zpomalovat. Nechme stranou jakoukoliv cyklo/motorlobby a zaměřme se na argumenty, proč takový kočkopes není dobře ani pro jednu stranu.

Cyklistika v rozpuku

Právě v těchto dnech startuje závěrečná etapa oprav Evropské třídy na Praze 6. Páteřní komunikace míří z Dejvic až do Ruzyně na letiště. Někdejší Leninovu třídu znají i obyvatelé z druhé části republiky z nedávné historie, když na ní davy vítaly zahraniční státníky. Ještě v roce 2007 tam proběhla vojenská megapřehlídka s přeletem letounů.

Evropská třída je dnes pochopitelně hustě vytížena dopravou. Přesto právě tady vzniknou co nevidět barevně oddělené části vozovky pro cyklisty, které doplní jízdní pruhy pro auta. Nejprve na úseku Gymnazijní – Horoměřická v obou směrech v šířkovém uspořádání 2,75 m, 2,50 m plus 1,25 m na ochranný jízdní pás pro cyklisty. Postupně se počítá s cyklopruhem po celé délce Evropské. Dlužno podotknout, že do takzvaného ochranného pruhu sice automobilisté smějí vjíždět, tudíž je teoreticky neomezuje. Jenže zkušenosti z jiných míst, kde už vyrostly, ukazují, jak s tím řidiči neumějí pracovat a drží se mimo něj. V reálu tedy i takové opatření dopravu významně omezuje.

Z čí hlavy?

Nápad na další pruh na Evropské se od počátku nelíbil pražským policejním dopravním inženýrům. Namítali, že na komunikaci je velký podíl rozměrných vozidel, především autobusů, a navíc je zatříděna jako místní komunikace první třídy s dopravní funkcí městské radiály. Denně tudy projede až 30 000 vozidel a takto navržené šířky jízdních pruhů nesplňují základní normové parametry. Cyklisté navíc budou ohroženi nedostatečným bočním odstupem od vozidel pohybujících se v přilehlých jízdních pruzích. Kdo zná situaci naživo zejména v místech nástupních ostrůvků MHD se zábradlím, asi by si tady cestu na kole rozmyslel.

Na radnici městské části jsme se tázali, kdo s nápadem vyznačených cyklopruhů přišel. Leč do uzávěrky bez odpovědi. Magistrátu ovšem myšlenka vůbec nevadí, právě naopak. „Toto šířkové uspořádání umožňuje bezproblémový průjezd jak osobních, tak i rozměrných vozidel včetně těžké nákladní a autobusové dopravy. Do ochranného jízdního pruhu na rozdíl od vyhrazeného jízdního pruhu mohou řidiči rozměrných vozidel vjet za podmínky, že neohrozí cyklistu jedoucího v tomto pruhu,“ sdělil nám magistrátní mluvčí Vít Hofman. Dodává, že o úpravu je pouze požádal investor akce, tedy Technická správa komunikací.

Nacpat, kde to lze

Technická správa komunikací (TSK) ovšem dělá jen to, co musí. Integraci cykloopatření totiž organizaci nařizuje už usnesení Rady hlavního města Prahy z let 2003 a 2016. „Nástup náměstka pro dopravu Adama Scheinherra neznamenal revokaci těchto usnesení a v integraci cykloopatření pokračujeme i nadále. Nicméně pouze pod podmínkou, že nesmí omezovat automobilovou dopravu, což se zde neděje, pouze se upravuje šířkové uspořádání,“ obhajuje nápad Barbora Lišková z TSK. A připomíná, že zvažují namalování cyklopruhů skutečně u každé akce, kterou v současnosti připravují. Materiál od nich putuje na odbor pozemních komunikací a drah (PKD), který je příslušným silničním správním úřadem.

Jenže úředníci námitky Policie ČR neakceptují – vystupuje sice z pozice oficiálního orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ale nemá automaticky právo veta. A zrovna v případě Evropské třídy vydala nesouhlasné stanovisko.

Proč to nejde vedle?

Policejní inženýři poukázali na existenci již realizovaných cyklistických opatření na souběžných komunikacích a chodnících okolo, které umožňují pohyb nejzranitelnějších účastníků silničního provozu odděleně.

Magistrát má ale jiný názor. „Policií navrhované řešení vedení stezky pro cyklisty na přilehlém chodníku není kvůli napojení nemovitostí na komunikaci, vstupů do objektů nebo přerušení v místech křižovatek vhodným řešením. Nemluvě o nemožnosti tuto stezku na rozdíl od ochranného pruhu realizovat v celé délce komunikace Evropská,“ končí magistrát s tím, že bude ochranné a vyhrazené pruhy budovat, kde to jen půjde, z důvodu značného rozvoje cyklistické dopravy včetně elektrokol.

Dole proto najdete pravidla chování v cyklopruzích. Nastudujte si je, budete to potřebovat! Připomínáme, že dopravní opatření z Prahy se postupně šíří i do regionů. Už nám v poště přibývají první čtenářské dotazy na cyklopruhy pod okny, které tam nově vznikly a řidiči nevědí, co s nimi. Nesmí se v nich totiž zastavit a stát, ani pokud je máte přímo před vjezdem na pozemek. Stejně jako třeba na takzvané stopčáře před křižovatkou vyhrazené cyklistům. Kdo z šoférů je ze svého okolí nezná, poprvé se dost diví. Teď si bude muset zvykat.

Vyhrazený pruh

Je výrazně oddělen barvou a vyznačen vodorovnou i svislou dopravní značkou

Motorové vozidlo do něj nesmí vjíždět, zastavit a stát

Vyznačuje se tam, kde to šířka komunikace umožňuje

Ochranný pruh pro jízdní kola

Je vyznačen přerušovanou bílou čárou bez červeného podbarvení

Řidiči jiných vozidel smějí na takto vyznačený jízdní pruh vjíždět v podélném směru, pokud není jejich pás dostatečně široký

Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty ale nesmějí řidiči jiných vozidel ohrozit cyklistu

