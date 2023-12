Unikátní Chiron se inspiruje nejslavnějším Bugatti všech dob

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Francouzská továrna Bugatti už vyrábí poslední desítky modelu Chiron a sami zákazníci se snaží, aby jejich poslední kousky závěrečného neelektrifikovaného šestnáctiválcového luxusního supersportu byly opravdu exkluzivní a unikátní. A teď individualizační divize Sur Mesure představuje zatím poslední jedinečnou specifikaci, která se inspiruje snad nejslavnějším klasickým Bugatti všech dob – typem 57 SC Atlantic.

Unikátní Bugatti Chiron Super Sport se zrodil z inspirace historickým Bugatti poté, co majitelka poprvé viděla jeden ze tří dochovaných modelů Type 57 SC Atlantic v kalifornském automobilovém muzeu Mullin Automotive Museum v Oxnardu. Její manžel si okamžitě všiml její fascinace, kterou si následně vzal k srdci a objednal Chiron v personalizované konfiguraci „57 One of One“ jako dárek k jejím 70. narozeninám.

Jedinečný Chiron se následně sama vydala naspecifikovat do sídla Bugatti ve francouzském Molsheimu. „Když jsme během její návštěvy míjeli zmenšeninu úplně prvního Atlanticu, toho, který před všemi těmi lety viděla, z jejího nadšení nám bylo jasné, že je to směr, jakým bychom se měli vydat,“ k tomu říká Jascha Straub, hlavní designér inidividualizační divize Sur Mesure.

Video se připravuje ...

Výsledek můžete vidět v oficiální fotogalerii – Chiron Super Sport „57 One of One“ má světle modrou barvu odpovídající historickému Atlanticu, masku chladiče inspirovanou originálem a na spodní straně zadního křídla je ručně kreslená silueta původního Type 57. Pětipaprsková kola Super Sport kombinují leštěný chrom s barvou karoserie.

V kabině najdeme hnědou kůži Gaucho a návrháři připravili hned několik odkazů na původní Atlantic. Silueta se objevuje jako prošívání v barvě Lighting Blue na dveřích a středové konzole, na každé opěrce hlavy je vyšitý emblém tančícího slona a na prazích dveří nechybí podpisy Jeana a Rembrandta Bugattiových.

Speciální úpravy individualizační divize Sur Mesure se nijak nedotýkají techniky hypersportu a i nadále jej pohání čtyřikrát přeplňovaný osmilitrový W16 o 1175 kW (1600 koních) s tovární přezdívkou „Thor“. S blížícím se koncem produkce modelu Chiron už Bugatti zveřejnilo, že nástupce představí v následujícím roce 2024 a uvede jej do sériové výroby o dva roky později.