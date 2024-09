Unikátní předválečný mercedes jde do aukce. Může se prodat až za 135 milionů

Aukční dům RM Sotheby’s v dnešních dnech připravuje jednu z nejvíce zvláštních aukcí všech dob. V srpnu poprvé ukázal světu blížící se aukci vzácných veteránů v předrenovačním stavu, jež na svém vrakovišti v Los Angeles sbíral imigrant Rudi Klein. Ten se ve Spojených státech amerických nejprve živil jako řezník a následně si otevřel vrakoviště se specializací na evropská auta, díky čemuž se dostal k opravdu zajímavým kouskům.

Nedávno jsme vám ukázali trojici Lamborghini Miura, jeden z pouhých 29 vyrobených Mercedesů-Benz 300 SL „Gullwing“ s hliníkovým tělem i jedinečné wankelové NSU Ro 80 od Pininfariny. A teď jsme si pro vás připravili představení „třešničky na dortu“, jež už od prvních zveřejněných fotografií přitahuje velkou pozornost potenciálních kupců z řad sběratelů i automobilových nadšenců.

Tenhle Mercedes-Benz 500 K „Caracciola“ Special Coupé je jediný kousek svého druhu a dlouhá léta byl považován za ztracený. Mercedes-Benz jej v roce 1935 vyrobil pro svou velkou hvězdu automobilových závodů, kterou byl Rudolf Caracciola. S jeho závodním Mercedesem-Benz W154 se přitom téměř každým dnem můžeme setkávat v pražském Národním technickém muzeu.

Vraťme se však k unikátnímu mercedesu 500 K. Rudolf Caracciola s ním jezdil až do konce třicátých let a následně začal měnit majitele a současně začal cestovat po světě. V minulosti se dokonce objevil v Etiopii, kde byl z neznámého důvodu zakryt plachtami a schován v hromadě hnoje. V šedesátých letech prošel kompletní renovací do originálního továrního stavu a poté se pravidelně účastnil amerických automobilových výstav Concours d’Elegance.

V roce 1966 tenhle jedinečný mercedes získal cenu za druhé místo ve své třídě na automobilové výstavě v Pebble Beach a o jedenáct let později v této kategorii dokonce získal hlavní cenu. A zanedlouho se ztratil veřejnosti z dohledu poté, co jej v březnu 1979 koupil Rudi Klein a udělal s ním to samé, co se všemi svými auty. Chvíli s ním jezdil, bavil se jím a pak jej odložil.

Více než čtyři desetiletí tak Mercedes-Benz 500 K „Caracciola“ Special Coupé z roku 1935 zůstal schovaný pod látkovými přikrývkami ve velkém skladu uprostřed jeho vrakoviště. Zvědavým zákazníkům, jež si k němu jezdili kupovat náhradní díly pro svá evropská auta, už tehdy odmítal odpovědět, co zajímavého ve svých kůlnách ukrývá.

Mercedes se znovu podíval na světlo světa až nyní, protože celá sbírka jde do velké aukce. Po smrti Rudiho Kleina už v roce 2001 se synové konečně rozhodli dát vozům novou šanci a nabízejí je bohatým sběratelům. Jeden z nejvzácnějších silničních mercedesů, aktuálně vyžadující pečlivou renovaci, se tak už brzy bude prodávat s očekávaným výnosem 90 až 135 milionů korun.