Už v srpnu se v americkém Monterey v Kalifornii setká světová smetánka nejbohatších a nejváženějších sběratelů, aby se společně zúčastnili tradičních setkání Monterey Car Week a Pebble Beach Concours d’Elegance. I letos se během největšího automobilového svátku v Americe uskuteční dražby vysoce exkluzivních veteránů, jejichž finální prodejní ceny pravidelně trhají aukční rekordy a dnes jsou očekávání minimálně stejná.

V minulých týdnech jsme vás informovali o blížícím se prodeji dvaceti poškozených Ferrari z kolekce „Lost & Found“ a originálním Jaguaru XK SS a teď pro vás máme další specialitu. Na letošní kalifornské aukci se bude prodávat i historický vytrvalostní speciál Ferrari 412P s jedinečnou historií. V roce 1967 v rukách soukromého závodního týmu pomohl značce k vítězství v šampionátu World Championship of Makes.

Ferrari 412P bylo „zákaznickou“ variantou továrního speciálu Ferrari P3/4 a technicky bylo spojením techniky závodních prototypů P3 z roku 1966 s modernějším aerodynamičtějším tělem. Srdcem extrémně nízkého závoďáku byl atmosférický čtyřlitrový dvanáctiválec se šesti karburátory Weber o 309 kW (420 koních), díky němuž se uměl rozjet až na 310 kilometrů v hodině.

Oficiálně továrnu opustily pouze dva originální kusy a jeden z nich teď může být váš. Má sériové číslo podvozku 0854 a v roce 1967 zvládl dojet třetí v náročném vytrvalostním závodě na 1000 kilometrů v belgickém Spa. Díky tomu pomohl s ovládnutím tehdejšího šampionátu a následně se zúčastnil i podniků 24 hodin Le Mans, 6 hodin Brands Hatch nebo 9 hodin Kyalami.

Už koncem šedesátých let se vysloužilý úspěšný závoďák odebral do automobilového důchodu a postupně byl klenotem různých automobilových sbírek. Jedním z bývalých majitelů je i Chris Cord, vnuk zakladatele už zapomenuté automobilky Cord. Dnešní majitel jej pak během pečlivé devítileté renovace nechal vrátit do originálního stavu ze šedesátých let.

Jedno z nejvzácnějších závodních Ferrari všech dob se bude prodávat už v srpnu a odborníci očekávají, že najde nový domov za opravdu velkou sumu peněz. Ferrari 412P se může prodat za až 40 milionů amerických dolarů, tedy přibližně 870 milionů korun!