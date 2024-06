Úskalí přemíry asistentů: Čínské SUV zmátl billboard, zastavilo na dálnici

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Čím dál větší počet různých asistentů v nových autech může leckomu přivodit falešný pocit bezpečí, že se auto o všechny nouzové situace dokáže postarat samo. Video sdílené na síti X z neupřesněné čínské dálnice ovšem ukazuje, že to tak není.

Můžeme-li věřit dostupným informacím, video ukazuje pohled z palubní kamery crossoveru Li Auto L9. Vůz jel po prázdné dálnici a měl podjet billboard s reklamou na užitková auta. Před ním ovšem začal brzdit, údajně protože auta na billboardu považoval za překážky na silnici a snažil se před nimi zastavit. Měl tak způsobit nehodu – mělo do něj lehce narazit zezadu jiné auto.

Vypadá to trochu podezřele z několika důvodů. Je zvláštní, proč by systém měl registrovat věc vyobrazenou pět metrů nad silnicí jako překážku; zde se ale nabízí odpověď v možném špatném seřízení senzorů. Těch má L9 na palubě hromadu včetně radaru, kamer a lidaru, který je umístěn nad čelním sklem. Mohly být všechny senzory seřízené špatně např. po neodborné opravě po nehodě? Teoreticky ano.

Podobně můžeme odpovědět na otázku, proč řidič přidáním plynu nepřerušil brzdění – mohl patřit k lidem, kteří si myslí, že auto dělá vždy všechno správně. Zajímavá je také indikace, že bliká levý blinkr, ovšem je možné, že řidič zrovna měnil jízdní pruh a v reakci na prudké brzdění vozu se leknul a nevypnul ho.

Ať ovšem člověka napadnou jakékoliv pochybnosti, utíná je výrobce vozu Li Auto, jehož nejmenovaný zástupce potvrdil chybu auta webu Pan Daily: „Palubní systém chybně identifikoval obrázek na reklamě jako skutečné vozidlo.“ Automobilka dále uvedla, že systém aktualizuje, aby se podobný problém již neopakoval.

Přesto je těžko pochopitelné, proč řidič nevzal situaci do svých rukou a prostě nepřekonal činnost asistenta plynovým pedálem. Zvláštní také je, že vůz od nějakých 40 km/h brzdí poměrně mírně. V každém případě, po automobilce žádal 20 tisíc jüanů (64 tisíc korun) jako odškodné. Automobilka mu nabídla 4 tisíce (13 tisíc korun) a dohody zatím dosaženo nebylo.

Nikdo není bez chyby

Situace, v níž auto i evropské výroby může chybovat, se stávají poměrně běžně. Jsou to např. situace, kdy člověk objíždí zprava ostrůvek u přechodu či zastávky tramvaje a následně bude uhýbat doleva a pojede kolem u pravé krajnice zaparkovaných aut.

Právě v takových situacích se nejčastěji setkáváme s chybou autonomního nouzového brzdění, kdy systém tato zaparkovaná auta považuje za překážku v jízdní dráze. Následně se ozve výrazné pískání spolu s velkou červenou ikonou na displeji, příp. vůz začne brzdit, nevěda, že kolem zaparkovaných aut je volný jízdní pruh a řidič tam má v plánu jet. To dokáže vylekat i zkušeného řidiče.

Co s tím? V podstatě platí to, co při řízení auta platilo odjakživa: být za volantem pozorní, věnovat se řízení a nespoléhat se na to, že někdo jiný – nebo něco jiného – vyřeší situaci za vás. Ostatně, v případě nehody je odpovědný vždy ten, kdo sedí za volantem, ať je auto vybaveno, jak chce.