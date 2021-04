Největší dodavatel autoprůmyslu ostře kritizuje EU. Kvůli elektromobilům zapomínají na alternativy!

Elektrifikace je trend, který se v posledních letech šíří celým světem. Mnozí z nás se však nemohou zbavit dojmu, že se starý kontinent snaží být v elektrifikaci nejprogresivnější. A to bohužel neplatí jen pro jednotlivé státy, kde je to otázkou místních politiků, ale také pro celou Evropskou unii, která do toho chce kecat jednoduše všem.

Proti tomu se však podle nedávné reportáže The Financial Times ohradil například Volkmar Denner, CEO společnosti Bosch, která je jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu. Podle jeho slov se totiž politici v EU až příliš zaměřují na čistě elektrické vozy a konec spalovacích motorů, než aby hledali další alternativy.

Denner přitom upozornil zejména na vodík, obnovitelná paliva a další alternativní možnosti pohonu, na které se v poslední době poněkud zapomíná. „Klimatická akce nemá být jen o konci spalovacích motorů,“ uvedl Denner pro The Financial Times.

Podle jeho slov by tzv. "klimatická akce" měla být především o konci fosilních paliv. „A stejně jako elektromobilita je o ekologicky získané elektrická energii, i obnovitelná paliva mohou učinit silniční přepravu uhlíkově neutrální,“ měl dodat Denner.

Volkmar Denner přitom mohl narážet například na často probíranou emisní normu Euro 7, která je mnohými označovaná za budoucí konec všech spalovacích motorů. Emisní limity by totiž měly být až nesplnitelně nízké, navíc se budou nově počítat pro celou životnost modelu.

Část jeho kritiky by však měla být směřována i na některé automobilky, které ani nemají jinou snahu, než vyvíjet pouze elektromobily. Některé značky již ohlásily konec vývoje spalovacích motorů, jiné odpočítávají konec jejich prodeje, atd. Bohužel jen malé procento značek přitom investuje do vývoje alternativ, jako jsou obnovitelná/syntetická/bio-paliva, případně pohon na vodík.

Společnost Bosch už sice také investovala asi 5 miliard euro do technologií pro elektromobilitu, většina její produkce je však stále spjata se spalovacími motory. Ty přitom podle společnosti dosáhly v posledních letech takové úrovně, že je jejich vliv na kvalitu ovzduší naprosto minimální. Jeden člen představenstva měl pak pro The Financial Times prozradit, že společnost Bosch plánuje investovat do technologií pro spalovací motory dalších 20 až 30 let.

V neposlední řadě se však Volkmar Denner obává ještě jedné věci, která by mohla přijít se zbrklým přechodem na elektromobilitu – nárůstu nezaměstnanosti. Tento vedlejší efekt přitom představitelé EU nejspíš zatím moc neřeší, časem by však mohlo jít o velký problém. V automobilovém průmyslu totiž napříč Evropou pracuje mnoho lidí, jejichž pozice by mohly do budoucna zaniknout.